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В Беларуси уже 76 случаев коронавируса
21.03.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В telegram-канале Минздрава появилось
«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели».
Это значит, что в нашей стране уже 76 человек были заражены коронавирусом. 61 человек все еще находится с COVID-19 в беларуских больницах. 15 человек уже выписаны.
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В telegram-канале Минздрава появилось новое сообщение, цитируем: «На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны...
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