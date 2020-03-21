В Беларуси уже 76 случаев коронавируса

Источник материала: KYKY

В telegram-канале Минздрава появилось новое сообщение , цитируем:

«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели».

Это значит, что в нашей стране уже 76 человек были заражены коронавирусом. 61 человек все еще находится с COVID-19 в беларуских больницах. 15 человек уже выписаны.