Американские легкоатлеты призывают перенести Олимпиаду-2020

















Федерация легкой атлетики США (USATF) призвала перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Yahoo Sports.





Представители USATF обратились к председателю Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос о переносе Игр.





«Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие является нашим приоритетом. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса», - говорится в заявлении USATF.





Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.