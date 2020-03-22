В милиции не принимают граждан, в городах отменяют мероприятия: как коронавирус изменил жизнь в регионах

Массовые мероприятия





В Ошмянах, Сморгони и Островце управление спорта и туризма Гродненского облисполкома отменило международные, республиканские, областные, районные, городские и другие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков. Запрет на проведение действует с 16 марта до 6 апреля.





Также в этот период отменяются спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы с участием иностранных спортсменов в Гродненской области и выезды спортсменов и команд из Гродненской области для участия в спортивно-массовых мероприятиях за рубежом.





Отменили детские турниры в Молодечненском Ледовом дворце.





Как сообщили в Мядельском райисполкоме, в Мяделе отменили торжественное мероприятие к 80-летию района с участием председателя Миноблисполкома Александра Турчина. Праздник планировали на 14 марта. Напомним, что подобные мероприятия в Молодечненском и Воложинском успели пройти раньше.





В Молодечно отменили все мероприятия Недель Германии в Беларуси, которые планировали в городе с 23 марта по 22 апреля.





Медицина





В Вилейской ЦРБ профилактические меры от коронавирусной инфекции также приняли. Согласно приказу главного врача Вилейской ЦРБ от 3 марта, с понедельника, 16 марта, в поликлинике отменяются комиссии водителя, предварительные медосмотры, плановые обследования – ультразвуковое, фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия. Время, до которого продлится запрет, определят позже, сообщили в Вилейской ЦРБ.





С 16 марта появились нововведения и в Молодечненской ЦРБ. Здесь работает горячая линия и дистанционный круглосуточный медицинский пост. Нововведения появились для того, чтобы усилить мероприятия по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции в учреждениях здравоохранения.





Горячая линия и дистанционный круглосуточный медицинский пост информируют и консультируют население на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Контактный телефон – (8 176) 55 96 11. И горячая линия, и медицинский пост будут работать до особого распоряжения.





В больницах региона лежат первые контактные. Четырех пограничников из Каменного Лога наблюдают в Ошмянской ЦРБ, двух дальнобойщиков – в Сморгонской.





На сайтах ЦРБ региона появилась актуальная информация о коронавирусе.





Милиция





Руководство Молодечненского РОВД временно прекратило личный прием граждан, сообщила официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.





Задат воп сы можно по телефонам в установленные приемные часы. Номера телефонов и приемные часы смотрите здесь.





Образование





В школах нет ни карантина, ни свободного посещения. В коридорах молодечненских школ появились объявления о том, что надо чаще мыть руки с мылом и кашлять в салфетку или сгиб локтя.





Информация из некоторых интернет-порталов о возможном переносе весенних каникул в школах на неделю раньше не подтвердилась. 17 марта министр образования Игорь Карпенко официально заявил, что для начала каникул на неделю раньше нет никаких оснований. Каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.





Напомним также, что все страны-соседи Беларуси закрыли границы, а в Минске отменили массовые мероприятия, в том числе учебные тренинги. Поэтому мы и некоторые наши коллеги – пока без обучения и командировок.





Торговля





По информации Министерства антимонопольного регулирования торговли, значительно возрос спрос на макароны, крупы, рыбные, мясные и молочные консервы, масло, хозяйственное и туалетное мыло, спички, туалетную бумагу, чай, кофе, санитарно-гигиенические средства, свежую рыбу, масло, пшеничную муку , соль, куриные яйца, сыр, молоко, кефир, свежие яблоки, детское питание.





В магазинах Молодечно пустых полок мы пока не наблюдали.





А вот в одном из крупных торговых центров Молодечно 18-19 марта не работали раздвижные двери, которые в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки были бы весьма кстати.





На входах в магазинах поставили антисептики, которыми можно обработать руки. В некоторых – продавцы работают в масках. В некоторых магазинах и торговых центрах повесили объявления, где объясняют, что такое коронавирус и как вести себя в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.





А для кого коронавирус жизнь почти не изменил





И все же для некоторых наших читателей коронавирус жизнь особо не изменил. Например, для Александра Дорошевича, который живет на хуторе в Островецком районе.





– Живя в лесу на хуторе, мы всегда закупаемся продуктами на длительный срок, – говорит Александр. – Покупаем много муки, потому что хлеб печем сами. А чай у нас свой – из иван-чая. Чувствую определенный дискомфорт, словно и мы включаемся в эту истерию. В общем, в плане продуктов нам проще, потому что мы – вегетарианцы. Тем более, весна пришла.