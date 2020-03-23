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В Беларуси зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Самому маленькому пациенту - 3 года
23.03.2020 13:55 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по данным на 23 марта, зафиксирован 81 случай коронавируса, сообщил Минздрав. Получается, за последние два дня выявили лишь пять новых случаев. География заболеваемости расширилась. Вчера был выявлен случай в Гомельской области.
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В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно — один человек, в Минске — более 40, около 30 — в Витебске. 41 случай завозной, остальные заразились в стране. Среди заболевших один иностранец и 80 белорусов.
Средний возраст пациентов — от 15 лет до 49 лет. Самому старшему 78 лет, самому младшему — 3 года (контактировал с мамой). Коронавирус обнаружен у одного из учеников 212-й школы в Минске, ребенок заразился от родственницы, с которой контактировал. Он был сразу же изолирован как контакт первого уровня.
Среди медработников зараженных коронавирусом нет. Однако есть медработники на карантине, так как были в контакте с пациентами, у которых вирус подтвердился.
На сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. По данным ВОЗ, Беларусь по количеству проведенных тестов на коронавирус занимает 9 место в мире.
На изоляции сейчас находится около 1100 человек, которые были контактами первого уровня для заболевших. 8800 человек — это контакты второго уровня.
География заболеваемости расширилась. Вчера был выявлен случай в Гомельской области. У пациентки была пневмония, а всех таких больных проверяют на коронавирус. В интенсивной помощи она не нуждается, в вентиляции легких — тоже, ее доставили в областную больницу. В этом районе идут противоэпидемические мероприятия.
Как сообщили представители Минздрава, показатель обеспеченности оборудованием для вспомогательной вентиляции легких в нашей стране — 38 на тысячу населения. В США этот показатель — 18, в Италии — 8,2, в Великобритании — 12,9.
О первом пациенте с коронавирусом в Беларуси стало известно 28 февраля. В стране
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В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно - один человек, в Минске - более 40, остальные - в Витебске. 41 случай завозной, остальные заразились в стране....
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