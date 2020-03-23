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В Беларуси зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Самому маленькому пациенту - 3 года

23.03.2020 13:55 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по данным на 23 марта, зафиксирован 81 случай коронавируса, сообщил Минздрав. Получается, за последние два дня выявили лишь пять новых случаев. География заболеваемости расширилась. Вчера был выявлен случай в Гомельской области.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным на 21 марта, в Беларуси было зафиксировано 76 случаев коронавируса, 15 пациентов были выписаны из медицинских учреждений. Получается, что за два дня в стране выявили только пять новых случаев. Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты — отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении. У одного из пациентов течение болезни среднетяжелое, но положительная динамика есть.

В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно — один человек, в Минске — более 40, около 30 — в Витебске. 41 случай завозной, остальные заразились в стране. Среди заболевших один иностранец и 80 белорусов.

Средний возраст пациентов — от 15 лет до 49 лет. Самому старшему 78 лет, самому младшему — 3 года (контактировал с мамой). Коронавирус обнаружен у одного из учеников 212-й школы в Минске, ребенок заразился от родственницы, с которой контактировал. Он был сразу же изолирован как контакт первого уровня.

Среди медработников зараженных коронавирусом нет. Однако есть медработники на карантине, так как были в контакте с пациентами, у которых вирус подтвердился.

На сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. По данным ВОЗ, Беларусь по количеству проведенных тестов на коронавирус занимает 9 место в мире.

На изоляции сейчас находится около 1100 человек, которые были контактами первого уровня для заболевших. 8800 человек — это контакты второго уровня.

География заболеваемости расширилась. Вчера был выявлен случай в Гомельской области. У пациентки была пневмония, а всех таких больных проверяют на коронавирус. В интенсивной помощи она не нуждается, в вентиляции легких — тоже, ее доставили в областную больницу. В этом районе идут противоэпидемические мероприятия.

Как сообщили представители Минздрава, показатель обеспеченности оборудованием для вспомогательной вентиляции легких в нашей стране — 38 на тысячу населения. В США этот показатель — 18, в Италии — 8,2, в Великобритании — 12,9.

О первом пациенте с коронавирусом в Беларуси стало известно 28 февраля. В стране определили больницы, где будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и подозрением на него, приостановлена плановая госпитализация, изменены правила работы поликлиник. Правительство выделило из бюджета дополнительные средства Минздраву и бюджетам Минска и Витебска. Карантин в учреждениях образования не введен.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно - один человек, в Минске - более 40, остальные - в Витебске. 41 случай завозной, остальные заразились в стране....
 
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