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Москва согласилась продавать нефть Беларуси со скидкой в $15,7
24.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.
Об этом
По информации источников, с 1 апреля российские нефтяные компании готовы восстановить поставки нефти в Беларусь, которая пока не сообщает, сколько именно сырья ей нужно.
Агентство отмечает, сделка с Беларусью возможна на фоне подготовки РФ к окончанию действия срока договора в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.
Напомним, нефть на торгах марки Brent 9 марта
Действующие договоренности о сокращении добычи в ОПЕК+ истекают в конце марта. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене впервые за три с лишним года действия соглашения закончились ничем.
Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). В середине дня 23 марта Brent торгуется около $25,5 за баррель.
11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь
9 марта Румас
21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о
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Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.
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