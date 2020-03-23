Москва согласилась продавать нефть Беларуси со скидкой в $15,7

Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. По их данным, цена на нефть для Беларуси снизилась еще на $12.

По информации источников, с 1 апреля российские нефтяные компании готовы восстановить поставки нефти в Беларусь, которая пока не сообщает, сколько именно сырья ей нужно.

Агентство отмечает, сделка с Беларусью возможна на фоне подготовки РФ к окончанию действия срока договора в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Напомним, нефть на торгах марки Brent 9 марта подешевела на 22% из-за провала договоренностей стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти на фоне вспышки коронавируса.

Действующие договоренности о сокращении добычи в ОПЕК+ истекают в конце марта. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене впервые за три с лишним года действия соглашения закончились ничем.

Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). В середине дня 23 марта Brent торгуется около $25,5 за баррель.

11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.

9 марта Румас заявил , что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.