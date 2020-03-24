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UFC: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при пустых трибунах

24.03.2020 15:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

UFC: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при пустых трибунах

Один из самых ожидаемых и громких боев в истории организации между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном Пройдёт, правда без зрителей.

«Я не знаю, где состоится поединок. Но там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», – заявил глава UFC Дана Уайт. Такие меры приняты из-за эпидемии коронавируса. 

Напомним, ранее бой должен был пройти в Нью-Йорке. Сейчас ориентировочная дата выхода Хабиба и Фергюсона на ринг – 18 апреля.  На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях. У 36-летнего американца 25 побед и 3 поражения.

 

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Один из самых ожидаемых и громких боев в истории организации между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном Пройдёт, правда без зрителей. «Я не знаю, где состоится...
 
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