UFC: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при пустых трибунах

Источник материала: ОНТ

Один из самых ожидаемых и громких боев в истории организации между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном Пройдёт, правда без зрителей.

«Я не знаю, где состоится поединок. Но там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», – заявил глава UFC Дана Уайт. Такие меры приняты из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, ранее бой должен был пройти в Нью-Йорке. Сейчас ориентировочная дата выхода Хабиба и Фергюсона на ринг – 18 апреля. На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях. У 36-летнего американца 25 побед и 3 поражения.

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