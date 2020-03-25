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С провинции Хубэй 25 марта снимают карантин
25.03.2020 08:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Сегодня китайскую провинцию Хубэй, которая стала очагом коронавирусной инфекции, снимают с карантина. Эпидемиологическая обстановка улучшилась.
В регионе возобновляют работу три крупных аэропорта, отменяются ограничения на дорогах, восстанавливается движение транспорта. Исключение пока составляет административный центр Ухань. По словам властей, город вернётся к нормальной жизни уже 8 апреля. Отмену ограничений намеренно сделали постепенной, чтобы проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация с учетом передвижения людей, которые почти два месяца были изолированы от внешнего мира. К этому дню в Китае выздоровели уже более 73 тысяч человек.
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Сегодня китайскую провинцию Хубэй, которая стала очагом коронавирусной инфекции, снимают с карантина. Эпидемиологическая обстановка улучшилась. В регионе...
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