Вода помогает защититься от коронавируса. Миф или реальность?

Источник материала: ОНТ

Вода, как средство профилактики от коронавируса, оказалась предметом спора медиков. Одни советуют её пить в целях профилактики, другие же воспринимают данную идею скептически.

Как сообщает MedikForum.ru, министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба в эфире телепрограммы RTM Bicara Naratif посоветовал своим согражданам пить побольше тёплой воды. По его мнению, это должно защитить от инфицирования коронавирусом. Дело в том, что вода помогает спустить вирус в желудок, кислоты которого могут уничтожить любой вирус. Также Адхам Баба пояснил, что коронавирус не выдерживает нагревания. Именно поэтому в борьбе с ним особенно эффективной может быть обычная тёплая или приятно горячая вода.

«Важно, чтобы мы могли убить вирус в горле, прежде чем он достигнет лёгких. Если его смыть водой, то он начнёт разрушаться ещё в пищеводе. Когда вирус достигнет желудка, то он погибнет окончательно. Самое главное, утверждает доктор, не пить слишком горячую воду. Дело в Том, что это вредно для слизистых», - высказался эксперт.

Однако британский медик, клинический эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Калпана Сабапати напротив не поддержала данный способ защиты от коронавируса. Она утверждает, что инфекционное заболевание зачастую начинается после того, как человек подвергается воздействию огромного количества вирусных частиц. Именно поэтому смывание только лишь их некоторого количества, не может сыграть принципиальную роль и помочь избежать заражения.

«Если бы вода уносила в пищеварительный тракт все частицы, она могла бы быть на сегодняшний день мощным «лекарством». Однако данное средство не работает, если, например, носители вируса оказались у вас в носу», - аргументировала врач своё мнение.

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