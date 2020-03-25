ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вода помогает защититься от коронавируса. Миф или реальность?

25.03.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вода помогает защититься от коронавируса. Миф или реальность?

Вода, как средство профилактики от коронавируса, оказалась предметом спора медиков. Одни советуют её пить в целях профилактики, другие же воспринимают данную идею скептически. 

Как сообщает MedikForum.ru, министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба в эфире телепрограммы RTM Bicara Naratif посоветовал своим согражданам пить побольше тёплой воды. По его мнению, это должно защитить от инфицирования коронавирусом. Дело в том, что вода помогает спустить вирус в желудок, кислоты которого могут уничтожить любой вирус. Также Адхам Баба пояснил, что коронавирус не выдерживает нагревания. Именно поэтому в борьбе с ним особенно эффективной может быть обычная тёплая или приятно горячая вода.

«Важно, чтобы мы могли убить вирус в горле, прежде чем он достигнет лёгких. Если его смыть водой, то он начнёт разрушаться ещё в пищеводе. Когда вирус достигнет желудка, то он погибнет окончательно. Самое главное, утверждает доктор, не пить слишком горячую воду. Дело в Том, что это вредно для слизистых», - высказался эксперт.

Однако британский медик, клинический эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Калпана Сабапати напротив не поддержала данный способ защиты от коронавируса. Она утверждает, что инфекционное заболевание зачастую начинается после того, как человек подвергается воздействию огромного количества вирусных частиц. Именно поэтому смывание только лишь их некоторого количества, не может сыграть принципиальную роль и помочь избежать заражения.

«Если бы вода уносила в пищеварительный тракт все частицы, она могла бы быть на сегодняшний день мощным «лекарством». Однако данное средство не работает, если, например, носители вируса оказались у вас в носу», - аргументировала врач своё мнение. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода, как средство профилактики от коронавируса, оказалась предметом спора медиков. Одни советуют её пить в целях профилактики, другие же воспринимают данную идею...
 
Новости дня
Новости
 
В борьбе с коронавирусом. Открыт благотворительный счёт для помощи белорусским медикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика