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Вода помогает защититься от коронавируса. Миф или реальность?
25.03.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вода, как средство профилактики от коронавируса, оказалась предметом спора медиков. Одни советуют её пить в целях профилактики, другие же воспринимают данную идею скептически.
Как
«Важно, чтобы мы могли убить вирус в горле, прежде чем он достигнет лёгких. Если его смыть водой, то он начнёт разрушаться ещё в пищеводе. Когда вирус достигнет желудка, то он погибнет окончательно. Самое главное, утверждает доктор, не пить слишком горячую воду. Дело в Том, что это вредно для слизистых», - высказался эксперт.
Однако британский медик, клинический эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Калпана Сабапати напротив не поддержала данный способ защиты от коронавируса. Она утверждает, что инфекционное заболевание зачастую начинается после того, как человек подвергается воздействию огромного количества вирусных частиц. Именно поэтому смывание только лишь их некоторого количества, не может сыграть принципиальную роль и помочь избежать заражения.
«Если бы вода уносила в пищеварительный тракт все частицы, она могла бы быть на сегодняшний день мощным «лекарством». Однако данное средство не работает, если, например, носители вируса оказались у вас в носу», - аргументировала врач своё мнение.
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Вода, как средство профилактики от коронавируса, оказалась предметом спора медиков. Одни советуют её пить в целях профилактики, другие же воспринимают данную идею...
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