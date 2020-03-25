В мире массово скупают роман Чума Альбера Камю

Согласно информации статистического портала Edistat, книгу покупают почти в четыре раза чаще, чем в прошлом году. В Италии, которая в Европе лидирует по количеству заразившихся новым вирусом, за месяц Чума с 71-го места в рейтинге продаж взлетела на 3-е место.





Во Франции только за последнюю неделю французы приобрели 1,7 тысяч экземпляров, тогда как за аналогичный период 2019 года — всего 450.

История романа

Роман Чума (по-французски La Peste) был опубликован в 1947 году. Предполагается, что роман основан на истории эпидемии холеры, которая убила большой процент населения Орана в 1849 году после французской колонизации.









Чума считается классикой экзистенциализма, несмотря на то, что Камю выступал против такого определения. Роман был прочитан как аллегорическое обращение французского сопротивления нацистской оккупации во время Второй мировой войны (в Европе фашизм называли «коричневой чумой»). Чума — это и абсурд, который осмысливается как форма существования зла.

О чем роман Альбера Камю Чума

Сюжет романа основывается на событиях чумного года в Оране (Алжир). Жители города столкнулись с ужасной эпидемией. Рассказывает об этом доктор Риэ. Он выполняет свой долг врача, помогает больным, рискует собственной жизнью. В жизни Риэ ориентируется только на разум и логику, не признает хаоса и иррациональности. Хотя у романа счастливый финал, доктор Риэ думает о том, что радость людей временная, и он говорит, что "…возможно, наступит день, когда на горе людям, чума разбудит крыс и пошлет их умирать на улице счастливого города".









Пять фактов об Альбере Камю

1. Камю родом из Алжира. Он получил Нобелевскую премию по литературе за «огромный вклад в литературу, что изобличил значение человеческой совести». Тогда Камю было 44 года. Более молодым лауреатом за время существования Нобелевки из писателей был только Редьярд Киплинг (он получил премию в 42).





2. Отец Камю погиб на войне, когда сыну исполнился 1 год. Его воспитали мама и бабушка, которые жили в бедности. Мать работала уборщицей, она была частично глуха и не умела писать и читать.





3. Альбер окончил начальную школу с отличием. Занимался футболом, чаще всего он был вратарем во время футбольных матчей. Но когда в 1930 году у Камю был обнаружен туберкулез, он был вынужден прервать образование и навсегда прекратить занятия спортом.









4. В 21 год женился на 19-летней девушке Симоне Ийе, которая оказалась морфинисткой. Позже женился снова и стал отцом двойняшек Жана и Катрин.





5. Днем 4 января 1960 года автомобиль, в котором Альбер Камю вместе с семьей своего друга Мишеля Галлимара, племянника издателя Гастона Галлимара, возвращался из Прованса в Париж, вылетел с дороги и врезался в платан в 100 км от Парижа. Камю планировал ехать на отдых с женой и детьми, но в последний момент спонтанно принял предложение своего издателя и сел в машину. Писатель погиб мгновенно. Галлимар, который был за рулем, умер в больнице через два дня, его жена и дочь выжили. Среди личных вещей писателя были найдены рукопись неоконченной повести Первый человек и неиспользованный железнодорожный билет.



