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Ничего небесследно: раскрыты последствия заражения коронавирусом

25.03.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайские ученые раскрыли состояние пациентов, переболевших COVID-19. Специалисты полагают, что выздоровевшие получают иммунитет, сообщает издание Deutsche Welle.

Ничего небесследно: раскрыты последствия заражения коронавирусом
Так как коронавирус обычно поражает нижние дыхательные пути, у большинства инфицированных наблюдается сухой кашель, одышка или пневмония. Исследователи из Гонконга выяснили, что в число основных последствий коронавируса входит повреждение легких. «У некоторых пациентов после выздоровления функция легких может снизиться на 20-30 процентов», — заявил врач Оуэн Цанг Так-инь.
Также среди последствий опасного заболевания выделяют фиброз легких. Со временем рубцовая ткань может привести к разрушению части легких и вызвать затрудненное попадание кислорода в кровь. Бывший пациент может ощущать признаки гипоксемии в виде одышки во время физических нагрузок. Легочный фиброз может быть отсрочен или даже вылечен в случае своевременного медицинского вмешательства.


На основе накопленной информации медики сделали вывод, что выздоровевшие пациенты невосприимчивы к новому заражению SARS-CoV-2. Иммунная система больных реагировала на патоген и продуцировала необходимые антитела. По мнению врачей, повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди бывших пациентов крайне маловероятны. Специалисты считают, что у переболевших заболевание проходило в легкой или средней форме, либо они получили качественную медицинскую помощь.

По данным на 24 марта, общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 390 тысяч человек, 17,1 тысячи из них умерли, 100 тысяч излечились. 
 
 
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Китайские ученые раскрыли состояние пациентов, переболевших COVID-19. Специалисты полагают, что выздоровевшие получают иммунитет, сообщает издание Deutsche Welle.
 
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