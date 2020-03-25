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Андрей Арямнов: Олимпиаду отменили? Это точно? Замечательная новость! Я ведь недавно серьезно травмировался

25.03.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около трех недель назад олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов травмировался при исполнении рывка с весом 170 кг и лишь недавно вернулся к тренировкам.



На полноценное восстановление перед Олимпиадой в Токио в запланированные ранее сроки у Арямнова времени не хватало, поэтому его реакции на перенос соревнований на год не стоит удивляться.

"Олимпиаду отменили? Это точно? Для меня это замечательная новость, потому что накануне я получил достаточно серьезную травму. У меня надрыв локтевой связки. Перетренировал руки и пошел на слишком большой вес на фоне волнения, так как у мужчин-штангистов из Беларуси на Играх-2020 должна была быть всего одна путевка: нервы, перегрузки. Допустил ошибку. Из-за этого ушел из соцсетей. Думал, анализировал. Надеялся, что серьезных стартов в этом году [из-за коронавируса] уже не будет.

Так что теперь это значит, что я очень везучий человек. У меня появляется шанс замечательно подготовиться. Радостная новость. Но для мирового спорта и особенно спортсменов, которые находились в хорошей форме, это сильный удар. Спортсмены-"старички" отсеются, а молодежь подтянется. Уже все равно будут другими результаты, не те люди будут стоять на пьедесталах.

Перенос Олимпийских игр, на мой взгляд, — верное решение. Не нужно бояться коронавируса и паниковать, но ситуация серьезнейшая в мире. Земля столкнулась с реальной проблемой, но мы переживем ведь?! — цитирует атлета TUT.by.
 
Теги: Новости
 
 
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Около трех недель назад олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов травмировался при исполнении рывка с весом 170 кг и лишь недавно вернулся к...
 
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