Андрей Арямнов: Олимпиаду отменили? Это точно? Замечательная новость! Я ведь недавно серьезно травмировался









На полноценное восстановление перед Олимпиадой в Токио в запланированные ранее сроки у Арямнова времени не хватало, поэтому его реакции на перенос соревнований на год не стоит удивляться.





"Олимпиаду отменили? Это точно? Для меня это замечательная новость , потому что накануне я получил достаточно серьезную травму. У меня надрыв локтевой связки. Перетренировал руки и пошел на слишком большой вес на фоне волнения, так как у мужчин-штангистов из Беларуси на Играх-2020 должна была быть всего одна путевка: нервы, перегрузки. Допустил ошибку. Из-за этого ушел из соцсетей. Думал, анализировал. Надеялся, что серьезных стартов в этом году [из-за коронавируса] уже не будет.





Так что теперь это значит, что я очень везучий человек. У меня появляется шанс замечательно подготовиться. Радостная новость. Но для мирового спорта и особенно спортсменов, которые находились в хорошей форме, это сильный удар. Спортсмены-"старички" отсеются, а молодежь подтянется. Уже все равно будут другими результаты, не те люди будут стоять на пьедесталах.





TUT.by . Перенос Олимпийских игр, на мой взгляд, — верное решение. Не нужно бояться коронавируса и паниковать, но ситуация серьезнейшая в мире. Земля столкнулась с реальной проблемой, но мы переживем ведь?! — цитирует атлета



