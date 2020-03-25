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Никогда больше никто не вернется в офисы. Гречку съедим

25.03.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О жизни после пандемии. Мнение бизнесмена.

Никогда больше никто не вернется в офисы. Гречку съедим
Но есть и хорошие известия:

Мир никогда не будет прежним после этого кризиса, когда первый раз в истории прилетели сразу два Чёрных Лебедя:

Коронавирус и цена на нефть, пишет obozrevatel.com

Никогда больше никто не вернётся в офисы.

Оказывается можно работать дистанционно.

Никогда больше не будет столько командировок.

Оказывается можно проводить переговоры по видеосвязи.

Никогда больше не пойдут люди в том же количестве в торговые центры.

Можно и нужно покупать всё онлайн.

Университеты будущего будут без зданий.

Преподаватели, методология и канал в ютьюб.

С публичным доступом потенциальных работодателей к результатам тестов студентов.

Не вернутся люди в том же количестве в рестораны.

Еда будет с доставкой, причём не брендированная.

Не важен ресторан. Важна скорость и качество.

В кинотеатры не вернуться люди.

Дома нужен хороший звук и большой телевизор.

И онлайн доступ к премьерам.

И совместный просмотр.

Общение и так на 50% в Фейсбуке.

Сейчас увеличится до 80%.


Гречку съедим. Через три месяца вирус затихнет. Увидимся с друзьями. Выпьем вина. Расскажем кто и что читал в свободное время, кто как стал беднее или богаче, посмеёмся, списки Форбс существенно обновятся, появятся новые герои.

И только вопрос с туалетной бумагой останется без ответа.

Зачем и кому это было нужно?

Почему именно она?

Кто первый принял решение и запустил во всех странах этот флешмоб клинического идиотизма и насколько всё-таки выросли акции компаний, которые её производят. 
 
 
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О жизни после пандемии. Мнение бизнесмена.
 
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