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Никогда больше никто не вернется в офисы. Гречку съедим
25.03.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
О жизни после пандемии. Мнение бизнесмена.
Но есть и хорошие известия:
Мир никогда не будет прежним после этого кризиса, когда первый раз в истории прилетели сразу два Чёрных Лебедя:
Коронавирус и цена на нефть, пишет
Никогда больше никто не вернётся в офисы.
Оказывается можно работать дистанционно.
Никогда больше не будет столько командировок.
Оказывается можно проводить переговоры по видеосвязи.
Никогда больше не пойдут люди в том же количестве в торговые центры.
Можно и нужно покупать всё онлайн.
Университеты будущего будут без зданий.
Преподаватели, методология и канал в ютьюб.
С публичным доступом потенциальных работодателей к результатам тестов студентов.
Не вернутся люди в том же количестве в рестораны.
Еда будет с доставкой, причём не брендированная.
Не важен ресторан. Важна скорость и качество.
В кинотеатры не вернуться люди.
Дома нужен хороший звук и большой телевизор.
И онлайн доступ к премьерам.
И совместный просмотр.
Общение и так на 50% в Фейсбуке.
Сейчас увеличится до 80%.
Гречку съедим. Через три месяца вирус затихнет. Увидимся с друзьями. Выпьем вина. Расскажем кто и что читал в свободное время, кто как стал беднее или богаче, посмеёмся, списки Форбс существенно обновятся, появятся новые герои.
И только вопрос с туалетной бумагой останется без ответа.
Зачем и кому это было нужно?
Почему именно она?
Кто первый принял решение и запустил во всех странах этот флешмоб клинического идиотизма и насколько всё-таки выросли акции компаний, которые её производят.
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О жизни после пандемии. Мнение бизнесмена.
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