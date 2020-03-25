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Белорус Андрей Скабелка откажется от работы в сборной Казахстана?

25.03.2020 10:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский главный тренер "Барыса" из Нур-Султана Андрей Скабелка не сможет работать в сборной Казахстана.


По информации bestnews.kz, отказ от совмещения постов — один из пунктов переговоров по новому контракту с "Барысом".

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Барыс" занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому "Ак Барсу". Казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.
 
 
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Белорусский главный тренер "Барыса" из Нур-Султана Андрей Скабелка не сможет работать в сборной Казахстана.
 
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