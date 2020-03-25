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Александр Глеб: Я на самоизоляции

25.03.2020 11:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Я понимаю, что сейчас непростые времена и каждая новость про коронавирус вызывает и волнение, и огромный интерес. Я уже высказался по этому поводу, но вынужден еще раз это сделать, обратившись в первую очередь к журналистам, которые, к сожалению, ради громких заголовков готовы пойти на искажение смысла всего интервью! Мы, те, кого вы просите прокомментировать что-либо, идем к вам навстречу и искренне высказываем свое мнение!

К сожалению, все чаще на выходе мы получаем искаженный смысл, приукрашенную информацию! В эти дни, когда мы должны думать о своем здоровье и здоровье близких, направить усилия на то, чтобы поддержать наших врачей, обезопасить себя, старшее поколение, мне приходится заниматься опровержением информации, которая сейчас распространяется некоторыми белорусскими и российскими интернет-порталами, изменившись всего за пару часов до неузнаваемости!

Речь идет о моем небольшом интервью для The Sun, в котором я высказал мнение о ситуации с коронавирусом в нашей стране! Да, я сейчас на самоизоляции, и в нашей стране позволено это сделать тем, кто реально видит в этом необходимость, но при этом в интервью я сказал, что раз Администрация президента не видит реальной необходимости уходить стране на карантин, значит ситуация находится под контролем.

Я против какой-либо паники. Про посещение футбольных матчей – тут уже каждый сам решает. Наши футболисты без паники выходят на поле и играют. Среди них множество моих знакомых и, если наступит реальная угроза их здоровью, здоровью зрителей, я уверен, матчи прекратятся!

Пожалуйста, господа журналисты, не рождайте сенсацию там, где ее нет», – сказал Глеб.
 
Теги: Новости
 
 
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Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о пандемии коронавируса.
 
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