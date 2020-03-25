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Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86, еще двое - под вопросом
25.03.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сегодняшний день в Беларуси проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19,
На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.
Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.
Последний раз статистика по Беларуси озвучивалась 23 марта. Тогда был выявлен
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Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.
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