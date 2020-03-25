Минздрав: Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86, еще двое - под вопросом

Источник материала: Tut.by

На сегодняшний день в Беларуси проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: Reuters

На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.

Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.

Последний раз статистика по Беларуси озвучивалась 23 марта. Тогда был выявлен 81 случай заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему — 3 года.