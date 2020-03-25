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Коронакризис - это вообще законно? - юристы ответили на основные вопросы TUT.BY
25.03.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Что такое форс-мажор и карантин? Что можно делать нанимателю и работнику, а что нельзя, но все же немного можно, если нужно — предлагаем юридические ответы на сложные вопросы на онлайн конференции TUT.BY.
Сбор вопросов от бизнесменов был организован порталом TUT.BY, и на каналах белорусских бизнес-школ. Ответы на поступившие вопросы подготовили юристы адвокатского бюро Borovtsov & Salei.
Вопросы продолжают приниматься через форму в данной публикации с 14.00 до 16.00, .
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Основание расторжения/ изменения договора
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Условия реализации
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Пример формулировки из договора
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Порядок реализации
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Преимущества / недостатки
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По соглашению сторон
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— наличие соглашения;
— письменная форма
— причина, как правило, не важна
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«Стороны могут расторгнуть (изменить) настоящий договор по соглашению сторон»
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1. Достижение соглашения
2. Оформление в письменной форме путем заключения доп. соглашения
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1. Минимизация судебных рисков
2. Согласование взаимовыгодных условий
3. Простой порядок оформления
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Необходимость достижения согласия
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По решению суда
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— необходимо решение суда;
— необходимо соблюдение досудебного порядка;
— ограниченное количество оснований (см. договор + зак-во);
— причина важна;
— как правило, право на расторжение связано с нарушением договора контрагентом
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«Покупатель вправе потребовать расторжения настоящего договора в случае просрочки поставки на 10 рабочих дней»
«Продавец может обратиться в суд для расторжения настоящего договора при просрочки оплаты свыше 10 дней»
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1. Фиксация причины (основания для расторжения/ изменения)
2. Направление требования о расторжении/ изменении контрагенту
3. При получении отказа /игнорировании — обращение с иском в суд
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1. Не нужно согласие контрагента
2. Как правило, дополнительно возможно взыскать убытки
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1. Дополнительные временные, денежные и организационные расходы (переписка, суды, доказывания)
2. Риск отказа в иске
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Односторонний отказ / изменение
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— необходимо письменно уведомить контрагента;
— ограниченное количество оснований (см. договор + зак-во);
— причина важна;
— не всегда право на односторонний отказ связано с нарушением договора контрагентом
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«Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с предварительным извещением другой стороны за 10 дней до прекращения договора»
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1. Фиксация причины (основания для отказа/ изменения)
2. Направление уведомления об отказе /изменении контрагенту.
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1. Не нужно решение суда и согласие контрагента
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1. Перечень оснований крайне ограничен
2. При оспаривании контрагентом отказа возможны дополнительные расходы
Кроме расторжения договора иногда могут быть использованы альтернативные варианты:
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Юр. основание
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Условия реализации
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Форма
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Уступка права требования / перевод долга
(ст. 353, 359−361 ГК / ст. 362, 363 ГК)
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— найдено третье лицо, которое готово заменить кредитора или должника;
— уступка и перевод долга — не безвозмездная сделка;
— причина заключения не важна;
— имеются ограничения, если первоначальный договор является внешнеэкономическим
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Письменный договор (соглашение) трёхсторонний (стороны первоначального договора + новый кредитор / должник).
Допускается уступка без согласия должника, если иное не согласовано в первоначальном договоре.
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Отступное
(ст. 380 ГК)
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— стороны достигли соглашения об отступном (например, вместо поставки товара производства Китай, поставщик поставляет товар производства Беларусь);
— обязательство по первоначальному договору будет прекращено, стороны не смогут требовать его исполнения;
— обязательные условия соглашения: размер, сроки и порядок предоставления отступного.
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Письменный договор (соглашение) между сторонами первоначального договора и реальное предоставление отступного.
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Новация
(ст. 384 ГК)
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— стороны достигли соглашения о замене первоначального обязательства другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (например, вместо выполнения работ подрядчик поставляет товар);
— новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов;
— обязательство по первоначальному договору и дополнительные обязательства (по взысканию неустойки, обеспечению залогом и т.п.) будут прекращены, стороны не смогут требовать их исполнения.
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Письменный договор (соглашение) между сторонами первоначального договора
1. Для точного ответа рекомендуем внимательно изучить следующие документы:
· Порядок закупок за счет собственных средств, который утверждается каждым конкретным заказчиком, следовательно, условия у различных субъектов хозяйствования могут быть разными;
· документацию процедуры закупок, которая может содержать особенности конкретной процедуры с учетом ее специфики (приглашения, задания, заявки, приложения к ним и т.д.);
· проект договора, который должен предлагается заключить. В частности, будут интересовать условия о возможности изменения, расторжения договора, одностороннего отказа от договора, ответственности по договору.
По общему правилу, отказ победителя от заключения договора на условиях, которые ранее были изложены в закупочной документации влечет:
— возникновение права заказчика на судебное понуждение к заключению договора на ранее согласованных условиях (п. 4 ст. 415 ГК);
— возникновения права заказчика на взыскание с поставщика убытков, возникших в связи с уклонением от заключения договора, а также судебных расходов (государственная пошлина, расходы на адвокатов);
— внесение победителя в реестр поставщиков, временно не допускаемых к закупкам, сроком на 1 (один) год.
Для минимизации негативных последствий возможно попробовать провести корректировку проекта договора до подписания (вряд ли удастся добавить валютную оговорку, но можно попробовать закрепить право на односторонний отказ и (или) изменение договора; минимизируйте неустойку (штрафы) поставщика).
Если вы откажетесь заключить договор, и будет инициирован процесс о понуждении к заключению договора в судебном порядке, полагаем, что по аналогии (ст. 5 ГК) можно пытаться ссылаться на ст. 421 ГК (мотивируя тем, что если такое существенное изменение обстоятельств влекло бы расторжение заключенного договора, то оно тем более должно препятствовать заключению договора). Однако стоит учитывать два момента. Во-первых, если вами подписан протокол по результатам закупки, то он уже имеет силу договора (а условия договора определены заданием на закупку и вашим предложением). Во-вторых, предложенная правовая конструкция требует наличия очень серьезных фактических оснований. Скорее всего, будет сделана ссылка на то, что изменение условий — это ваш предпринимательский риск, и его можно было предвидеть при участии в закупке.
Полный ответ на вопрос зависит от применимого к договору права и состава сторон. Если товар действительно не может быть поставлен, и нет способа повлиять на поставщика (например, уведомив его о штрафных санкциях за просрочку или возможном отказе от договора), то договор следует прекращать.
Предположим, поставщик — нерезидент Беларуси, а договор поставки регулируется Конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 11 апреля 1980). В таком случае согласно ст. 25, 26, 49 указанной Конвенции, при существенном нарушении договора поставщиком, покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, направив письменное извещение второй стороне, а также потребовать взыскания убытков, если только не установлен факт форс-мажора, препятствующего поставке. Напоминаем о необходимости отслеживания сроков завершения внешнеторговых операций и необходимостью своевременного обращения в Нацбанк Беларуси за их продлением при существенной просрочке поставки.
Если применяется законодательство Республики Беларусь, стоит посмотреть, не будет ли выгодным получение товара не в сезон, но со штрафными санкциями (в частности, законная неустойка — 10% от стоимости непоставленного товара — п. 91 Положения о поставках товаров). Если желание прекратить договор сохранится, необходимо изучить договор на предмет наличия специальных оговорок (например, об одностороннем отказе). При отсутствии регулирования в договоре можно заявить об отказе от исполнения договора на основании норм законодательства:
По договору аренды недвижимости возмездно предоставляется право пользования помещениями. При этом, если арендатор имеет возможность пользования, но его не осуществляет, обязательства со стороны арендодателя по предоставлению помещения считаются исполненными надлежащим образом. Поэтому до тех пор, пока не введено законодательных ограничений по работе бизнес-центров, торговых центров и т.п. юридических оснований для невнесения арендной платы нет. Причитающиеся арендодателю денежные средства не будут являться неосновательным обогащением — он предоставил имущество, соответствующее требованиям договора.
Расторгнуть договор аренды в связи с тем, что изменились условия ведения бизнеса, как правило, тоже нельзя, если в договоре отсутствуют соответствующие оговорки. Когда договор не предоставляет возможности выхода из отношений, необходимо вести переговоры с арендодателем и достигать приемлемых для обеих сторон условий.
Переговоры о снижении арендной платы априори непростые, и употреблять термин «арендные каникулы» следует с осторожностью. Для арендодателя «арендные каникулы» — это 100% потеря выручки по сравнению с предполагаемой частичной потерей выручки арендатора, например, в связи со снижением трафика покупателей. Если у арендодателя имеются альтернативы (стоит очередь арендаторов), то вряд ли он пойдет на уступки. Однако в настоящее время каждый арендодатель понимает ситуацию, в которой он оказался, поэтому переговоры вести можно и нужно. Прежде всего, необходимо зафиксировать свое предложение об изменении договора аренды письменно, для того, чтобы можно было на него ссылаться впоследствии.
Пессимизм по поводу возможности достижения договоренностей с контрагентами необоснован. Сложилась такая ситуация, что вопросы аренды надо решать в цепочке — с учетом и затрат арендатора, и затрат арендодателя, и позиции банка арендодателя (у которого помещение может находиться в залоге), и конечно с учетом ожидаемого поведения потребителей. Все это участники одной экосистемы (цепочки), и ухудшение благосостояния одних, может привести к исчезновению других. Возможно, получится договориться. Если договориться не выйдет — надо реструктуризировать бизнес и терпеть, либо начинать процедуру банкротства.
Цепочка потерь:
Кредитных каникул в Беларуси не объявлялось — были направлены лишь предложения от Национального банка коммерческим банкам. О какой-то сложившейся практике нельзя говорить. Хотя любой банк, конечно, вправе пересмотреть условия кредитного договора с любым клиентом, если будет принято соответствующее решение. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении кредитной нагрузки может быть ухудшение финансового положения физических лиц (Нацбанк уточняет, что должны быть представлены подтверждающие документы).
Несмотря на то, что в отношении юрлиц рекомендаций по снижению кредитной нагрузки пока не поступало, с банками можно и нужно вести переговоры. Логика аргументации будет такая же, как и с арендодателями — давайте переживем кризис вместе, вам ведь тоже нужно выжить. Ухудшение ситуации для разных бизнесов может происходить постепенно, однако они все, включая ныне процветающую сферу онлайн-развлечений находятся в зависимости от ситуации в экономике в целом и от благосостояния конечных потребителей. Сейчас ухудшение ситуации остро почувствовали компании первого круга (общественное питание и сфера обслуживания, гостиничный и туристический бизнес, пассажирские перевозки, шоу-бизнес). Следующий круг — традиционная розничная торговля, импортеры, затем — торговые-центры, бизнес-центры, банки и т.п. Если предположить, что бизнес ожидает ситуация, когда возникнет неплатежеспособность, нужно принять все меры для ее предотвращения, причем зафиксировать эти меры письменно.
Оснований для приостановлений ведущихся исполнительных производств на данный момент нет. С начала года действует единая система списания средств с банковских счетов.
Если действительно будут введены и широко применимы различные виды «каникул» — кредитные, арендные, налоговые, то можно в установленном порядке обращаться за предоставлением рассрочки/отсрочки исполнения. Однако перспектива предоставления таких отсрочек и рассрочек на данный момент, на наш взгляд, маловероятна.
В договоре, в том числе, заключаемом между резидентами, можно предусмотреть валютную оговорку. Курс для перевода валюты в рублевый эквивалент может быть разным (например, НБРБ, НБРБ + 3%, курс ВФБ, курс продажи валюты физическим лицам в конкретном банке и пр.) По умолчанию применяется официальный курс на дату платежа. Правовое основание — п. 1 ст. 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь. При необходимости можно вводить специальные единицы для определения цены договора (у.е.) и определять курс для исчисления их рублевого эквивалента (например, исходя из стоимости валютной корзины, МЗП, потребительской корзины и т.п.).
Пример валютной оговорки в договоре.
«Стоимость Товара составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1000 (одной тысяче) евро по курсу Национального банка Республики Беларусь, увеличенного на 3%, на дату оплаты».
Согласно ч. 3 п. 2 Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной (утв. Постановлением Минфина от 30 июня 2016 № 58) в случае, если договором предусмотрено осуществление расчетов за товары белорусскими рублями в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, в накладной ТТН-1 и накладной ТН-2 стоимостные показатели по этим товарам указываются в белорусских рублях, при этом в строке «Всего стоимость с НДС» справочно указывается общая стоимость этих товаров в иностранной валюте, в которой установлена цена товара в договоре или исходя из которой определяется подлежащая оплате сумма белорусских рублей. Однако каким образом рассчитать соответствующую сумму в белорусских рублях Инструкция не устанавливает. Во избежание недоразумений рекомендуем сторонам установить в договоре порядок отражения цены товара в накладных. Формулировки с учетом требований п. 8 ст. 120 Налогового кодекса Республики Беларусь (если применяется договорной курс) могут быть следующими:
«При оформлении товарно-транспортной или товарной накладной (далее — ТТН или ТН) для целей бухгалтерского и налогового учета сторон, уплаты НДС стоимость поставляемого Товара указывается в ней в белорусских рублях следующим образом:
в части оплаченной стоимости товара на момент оформления ТТН (ТН) — исходя из договорного курса согласно условий настоящего договора на дату оплаты Товара;
При этом подписание Сторонами ТТН или ТН с указанием стоимости Товара в белорусских рублях согласно приведенным выше правилам не является соглашением об изменении стоимости Товара, в связи с чем Товар подлежит оплате Покупателем исходя из положений настоящего Договора. Разница цены Товара, указанной в ТТН или ТН, и цены Товара, фактически подлежащей оплате Покупателем, учитывается Сторонами Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства».
Предусматривать будущее юристы умеют только с пессимистичными прогнозами, и всегда с удовольствием закладывают в договор страховку на случай, если что-то пойдет не так.
Гражданское законодательство разграничивает расторжение договора (п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса) и односторонний отказ от договора (п. 3 ст. 420 Гражданского кодекса). Расторжение предполагает наличие согласия двух сторон на прекращение договорных отношений или вынесение судом решения по данному вопросу.
Односторонний отказ от исполнения договора представляет собой волеизъявление одной из сторон. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения второй стороной такого отказа (если в самом отказе или в договоре не указаны иные условия). Соответственно, с точки зрения быстроты и простоты прекращения договорных отношений наиболее удобным для стороны является односторонний отказ от договора, а не его расторжение.
При формулировке в договоре условия об одностороннем отказе от договора следует указать следующее:
Пример формулировки договора об одностороннем отказе:
«В случае просрочки поставки товара более, чем на 20 дней, Покупатель вправе в отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. Договор считается расторгнутым через 5 дней с момента направления Поставщику письменного уведомления. Возврат предоплаты производится Поставщиком Покупателю не позднее 10 дней с даты расторжения договора».
В законодательстве отсутствует прямое указание на необходимость проведения годового общего собрания участников в очной форме. Однако такое требование косвенно следует из перечня вопросов, которые, с одной стороны, должны быть решены на годовом собрании (ч. 3 ст. 36 Закона), а с другой стороны, согласно ч. 5 ст. 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» не могут решаться заочным голосованием (утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов), распределение прибыли и убытков).
Если все или часть из участников не могут присутствовать лично на годовом собрании, можно предложить следующие варианты решения:
Очная форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним (ч. 2 ст. 42 Закона). При этом Законом не конкретизировано, имеется ли в виду физическое присутствие в одном месте. Полагаем, что совместное обсуждение и принятие решений по вопросам повестки дня может быть обеспечено и с использованием средств связи и интернета (совместное онлайн присутствие). Но проведение онлайн собрания имеет ряд нюансов:
Для устранения возможных рисков, связанных с техническими моментами при проведении собрания, после его проведения можно обменятся протоколами с оригинальными подписями.
При наличии сомнений в правомерности проведения онлайн собрания участники могут воспользоваться иными вариантами решения вопроса о проведении годового собрания.
Не проведение годового собрания не будет являться препятствием для исполнения налоговых обязательств организации, а также иных обязательств организации перед государством.
В соответствии с принятым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2020 № 149 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из Республики Беларусь» до 1 июня 2020 введено ограничение бахил особо прочных из кода ТН ВЭД ЕЭАС 3926. Код 3926 включает множество групп товаров. Полагаем, что следует уточнить характеристики бахил, относимым к особо прочным (направить запрос). Возможно, не вся ваша продукция попала под ограничения. Если вся продукция подпадает под данное определение, то временно придется реализовывать товар на внутреннем рынке.
Иностранных заказчиков следует предупредить о введении ограничений государством. Если не сделано специальных оговорок, то это не будет являться основанием для расторжения заключенных договоров, и товар можно будет поставить после снятия ограничений.
Возмещение упущенной выгоды со стороны государства при правомерном введении подобных ограничений законодательством не предусмотрено.
Лицензия не требуется.
Деятельность кафе по продаже своей продукции он-лайн представляет собой кейтеринговые услуги, т.е. общественное питание, осуществляемое вне объектов общественного питания по заказам (п. 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» — далее Закон о торговле, ч. 4 Разъяснения Министерства торговли Республики Беларусь от 17 июня 2014 № 02−14/155к).
В сфере общественного питания лицензированию подлежит только реализация алкоголя и табачных изделий. Но в рамках кейтеринговых услуг не может осуществляться продажа алкогольных напитков и табачных изделий, т.к. оказание услуг по доставке таких товаров физическим лицам запрещено (подп. 1.20 п. 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»). В связи с этим осуществление кейтеринговых услуг в целом не подлежит лицензированию.
Существуют разные мнения о том, является ли заказ через социальную сеть, сайт-визитку и т.п. заказом через сеть интернет (интернет-магазин). Во избежание различного толкования правовых норм имеет смысл пройти процедуру регистрации интернет-магазина. Для этого:
Необходимо иметь сайт в национальном сегменте сети Интернет, соответствующий требованиям действующего законодательства Республики Беларусь к интернет-магазинам (п. 2 Указа Президента от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», п. 8 ст. 1 Закона о торговле). За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность (от 10 до 30 БВ) — п. 2 Указа № 60, ч. 1 ст. 22.16 КоАП.
Сайт регистрируется в БЕЛГИЭ в порядке, утвержденном Постановлением Совета министров от 29 апреля 2010 № 644 «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет».
Интернет-магазин должен быть зарегистрирован Торговом реестре Республики Беларусь (п. 3 ст. 19 Закона о торговле). Для этого необходимо обратиться с заявлением установленной формы в местный исполком (гл. 4, 5 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 № 1227).
Информация о товарах, размещенная на сайте кафе, должна соответствовать требованиям законодательства о рекламе и о защите прав потребителей.
Пока обязательных для применения мер поддержки не введено, однако их введение активно обсуждается правительством. Говорить о содержании таких мер можно только после появления соответствующих нормативных правовых актов. В случае объявления карантина либо введения чрезвычайного положения особенности ведения бизнеса также могут быть определены соответствующими актами.
Как показывает практика иностранных государств, арсенал поддерживающих мер достаточно большой. Какие механизмы будут выбраны в Беларуси покажет время. На данный момент ряд значимых рекомендаций поступил со стороны Нацбанка, однако обязательных актов для поддержки еще не было принято.
Нет, налоговые каникулы законодательно не вводились, хотя возможность их введения в настоящее время обсуждается.
Однако в общей части Налогового кодекса предусмотрена возможность получения отсрочки (рассрочки) по налогам либо предоставления налогового кредита (ст.ст. 49, 50 НК).
В частности, отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой предоставляются организации или индивидуальному предпринимателю на сумму задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням на срок не более одного года каждая при наличии угрозы экономической несостоятельности (банкротства) в случае единовременной выплаты задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням, а также в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.
Представляется, что широкое использование данных норм вряд ли возможно. Более вероятным видится принятие нормативного акта с решением вопроса о налоговых каникулах для определенных отраслей бизнеса.
До тех пор, пока действует режим временного ввоза (не завершен заявлением таможенных процедур в связи с вывозом, не приостановлен помещением на таможенный склад и т.п.), производится уплата таможенных пошлин. В случае необходимости прекращения данного режима до настоящего время существует возможность вывоза товаров за пределы Беларуси.
Предоставление рассрочки и отсрочки по таможенным платежам урегулировано в ст. ст. 58, 59 Таможенного кодекса ЕАЭС. Среди оснований для предоставления отсрочки упоминается, в том числе, причинение плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.
Действительно, многие предприниматели используют инфоповод — ситуацию распространения коронавируса, для продвижения на рынке. Появились рекламные сообщения, заявляющие об эффективности какого-либо продукта при профилактике/защите от коронавируса, упоминающие рекомендации ВОЗ, содержащие призыв к самоизоляции, ссылки на пандемию, карантин, визуальные изображения вируса, масок.
Ситуационный маркетинг должен оставаться этичным, не нарушающим нормы действующего законодательства и общепринятые нормы морали, не спекулирующим на состоянии тревожности в условиях сохранения в мире неблагоприятной эпидемической обстановки.
Даже, казалось бы, нейтральный призыв «оставайтесь дома и делайте покупки онлайн» в условиях, когда на территории РБ карантин официально не введен, может быть оценен как некорректный по отношению к работникам, для которых удаленная работа невозможна в связи с характером их деятельности, а также по отношению к предпринимателям, бизнес которых не может быть переведен в режим онлайн (производство, общепит, туризм).
Контроль в области рекламной деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляют местные исполкомы и МАРТ, в области распространения информации через СМИ и интернет-ресурсы — Министерство информации Республики Беларусь. Квалификация того или иного случая ситуационного маркетинга в качестве нарушения норм действующего законодательства Республики Беларусь будет осуществляться данными органами и зависеть в том числе от их видения содержания указанных норм права.
Вот вариант квалификации подборки неэтичных действий по продвижению на рынке (на примере рекламных сообщений, опубликованных в белорусских и зарубежных СМИ и интернет-ресурсах).
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Суть нарушения/примеры
|
Норма права
|
Ответственность
|
Нарушение законода-
тельства о рекламе
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Не допускается реклама, в которой содержится:
1. Ссылка на мнение медиков, рекомендации ВОЗ ;
2. Побуждение к действиям, способным нанести вред здоровью и безопасности (напр., заболевшему коронавирусом предлагается посетить магазин для получения скидок «заразившимся»);
3. Указание на лечебные свойства товара, если это не лекарство (напр., прополис, лаванда, алоэ, чеснок и тп);
4. Нарушения при рекламе лекарственных средств (утверждение о гарантированном лечебном эффекте, создание впечатление о том, что не нужно обращаться к врачу и т.п.) — примеры из рассмотренных дел, российский «Арбидол», украинский «Декасан»;
5. Побуждение к насилию, жестокости, опасным действиям, иным действиям, нарушающим законодательство (напр., упоминание о «китайском происхождении» вируса может стать причиной распространения расистских настроений, нарушения прав представителей этнических групп, нападений на них).
|
Пп. 8, 9 ст. 10, стст. 15, 26 Закона «О рекламе»
|
Ст. 12.15 КоАП
5−30 БВ, на ИП — от 10−40 БВ, а на ЮЛ — 20−50 БВ.
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Недобросо-
вестная конкуренция
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1. Введение в заблуждение относительно свойств товара, эффекта от его использования — любое действие, не только реклама или публикация в СМИ, которое может вызвать заблуждение, способное создать у потребителя или потенциального контрагента ложное впечатление о товаре и его свойствах и повлиять на выбор в пользу недобросовестного конкурента (напр., рекламные кампании с использованием масок для лица, якобы способных остановить распространение коронавируса, создают у людей ложное чувство защищенности, которое делает их менее бдительными в отношении заболевания).
2. Введение в заблуждение относительно наличия товара на рынке, о фактическом спросе (искусственное повышение спроса на отдельные группы товаров, напр.: гречка, туалетная бумага, маски, антисептики)
|
Ст. 1029 ГК, Ст. 26 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 N 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»
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Ст. 1030 ГК — любое пострадавшее лицо вправе требовать опровержения и возмещения убытков
Ст. 11.26 КоАП
20−100 БВ,
на ИП — от 100 до 200 БВ,
на ЮЛ — до 10% суммы выручки от реализации товара (работы, услуги) за предшествующий календарный год, (часть года), но не менее 400 БВ.
Ст. 250 УК
|
Распространение запрещенной информации
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Распространение в СМИ/интернете информации:
1. недостоверной (упоминание карантина, который официально не введен);
2. противоречащей общепринятым нормам морали, пропагандирующей насилие, жестокость (неуместными представляются шутки в отношении заболевания, унесшего тысячи жизней особенно в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации) ;
3. способной нанести вред национальным интересам (деструктивное воздействие информации на личность, напр. путем распространения паники будет считаться угрозой национальным интересам);
4. в иных случаях, когда это запрещено законом.
|
Ст. 4, п. 1.3 ст. 38 Закон РБ от 17.07.2008 N 427-З «О средствах массовой информации»; Указ Президента РБ от 09.11.2010 N 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»; ст. 1, 23, Закон РБ от 07.01.2012 N 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Минздрава РБ от 18.07.2012 N 108 «Об ограничительных мероприятиях»
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П. 3−1 ст. 22.9 КоАП
СМИ — на ЮЛ до 200 БВ
П. 3−2 ст. 22.9 КоАП
Интернет До 20 БВ, на ЮЛ до 100 БВ
Общая рекомендация: не стоит стремиться ассоциировать бренд с коронавирусом, даже если на текущий момент упоминание повлечет увеличение продаж — в последующем велик риск негативного восприятия бренда. Сроки, в течении которых ситуативный маркетинг может быть актуален, не сопоставимо коротки по сравнению со сроками, в течение которых в последующем компания может быть привлечена к ответственности за нарушения. Совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах является отягчающим обстоятельством (п. 5 ст. 7.3 КоАП).
Если попытаться сгенерировать все возможные вопросы, которые возникают у туристического бизнеса в последнее время, то потребуется проведение отдельного семинара.
Попробуем вкратце описать две группы основных проблем и возможные пути их решения.
У турагентства (исполнителя) при оказании конкретной туристической услуги возникают отношения с субисполнителями (гостиницами, авиакомпаниями и т.п.) и отношения с клиентами (заказчиками).
Всё, что касается общих положений об ответственности контрагентов, подробно рассматривалось выше при изучении других вопросов. Эти правила касаются и отношений с субисполнителями — для каждого договора необходимо определять применимое право, есть ли ответственность за неисполнение (или действует форс-мажор), прекратился ли договор в связи с неисполнением в определенное время или продолжает действовать. Вопрос о возврате выплаченных суб-исполнителям сумм будет решаться по каждому суб-исполнителю с учетом всех обстоятельств. При этом мы должны помнить, что наличие форс-мажорных обстоятельств освобождает от ответственности за просрочку исполнения, но не освобождает от самого исполнения (либо возврата предоплаты в случае прекращения отношений не по вине исполнителя).
Отношения с заказчиком могут складываться по-разному: тур, с которым возникла проблема, мог уже не состояться или его дата еще не наступила, отказ от тура мог прийти со стороны заказчика, либо отказ мог быть произведен по соглашению сторон, либо исполнитель просто уведомил заказчика, что поездка не состоится.
Основные проблемы для турагента наступают в последнем случае: согласно п. 56 Правил оказания туристических услуг, утвержденных Постановлением Совета министров от 12 ноября 2014 № 1064, если в процессе выполнения договора оказания туристических услуг его выполнение стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, стороны не вправе требовать друг от друга выполнения ими такого договора в полном объеме. Каждая из сторон вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.
Турагентство может оказаться в ситуации, когда деньги от субисполнителей возвращены не будут, но вместе с тем, предоплату заказчику нужно будет вернуть в полном объеме.
Оптимальным решением в данной ситуации будет изменение договора (перенос времени поездки), в том числе при невозможности договориться с заказчиком — в судебном порядке (п. 49 Правил).
Еще один аспект, который нужно учитывать, это ситуация, когда турагентство действует в качестве комиссионера, а фактической организацией тура занимается комитент (туроператор). В таком случае отношения с субисполнителями отсутствуют, исполнитель выполняет поручение комитента, сделка совершается за счет комитента (ст. 880 ГК). Белорусским законодательством определено, что в случае если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов (ст. 881 ГК). Однако туроператором скорее всего будет выступать нерезидент, и правовую природу складывающихся отношений, в том числе решение вопроса о том, кто несет риски возврата заказчику всего полученного по сделке, нужно решать с учетом соответствующих норм договора и законодательства.
Если отказ от путевки был инициирован заказчиком (туристом) на основании ст. 20 Закона «О туризме», то возврат денежных средств осуществляется за вычетом понесенных исполнителем фактических расходов. Под фактически понесенными расходами понимаются расходы исполнителя по выполнению договора оказания туристических услуг, подтверждаемые документально (стоимость невозвратных билетов, оплаты проживания и т. п). Исчерпывающий перечень таких расходов законодательно не установлен, поскольку они зависят от конкретного тура.
Если сторонами расторгнут договор с условием о полной выплате полученных денежных средств, либо применена норма п. 56 Правил оказания туристических услуг, утвержденных постановлением Совета министров от 12 ноябя 2014 № 1064, осуществляется возврат фактически полученной исполнителем от заказчика суммы. Соответственно, курсовая разница не учитывается и не возмещается, если в договоре нет специальных оговорок.
Этот вопрос по праву претендует на приз зрительских симпатий. И несмотря на то, что никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше, можно определенно сказать, что юридически «все это» до сих пор почти не начиналось.
Если посмотреть на нормативный след пандемии в правовом поле Беларуси, то пока все ограничивается специализированными нормативными актами Совмина и Минздрава, позволяющими мобилизовать ресурсы для борьбы с возможной эпидемии (подготовка медицинских учреждений, запрет на вывоз необходимых материалов и оборудования, выделение целевой поддержки, включение «инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения). Это всё — лишь подготовительные мероприятия. Можно надеяться, что если ухудшения положения не произойдет, то этим все ограничиться. Но в случае неблагоприятного сценария, может быть введен и официальный карантин (или обсервация), и чрезвычайное положение, либо просто некое особое положение, содержание которого (права и обязанности всех субъектов) будет определено специальным нормативным актом.
Инструкция о порядке проведения ограничительных мероприятий утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 № 108.
С точки зрения действующего законодательства, карантин (как и обсервация) вводится и отменяется:
1. На территории Республики Беларусь: решением Совета министров Республики Беларусь по представлению заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача;
2. На территории областей, городов, районов, районов в городах: решением местных исполнительных и распорядительных органов по представлению главных государственных санитарных врачей областей, городов, районов, районов в городах.
Срок введения карантина — срок максимального инкубационного периода, характерного для данного заболевания, со дня регистрации последнего случая заболевания.
В ходе карантина может осуществляться целый комплекс мер, включая полную изоляцию очага заболевания, карантинизируемой территории с установлением охраны (оцепления); ограничение общения между отдельными группами населения; установление санитарно-противоэпидемического режима для населения, организаций здравоохранения, городского транспорта, торговой сети и организаций общественного питания и других объектов в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки и т .п.
Специальной ответственности за несоблюдение карантина как такового не установлено.
Однако следует учитывать, что существует обязанность выполнять предписания органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет административную ответственность по ст. 23.4 КоАП (штраф до 50 базовых величин или административный арест).
Кроме того, если кто-либо будет нарушать установленные ограничительные меры (в т.ч. карантин), уполномоченный орган может потребовать устранить допущенное нарушение. Ответственность за неисполнение такого письменного требования (предписания) предусмотрена ст. 23.1 КоАП (предупреждение или штраф до 20 базовых величин).
Теоретически, да. Основанием для введения чрезвычайного положения является наличие обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существованию государства, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер.
К таким обстоятельствам относятся чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате различных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Таким образом, в случае значительного ухудшения ситуации с коронавирусом чрезвычайное положение действительно может быть введено.
Чрезвычайное положение на всей территории Беларуси или в ее отдельных местностях вводится указом президента с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики Национального собрания.
Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории страны, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, — 60 суток. Срок может быть продлен с соблюдением определенных требований.
Указом о введении чрезвычайного положения может предусматриваться введение большого набора чрезвычайных мер и временных ограничений (приостановления), в том числе:
— полное или частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвычайное положение, полномочий государственных органов, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;
— установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;
— установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
— ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
— введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий, и т.д.
При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться следующие права: право на жизнь; презумпция невиновности; свобода совести. Запрещаются пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, а также проведение без согласия медицинских или иных опытов.
Организации, имущество и ресурсы которых использовались в рамках чрезвычайного положения, имеют право на возмещение имущественного вреда в порядке и размерах, установленных правительством Беларуси.
Ответственность за нарушение законодательства о чрезвычайном положении предусмотрена ст. 23.59 КоАП: штраф в размере от 10 до 40 базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо — до 500 базовых величин.
Нормативный акт о введении чрезвычайного положения (или карантина) является доказательством невозможности исполнения определенных обязательств — для бизнеса введение чрезвычайного положения может означать полную заморозку исполнения всех встречных обязательства на срок действия чрезвычайного положения. Кроме того, в случае объявления чрезвычайного положения государство может использовать любые необходимые ресурсы, в том числе, ресурсы бизнеса, для устранения причин, повлекших введение чрезвычайного положения.
Хочется надеяться, что обстановка изменится, и будет оказана государственная поддержка, а также восстановится активность клиентов.
Можно дать несколько общих рекомендаций неюридического характера:
1.1. договориться об изменении размера арендной платы с арендодателем — арендные каникулы;
1.2. при наличии оснований подать заявление об отсрочке/рассрочке исполнения налоговых обязательств;
Юридический совет будет не очень оптимистичный — если задолженность перед контрагентами продолжает увеличиваться и появляются нормативные основания, необходимо будет подать заявление на банкротства для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации и минимизации рисков собственника.
К сожалению, массовые банкротства действительно могут быть. Спастись от этого можно только с помощью правильно выбранной бизнес-модели и/или хорошей финансовой подушки безопасности. Если же ситуация не налаживается, то от банкротства не надо спасаться — к нему надо готовиться, понимая, что в конечном счете это инструмент оздоровления деловой среды и купирования определенных рисков как для должника (его менеджмента и собственников), так и для руководителей.
Поскольку конкретного вопроса не задано, приведем общую информацию о процессе банкротства, чтобы стало примерно понятно, как работает этот институт.
Вопрос № 1: Чем «выгоден» процесс банкротства для компании?
1. Приостановление удовлетворения требований кредиторов по платежным обязательствам;
2. Приостановление начисления процентов, неустоек, пеней;
3. Отмена ранее принятых мер по обеспечению требований кредиторов, снятие ранее наложенных арестов на имущество;
4. Окончание всех исполнительных производств;
5. Невозможность предъявления новых исков;
6. Возможность обращаться в суд за взысканием дебиторской задолженности без уплаты государственной пошлины;
7. Возможность оспорить сделки компании за определенный период, и, как следствие, вернуть уплаченную денежную сумму / отчужденное имущество;
8. Возможность по итогам дела о банкротстве уйти в санацию или заключить мировое соглашение, получив более выгодные условия погашения задолженности (рассрочка, отсрочка, уменьшение размера).
Вопрос № 2: Какие последствия процесса банкротства?
Это зависит от стадии дела о банкротстве.
На стадии защитного периода (предварительная стадия, которая вводится одновременно с возбуждением дела) компания будет продолжать свою обычную хозяйственную деятельность, руководитель сохранит свои полномочия (по общему правилу). При этом судом назначается временный управляющий, и все сделки и платежи компании будут проводится с его согласия. Судебные дела и исполнительные производства компании могут быть приостановлены по специальному ходатайству. В этот период нельзя будет принимать решение о ликвидации, реорганизации, выплачивать дивиденды и т.д.
По итогам защитного периода производство по делу о банкротстве будет либо прекращено (при нормализации хозяйственной деятельности), либо будет принято решение об открытии конкурсного производства.
Последствия открытия конкурсного производства куда более значительные. Так, судом назначается антикризисный управляющий, и полномочия всех органов компании перейдут к нему. Антикризисный управляющий будет осуществлять руководство компанией, а также формировать реестр требований кредиторов для погашения им долгов. При этом кредиторы смогут влиять на принятие решений антикризисным управляющим путем голосования на соответствующем собрании (количество голосов в зависимости от сумм требований), а также путем избрания и работы комитета кредиторов.
По итогам конкурсного производства выносится решение о ликвидации / санации / утверждении мирового соглашения. В связи с восстановлением платежеспособности производство по делу может быть прекращено.
Вопрос № 3: Как начать дело о банкротстве?
Дело о банкротстве возбуждается, в частности, на основании заявления должника. Такое заявление подается в экономический суд по месту нахождения компании. При этом компания освобождается от уплаты государственной пошлины.
Есть ситуации, когда есть право подать в экономический суд заявление о банкротстве, а есть ситуации, когда компания обязана это сделать.
Право на подачу заявления о банкротстве возникает, если неплатежеспособность компании приобретает устойчивый характер либо если неплатежеспособность уже имеет устойчивый характер.
Грубо говоря, устойчивая неплатежеспособность представляет собой неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса и невозможность совершения текущих платежей. Устойчивая неплатежеспособность определяется по специально установленным критериям: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности оборотными средствами, коэффициент обеспечения обязательств активами. Именно на основании этих критериев экономический суд будет решать вопрос о возбуждении дела о банкротстве.
Заявление о банкротстве подается в обязательном порядке, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами. Еще одно распространенное основание для обязательной подачи заявления: если в ходе ликвидации компании установлена недостаточность имущества / денежных средств для удовлетворения требований всех кредиторов.
Вопрос № 4: Что будет, если не подать заявление о банкротстве?
На текущий момент практика складывается таким образом, что даже в ситуациях, когда подача заявления была обязательной, какой-либо специальной ответственности за его неподачу не предусмотрено.
Субсидиарная ответственность в данном случае неприменима, поскольку неподача заявления должника является бездействием, когда к субсидиарной ответственности привлекают лишь при наличии умышленных виновных действий.
Однако здесь следует иметь в виду, что в данном случае с большой долей вероятности сделки, совершенные в период, когда должник обязан был подать заявление о банкротстве, будут оспорены. И уже на основании совершения указанных сделок может быть рассмотрен вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности.
Возможно, в рамках нового Закона о банкротстве подход к данному вопросу изменится, и в случае неподачи должником заявления о банкротстве, когда это было обязательно, его ответственных лиц будут привлекать к субсидиарной ответственности (как это было в недавнем прошлом).
Вопрос № 6: Кого привлекают к субсидиарной ответственности?
При банкротстве компании ее ответственных лиц (участников, руководителей, заместителей, главных бухгалтеров) могут привлечь к субсидиарной ответственности, то есть имущественной ответственности перед кредитором наряду с самой компанией.
Однако на сегодня к субсидиарной ответственности можно привлечь только за умышленные виновные действия указанных лиц в доведении компании до банкротства (к примеру, если имеется вступившее в законную силу решение по административному или уголовному делу).
Таким образом, если поведение менеджеров и собственником было добросовестным, а доведение компании до банкротства было обусловлено ситуацией на рынке, опасаться привлечения к субсидиарной ответственности не следует.