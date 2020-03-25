Коронакризис - это вообще законно? - юристы ответили на основные вопросы TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Что такое форс-мажор и карантин? Что можно делать нанимателю и работнику, а что нельзя, но все же немного можно, если нужно — предлагаем юридические ответы на сложные вопросы на онлайн конференции TUT.BY.

Сбор вопросов от бизнесменов был организован порталом TUT.BY, и на каналах белорусских бизнес-школ. Ответы на поступившие вопросы подготовили юристы адвокатского бюро Borovtsov & Salei.

Вопросы продолжают приниматься через форму в данной публикации с 14.00 до 16.00, .

Основные выводы

Если вы хотите запомнить пять основных выводов, запомните это:

«Партизанский карантин» — не карантин. Юридически ни ограничительных мер (в том числе, карантина), ни чрезвычайного положения в Беларуси не объявлено. Если объявят — появятся нормативные акты, в которых будут специальные нормы. Сейчас действуют общие нормы законодательства. Забудьте о форс-мажоре. Пандемия уже давно стала реальностью. Заключая новые договоры надо понимать, что по этим договорам в будущем никакие ссылки на форс-мажор либо на существенное изменение обстоятельств — не пройдут. По ранее заключенным договорам на освобождение от ответственности можно рассчитывать только при наличии доказательств абсолютной невозможности (не путать с невыгодностью!) исполнения договора. Неисполнение договора субподрядчиком или субпоставщиком обычно не признается непреодолимой силой. Не спешите в суд. О расторжении или изменении договора лучше договариваться с контрагентом, поскольку последствия «коронакризиса» коснутся или уже коснулись почти всех бизнесов. Действительно, существует возможность потребовать расторжения или изменения договора в судебном порядке в связи с существенным изменением обстоятельств. Однако расторжение договора судом по таким искам производится крайне редко, а изменение — практически никогда. Все будет зависеть от новой судебной практики. Меняя трудовой договор — договаривайтесь. Сохранение трудового коллектива зависит от способности достичь с работниками соглашения о компромиссе на сложный период. Во время «партизанского карантина» наниматель может использовать такие инструменты как дистанционная работа, трудовые и социальные отпуска, манипуляции с режимом рабочего времени, изменение системы оплаты труда… либо констатировать самовольное отсутствие работника по уважительной причине. При отсутствии согласия и работник, и наниматель могут в одностороннем порядке попытаться уменьшить свои риски. Надеясь на лучшее — не забудьте про оговорки. Учитывая возможные логистические, карантинные, валютные и прочие риски, стоит закладывать в любой договор систему оговорок, позволяющих во внесудебном порядке изменить или прекратить соглашение.

Блок 1. Трудовое право

Вопрос: Некоторые наши сотрудники остались дома на карантине в связи с приездом из «опасных» стран. Кто и каким образом должен оплачивать их нахождение дома?

В настоящий момент режим карантина официально не объявлен. Если такой режим будет введен и работник будет помещен на карантин, ему будет выплачиваться пособие по нетрудоспособности за счет средств ФСЗН. При этом очевидно, что одновременная официальная отправка на карантин всех работников страны потребует выплат, значительно превышающих бюджет фонда.

На данный момент отношения с самоизолировавшимися работниками обычно строятся на договоренностях сторон. Об организации своеобразных локальных «карантинных» мероприятий нанимателем — в следующем вопросе.

Если же работник без согласования нанимателя и без наличия оправдательного документа (к примеру, открытого листа нетрудоспособности), уведомил нанимателя, что он «остается дома», по общему правилу, это можно расценивать как нарушение трудовой дисциплины, в частности, прогул (при этом время отсутствия на работе должно превышать 3 часа в течение рабочего дня). Однако нужно понимать, что если действия работника вызваны уважительными причинами, к дисциплинарной ответственности работник быть привлечен не может. Если работник прибыл из неблагоприятного региона и уведомил нанимателя о самоизоляции, а наниматель такого работника уволил, вполне вероятно, что, рассматривая иск о восстановлении на работе, суд признает причину неявки на работу уважительной.

Вопрос: На основании каких норм можно оперативно провести карантинные мероприятия в офисе, надо ли получать согласие работников? Могут ли работники потребовать введения карантина?

У нанимателей отсутствуют правовые основания для введения «карантина» на предприятии, однако многие компании принимают меры для самоизоляции работников.

Чаще всего организуется дистанционный либо надомный труд, может предоставляться трудовой или социальный отпуск. Упрощенно варианты по организации самоизоляции выглядят так:





Если в силу характера производства дистанционный труд невозможен, скорее всего, подойдет оформление простоя либо отпуска. Существует также вариант «дежурства» с гибким графиком, позволяющим избегать контакта работников.

Стоит учитывать, что если работник не согласен на отпуск «за свой счет» (ст. 190 ТК) и не согласен на социальный отпуск с частичным сохранением заработной платы, предоставляемый по инициативе нанимателя (ст. 191 ТК) наниматель вправе перенести трудовой отпуск за текущий год в связи с приостановкой работ на основании ст. 172 ТК (тут важно, чтобы подразделение, в котором трудится работник, не работало). Досрочный трудовой отпуск допускается, в частности, «по исключительным и заранее не предвиденным обстоятельствам».

Если социальный отпуск вводится по инициативе нанимателя с частичным сохранением заработной платы, размер сохраняемого заработка определяется по соглашению сторон. Но с точки зрения экономики он вряд ли будет больше, чем 2/3 от тарифной ставки (оклада), поскольку в таком размере производится выплата при оформлении простоя (ст. 71 ТК), не требующего согласия работника.

Вопрос: Можно ли отправить работников в неоплачиваемый отпуск или снизить им зарплату на время удаленной работы?

«Отправить» — нельзя. Можно договориться о социальном отпуске по инициативе работника, однако его продолжительность не может превышать 30 дней (ст. 190 ТК). На практике здесь нередко возникает вопрос: а что, если работнику необходимо получить отпуск (что-то вроде sabbatical) более, чем на месяц? Министерство труда разъяснило, что с учетом императивной нормы законодательства это правило изменять нельзя. В случае нарушения данного ограничения теоретически возможно привлечение к ответственности по ст. 9.19 КоАП (штраф до 20 базовых величин), однако нарушение законодательства о труде, влекущее административную ответственность, в данном случае должно причинять вред работнику.

Впрочем, договоренности сторон об «отпуске» при желании можно реализовать и другими способами (например, одновременным установлением неполного и суммированного учета рабочего времени, при котором основная нагрузка ляжет на работника после завершения неблагоприятного периода).

Что касается снижения заработной платы, то изменение условий оплаты труда возможно, в том числе, в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами в рамках изменения существенных условий труда, при наличии оснований и соблюдения установленной процедуры.

При этом в случае отказа работника, трудовой договор расторгается с выплатой работнику выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

Некоторые из возможных действий нанимателя по оптимизации затрат на персонал можно представить следующим образом:





Оптимизация затрат может быть проведена при выборе другой модели построения трудовых отношений. К примеру, при сдельной оплате труда в некоторых отраслях коммерческие риски де-факто разделяются с работником, с введением ненормированного рабочего дня исчезает понятие сверхурочных работ и т.п. При этом нужно помнить, что наниматель и работник — равноправные участники трудовых отношений, и если наниматель в одностороннем порядке начнет проводить реформу таких отношений, работник может не согласиться и проверить юридическую обоснованность действий нанимателя в суде.

Вопрос: Право или обязанность нанимателя обеспечить работников дезинфицирующими средствами/перчатками/масками и тп?

В настоящий момент обязанность нанимателя обеспечивать всех работников средствами индивидуальной защиты, по общему правилу, не установлена. Конечно, многие наниматели самостоятельно приняли соответствующее решение. При этом, с точки зрения обоснованности затрат для бизнеса, можно сослаться на ст. 55 ТК, которая среди обязанностей нанимателя устанавливает обязанность «принимать необходимые меры по профилактике и предупреждению производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников».

Вопрос: Нужно ли организовать медосмотры (или хотя бы ежеутреннее измерение температуры) для работников, которые не могут работать удаленно (контактируют с клиентами, покупателями, детьми)?

«Нужно ли» и «обязаны ли» — два разных вопроса.

На данный момент такой обязанности у нанимателей нет. Согласно ст. 26 Закона от 7 января 2012 № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязательные медосмотры проводятся в отношении некоторых категорий работающих. Порядок их проведения определяется Минздравом по согласованию с Минтруда. Для всех работников и предприятий такого порядка нет, а утвержденные инструкции проведения медосмотров имеют целью скорее выявить и предотвратить профессиональные заболевания самих работников, а не лиц, контактирующих с ними.

Однако многие компании уже ввели ряд мер для защиты своих клиентов — это естественное поведение с учетом складывающейся ситуации, которое в какой-то степени уже стало правилом хорошего тона (особенно в сфере обслуживания).

Наниматель не может самостоятельно провести тест на инфекционное заболевание. Но этого и не стоит делать: согласно ст. 22 того же Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», физические лица с подозрением на инфекционные заболевания подлежат отстранению от работы в порядке, определенном законодательством о труде (ст. 49 ТК).

Вопрос: Может ли работник отказаться выходить на работу, мотивируя это коронавирусом?

Поскольку принудительный труд запрещен, любой работник может отказаться выходить на работу. Естественно, он не получит зарплату за дни отсутствия на работе. Вопрос заключается в том, можно ли будет уволить за это работника. Как всегда, можно посоветовать нанимателю достичь соглашения с работником, или не инициировать процедуры привлечения работника к ответственности в острый период. Однако если иного выхода не остается, стоит учитывать некоторые моменты.

Выше мы обращали внимание, что неявка на работу по уважительной причине не влечет привлечения к дисциплинарной ответственности. Работник также может ссылаться на ст. 223 ТК, из которой следует, что работник может отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих; непредоставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

Однако действительной или мнимой является предполагаемая работником опасность для жизни, и является ли такое предположение уважительной причиной неявки на работу — будет решать суд. Представляется, что возможные злоупотребления работников будут пресекаться.

Вопрос: Может ли наниматель отстранить от работы работника с температурой?

Отстранение от работы — это действие нанимателя, влекущее серьезные юридические последствия для работника (недопуск к работе и не начисление зарплаты), поэтому прибегать к этому инструменту необходимо в крайних случаях, и заручившись всеми подтверждающими документами. В общем случае достаточно договориться с работником о визите к врачу и открытию листка нетрудоспособности (по которому будет начисляться пособие).

Если необходимо использовать процедуру отстранения, то его оформление производится в соответствии со ст. 49 ТК. Издается приказ (распоряжение) нанимателя с указанием причины отстранения от работы.

Отстранение от работы производится в случаях, предусмотренных законодательством, а также в некоторых общих случаях, в частности, когда работник появился на работе в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы. Таким образом, наличие температуры может препятствовать выполнению работу и служить основанием для отстранения от работы даже не в условиях пандемии.

Кроме того, согласно ст. 22 того Закона от 7 января 2012 N 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», физические лица с подозрением на инфекционные заболевания подлежат отстранению от работы в порядке, определенном законодательством о труде (ст. 49 ТК).

В случае отстранения необходимо четко зафиксировать, какие основания стали причиной отстранения. Если работник будет оспаривать отстранение, нанимателю необходимо будет представить подтверждающие документы и иные доказательства, свидетельствующие о том, что были основания говорить о подозрении на наличие инфекционных заболеваний. В частности, работник может дать объяснение по факту своего состояния, в котором описать имеющиеся симптомы.

Вопрос: За какой срок наниматель обязан уведомлять работника об изменении условий труда (неполный рабочий день, снижение зарплаты)? Имеет ли право наниматель в связи с последними событиями перевести работников на меньшую зарплату и в каком порядке?

Согласно ст. 32 Трудового кодекса изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда является изменением существенных условий труда и должно быть произведено при наличии обоснованных производственных, организационных или экономических причин (которые работник вправе подвергнуть сомнению и оспорить).

Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда письменно, не позднее чем за один месяц (ст. 32 ТК). Следует иметь в виду, что новая редакция ТК действует с 2020 года, и внесение соответствующих изменений стало основанием для того, чтобы уполномоченные лица начали давать разъяснения о том, что действует месячный срок предупреждения работников.

Вместе с тем до настоящего времени продолжает действовать п. 3.2 декрета президента от 15 декабря 2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», устанавливающий 7-дневный срок предупреждения. Согласно ст. 7 ТК в случае противоречия норм законодательства о труде равной юридической силы применяется норма, содержащая более льготные условия для работников. В то же время в соответствии со ст. 137 Конституции Республики Беларусь, в данном случае норма декрета имеет приоритет по сравнению с нормой ТК (декрет является актом большей юридической силы). Поэтому если нанимателем не установлено более льготное условие для работников (например, в трудовом договоре), считаем допустимым применять 7-дневный срок предупреждения.

Вероятно, норму декрета № 5 просто не успели отменить, что может быть выгодно для некоторых нанимателей с учетом текущей ситуации. Вполне возможно, изменения будут внесены в последующем (с учетом позиции уполномоченного органа). Поэтому при использовании декрета № 5 необходимо проверять его статус.

Вопрос: По рекомендации врача работник планировал отвезти ребенка на оздоровление в санаторий, ему была выделена путевка. Из-за несостоявшейся поездки деньги за путевку вернули. Как поступить нанимателю, если работник просит о переносе отпуска в связи с этими обстоятельствами?

Наниматель вправе перенести отпуск работника на основании ст. 171 ТК. Работник обязан уведомить нанимателя о причинах, препятствующих использованию трудового отпуска в запланированный срок, и времени продления отпуска. Такое основание для переноса отпуска в ст. 171 ТК прямо не названо, поэтому требуется согласие нанимателя. Кроме того, при составлении графика трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника в удобное время матери (мачехе), воспитывающей двоих и более детей в возрасте до четырнадцати лет, а также матери (мачехе), отцу (отчиму), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 168 ТК).

Вопрос: Работник отправлен на удаленную работу, но в рабочее время был замечен где-то по своим личным делам. Какие меры ответственности к нему применимы, если документы (допсоглашение о переводе/возможности) удаленной работы оформлено не было в связи с оперативностью принимаемых решений? Как зафиксировать прогул в такой ситуации?

Во-первых, разберемся с терминологией. Есть работники-надомники (глава 25 ТК), а есть работники, выполняющие дистанционную работу (глава 25−1 ТК). Если никаких оговорок нет, режим работы остается обычным, например с 9.00 до 18.00, но при этом надомник должен находиться дома, а дистанционный работник может находится «где-то».

Во-вторых, исходя из вопроса, на предприятии пока вообще ничего не оформлено, поэтому по работник должен находиться на офисе. Попытка уволить работника за прогул приведет к долгому судебному разбирательству, в ходе которого суд установит, что работнику было разрешено не приходить в офис (и, соответственно, скорее всего, восстановит работника на работе).

В-третьих, да, если установлено, что работник более трех часов занимался своими делами (что тоже непросто: каким образом это можно будет достоверно установить), работника можно уволить за прогул даже при дистанционной работе.

Однако желательно начинать применять меры дисциплинарного взыскания только после оформления всех документов и после того как работник будет осознавать, каким образом изменились его права и обязанности. Фиксирование нарушения производится так же, как и в другом случае — сбор доказательств, оформление докладной записки. Затем запрашиваются объяснения работника, после чего при наличии оснований можно применять дисциплинарное взыскание. А нужно ли его применять, должен определить наниматель.

Вопрос: Как контролировать работников во время удалённой работы? Как фиксировать выдачу заданий?

Каждый наниматель сам определяет порядок выдачи заданий и организации труда работников. Любой порядок хорош до тех пор, пока он работает, и не возникает конфликтной ситуации. Если будет ставиться вопрос о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, на нанимателя будет возложена обязанность доказать факт нарушения законодательства о труде. Поэтому при переводе работника «на дистанционку», желательно сразу предусмотреть порядок выдачи заданий и допустимые средства контроля его активности.

В частности, в приказе о введении режима удаленной работы можно прописать следующие обязанности сотрудника:

находиться в локальной сети предприятия с помощью удаленного доступа;

использовать оргтехнику, выданную нанимателем;

выходить на видеосвязь и отвечать на сообщения в рабочих группах;

письменно отчитываться по выданным заданиям и т.п.

Существуют программы для контроля действий работника, захвата рабочего стола и т.п. При этом каждый наниматель должен понимать, каким образом введение тотального контроля может сказаться на работнике, а также осуществлять контроль над работником лишь с его ведома и только в отношении рабочих вопросов.

Блок 2. Гражданское право: форс-мажор, существенное изменение обстоятельств и оговорки

Вопрос: Не могу поставить товар, так как китайская компания не осуществила поставку. Является ли коронавирус форс-мажором?

Услышав такой вопрос, любой юрист задаст несколько уточняющих: для кого форс-мажор — для китайского поставщика или для белорусского поставщика? Какое применимое право? Что написано в договоре и т.п.

В общем случае краткий ответ будет таким: для китайской компании, возможно, есть обстоятельства для освобождения от ответственности, для белорусской — скорее всего, нет.

В зависимости от применимого к конкретному спору права, понятие форс-мажора будет отличаться исходя из норм законодательства соответствующей страны, а также (в большей или меньшей степени) исходя из того, что стороны написали в договоре. Важно понимать, что форс-мажор — это основание временного освобождения от ответственности (и лишь иногда — для расторжения договора).

При этом природа форс-мажора не может быть изменена сторонами, и судом всегда будет анализироваться связь между предполагаемым «форс-мажором» и нарушением со стороны должника.

Именно поэтому китайская компания, вполне вероятно, сможет доказать, что поставка товара была невозможна ввиду ограничений на государственном уровне, и поэтому поставщик не несет ответственности за несвоевременную поставку. По поводу того, почему ссылка на форс-мажор, скорее всего, не пройдет у белорусского поставщика, купившего товар у китайской стороны, см. ответ на следующий вопрос. А схематично складывающееся дерево возможных решений можно в упрощенном виде изобразить так:





Вопрос: Я не могу поставить товар по госконтракту, так как мой поставщик не поставил мне товар (мешают закрытые границы). Можно ли избежать штрафных санкций?

Лучшим способом избежать штрафных санкций будет соглашение о расторжении или изменении договора.

Если пытаться ссылаться на «форс-мажор» поставщика для освобождения от неустойки, то в общем случае это не освобождает от ответственности, до тех пор пока есть альтернативный поставщик, пусть даже на порядок более дорогой. При оценке невозможности исполнения обязательств в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы оценивается именно невозможность, вызванная препятствием вне контроля стороны, а не «невыгодность» сделки.

В белорусском законодательстве (постановление Пленума ВХС) сделана оговорка, что к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам (обстоятельствам непреодолимой силы), не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

То есть ссылка на неисполнение со стороны контрагента (даже вызванное форс-мажором) или на отсутствие нужных товаров в общем случае не работает — это предпринимательский риск.

Однако если есть дополнительные обстоятельства, то штрафных санкций, возможно, удастся избежать.

Например, если закрытыми для грузов окажутся границы Беларуси, то можно ссылаться на данное обстоятельство, как на обстоятельство непреодолимой силы (но пока это не так).

Ситуация также меняется, если речь идет о специфическом товаре (например, о если товар изготавливается под заказ), который нельзя купить ни на каком другом рынке, кроме закрытого, и который отсутствует на складах в других странах. В таких случаях можно говорить, что действие форс-мажора у единственного возможного поставщика привело к невозможности исполнения у белорусского поставщика.

Неисполнение по госконтракту (особенно в случае получения предварительной оплаты) может стать основанием для начисления санкций, предусмотренных договором и законодательством (например, пеня по 25-кратной ставке рефинансирования согласно указу № 359 от 29 июня 2000). В гражданском праве у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ответственность наступает, как правило, без вины. Однако данное положение можно изменить договором (например, снять ответственность при неисполнении обязательства субпоставщиком). Кроме того, при любом случае начисления пени можно ставить вопрос о ее снижении как несоразмерной последствиям неисполнения обязательства (ст. 314 ГК).

Вопрос: Что надо писать в договоре про коронавирус?

Сначала нужно понять важную вещь — строго говоря, коронавирус сейчас перестал являться форс-мажором для вновь заключаемых контрактов.

В белорусском гражданском законодательстве термин «форс-мажор» не употребляется, а используется понятие «непреодолимая сила» (ст. 372 ГК), которая характеризуется как чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

Что такое чрезвычайность? Это нечто исключительное, неожиданное при нормальном течении обстоятельств. Соответственно, если обстоятельства уже действуют (в том числе объявлено, например, чрезвычайное положение), то о непредвиденности ситуации говорить сложно. И поэтому ссылка и на форс-мажор, и на существенное изменение обстоятельств, скорее всего, не сработает.

Пандемия COVID-19 объявлена 11 марта 2020. Все вновь заключаемые контракты заключаются в новой реальности. С теми обстоятельствами, которые можно и нужно предвидеть. Поэтому, заключая новые договоры, нужно использовать другие инструменты — конструировать в договоре условные обязательства или отменительные условия в зависимости от того, что может произойти, и прямо называть случаи, когда ответственность не наступает (без использования спорной отсылки к форс-мажору).

К примеру, заключаемый сегодня договор может содержать фразу «Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если таковое будет являться следствием действия в отношении сторон либо третьих лиц, привлеченных сторонами для исполнения своих обязательств, таких обстоятельств как стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, изменения или принятие новых законодательных актов, пандемии, эпидемии, карантины, объявление чрезвычайной ситуации или иные ограничивающие действия власти, включая ограничительные меры на уровне государственной власти по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19, и т.п.».

Для того, чтобы эта фраза была максимально эффективной, стоит прямо предусмотреть, что если действие упомянутых обстоятельств продлится более определенного срока, то каждая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления, и должна вернуть все полученное по договору другой стороне в течение установленного договором срока.

Вопрос: Как подтвердить форс-мажор?

Белорусское гражданское законодательство не ограничивает средства доказывания при подтверждении действия обстоятельств непреодолимой силы. То есть использовать можно любые доказательства. Однако, как правило, за выдачей соответствующих сертификатов и справок обращаются в органы и организации, которые дают профессиональную оценку ситуации. В Беларуси и во многих других странах такие документы выдает Торгово-промышленная палата. Однако для получения документа в БелТПП необходимо будет представить данные по тем странам, где произошли соответствующие обстоятельства. В Китае выдачей сертификатов (в том числе, электронных) о действии непреодолимой силы занимается Китайский комитет содействия развитию международной торговли /ККСРМТ/. Если ваш договор предусматривает конкретную процедуру подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (например, справка БелТПП), то нужно следовать данной процедуре.

Вопрос: Можно ли расторгнуть / изменить договор из-за коронавируса?

Наличие самого по себе факта эпидемии коронавируса не является необходимым и достаточным условием для изменения или расторжения договора.

Где можно найти «юридическое основание»?

1. В заключенном договоре (в тексте договора, приложениях к нему, дополнительных соглашениях и т.д.);

2. В применимом законодательстве.

Белорусское законодательства разграничивает понятие «отказ» от договора и «расторжение» договора. Если при составлении договора не запутались в терминологии, то термин «отказ» будет означать внесудебный порядок, а слово «расторжение» будет указывать на необходимость обращения в суд либо получения согласия второй стороны.

Как правило, законодательство связывает возможность расторжения или одностороннего отказа с существенными нарушениями, допущенной другой стороной (ст. 420 ГК и другие). Так, например, при длительности просрочки исполнения обязательств можно говорить об основаниях для заявления требований о расторжении договора или об утрате интереса (ст. 376 ГК).

Однако иногда договор хочет расторгнуть именно та сторона, которая не может исполнить свои обязательства в изменившихся условиях. Тогда при отсутствии дополнительных оговорок в тексте договора одной из немногих норм, на которые может опереться должник, является ст. 421 ГК. Данная норма устанавливает, что договор может быть расторгнут или изменен сторонами, а при недостижении согласия — судом при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. При этом суд будет проверять одновременное наличие 4 условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени добросовестности и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям гражданского оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Норма выглядит универсальной, но на самом деле доказать совокупность всех четырех условий возможно только в редких случаях. Как правило, потери одной из сторон охватываются понятием предпринимательского риска, и суд приходит к выводу, что такое развитие событий сторона могла предвидеть.

В связи с этим, случаи прекращения или автоматического изменения договорных отношений сторонам лучше определять в договоре.

Таблица: Примеры формулировок договора о прекращении его действия.

Основание расторжения/ изменения договора Условия реализации Пример формулировки из договора Порядок реализации Преимущества / недостатки По соглашению сторон — наличие соглашения; — письменная форма — причина, как правило, не важна «Стороны могут расторгнуть (изменить) настоящий договор по соглашению сторон» 1. Достижение соглашения 2. Оформление в письменной форме путем заключения доп. соглашения 1. Минимизация судебных рисков 2. Согласование взаимовыгодных условий 3. Простой порядок оформления Необходимость достижения согласия По решению суда — необходимо решение суда; — необходимо соблюдение досудебного порядка; — ограниченное количество оснований (см. договор + зак-во); — причина важна; — как правило, право на расторжение связано с нарушением договора контрагентом «Покупатель вправе потребовать расторжения настоящего договора в случае просрочки поставки на 10 рабочих дней» «Продавец может обратиться в суд для расторжения настоящего договора при просрочки оплаты свыше 10 дней» 1. Фиксация причины (основания для расторжения/ изменения) 2. Направление требования о расторжении/ изменении контрагенту 3. При получении отказа /игнорировании — обращение с иском в суд 1. Не нужно согласие контрагента 2. Как правило, дополнительно возможно взыскать убытки 1. Дополнительные временные, денежные и организационные расходы (переписка, суды, доказывания) 2. Риск отказа в иске Односторонний отказ / изменение — необходимо письменно уведомить контрагента; — ограниченное количество оснований (см. договор + зак-во); — причина важна; — не всегда право на односторонний отказ связано с нарушением договора контрагентом «Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с предварительным извещением другой стороны за 10 дней до прекращения договора» 1. Фиксация причины (основания для отказа/ изменения) 2. Направление уведомления об отказе /изменении контрагенту. 1. Не нужно решение суда и согласие контрагента 1. Перечень оснований крайне ограничен 2. При оспаривании контрагентом отказа возможны дополнительные расходы

Кроме расторжения договора иногда могут быть использованы альтернативные варианты:

Юр. основание Условия реализации Форма Уступка права требования / перевод долга (ст. 353, 359−361 ГК / ст. 362, 363 ГК) — найдено третье лицо, которое готово заменить кредитора или должника; — уступка и перевод долга — не безвозмездная сделка; — причина заключения не важна; — имеются ограничения, если первоначальный договор является внешнеэкономическим Письменный договор (соглашение) трёхсторонний (стороны первоначального договора + новый кредитор / должник). Допускается уступка без согласия должника, если иное не согласовано в первоначальном договоре. Отступное (ст. 380 ГК) — стороны достигли соглашения об отступном (например, вместо поставки товара производства Китай, поставщик поставляет товар производства Беларусь); — обязательство по первоначальному договору будет прекращено, стороны не смогут требовать его исполнения; — обязательные условия соглашения: размер, сроки и порядок предоставления отступного. Письменный договор (соглашение) между сторонами первоначального договора и реальное предоставление отступного. Новация (ст. 384 ГК) — стороны достигли соглашения о замене первоначального обязательства другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (например, вместо выполнения работ подрядчик поставляет товар); — новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов; — обязательство по первоначальному договору и дополнительные обязательства (по взысканию неустойки, обеспечению залогом и т.п.) будут прекращены, стороны не смогут требовать их исполнения. Письменный договор (соглашение) между сторонами первоначального договора

Вопрос: В феврале 2020 г. компания признана победителем тендера (закупка за счет собственных средств). Сейчас заказчик требует заключения договора на «докризисных» условиях. Какие варианты действий у поставщика? Что повлечет отказ от заключения договора? Как изменить условия заключения договора (сроки поставки, цена товара)?

1. Для точного ответа рекомендуем внимательно изучить следующие документы:

· Порядок закупок за счет собственных средств, который утверждается каждым конкретным заказчиком, следовательно, условия у различных субъектов хозяйствования могут быть разными;

· документацию процедуры закупок, которая может содержать особенности конкретной процедуры с учетом ее специфики (приглашения, задания, заявки, приложения к ним и т.д.);

· проект договора, который должен предлагается заключить. В частности, будут интересовать условия о возможности изменения, расторжения договора, одностороннего отказа от договора, ответственности по договору.

По общему правилу, отказ победителя от заключения договора на условиях, которые ранее были изложены в закупочной документации влечет:

— возникновение права заказчика на судебное понуждение к заключению договора на ранее согласованных условиях (п. 4 ст. 415 ГК);

— возникновения права заказчика на взыскание с поставщика убытков, возникших в связи с уклонением от заключения договора, а также судебных расходов (государственная пошлина, расходы на адвокатов);

— внесение победителя в реестр поставщиков, временно не допускаемых к закупкам, сроком на 1 (один) год.

Для минимизации негативных последствий возможно попробовать провести корректировку проекта договора до подписания (вряд ли удастся добавить валютную оговорку, но можно попробовать закрепить право на односторонний отказ и (или) изменение договора; минимизируйте неустойку (штрафы) поставщика).

Если вы откажетесь заключить договор, и будет инициирован процесс о понуждении к заключению договора в судебном порядке, полагаем, что по аналогии (ст. 5 ГК) можно пытаться ссылаться на ст. 421 ГК (мотивируя тем, что если такое существенное изменение обстоятельств влекло бы расторжение заключенного договора, то оно тем более должно препятствовать заключению договора). Однако стоит учитывать два момента. Во-первых, если вами подписан протокол по результатам закупки, то он уже имеет силу договора (а условия договора определены заданием на закупку и вашим предложением). Во-вторых, предложенная правовая конструкция требует наличия очень серьезных фактических оснований. Скорее всего, будет сделана ссылка на то, что изменение условий — это ваш предпринимательский риск, и его можно было предвидеть при участии в закупке.

Вопрос: Поставщик сообщил, что товар будет поставлен с задержкой в 3 месяца. Товар сезонный, нам он не нужен через три месяца. Наши действия?

Полный ответ на вопрос зависит от применимого к договору права и состава сторон. Если товар действительно не может быть поставлен, и нет способа повлиять на поставщика (например, уведомив его о штрафных санкциях за просрочку или возможном отказе от договора), то договор следует прекращать.

Предположим, поставщик — нерезидент Беларуси, а договор поставки регулируется Конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 11 апреля 1980). В таком случае согласно ст. 25, 26, 49 указанной Конвенции, при существенном нарушении договора поставщиком, покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, направив письменное извещение второй стороне, а также потребовать взыскания убытков, если только не установлен факт форс-мажора, препятствующего поставке. Напоминаем о необходимости отслеживания сроков завершения внешнеторговых операций и необходимостью своевременного обращения в Нацбанк Беларуси за их продлением при существенной просрочке поставки.

Если применяется законодательство Республики Беларусь, стоит посмотреть, не будет ли выгодным получение товара не в сезон, но со штрафными санкциями (в частности, законная неустойка — 10% от стоимости непоставленного товара — п. 91 Положения о поставках товаров). Если желание прекратить договор сохранится, необходимо изучить договор на предмет наличия специальных оговорок (например, об одностороннем отказе). При отсутствии регулирования в договоре можно заявить об отказе от исполнения договора на основании норм законодательства:

в связи с утратой интереса кредитора в исполнении договора — ст. 376 ГК,

в связи с существенным нарушением договора поставки другой стороной — ст. 493 ГК (необходимо доказать существенное нарушение условий договора по правилам ст.ст. 493, 420 ГК).

Вопрос: Мы не пользуемся арендованными площадями. Надо ли платить за аренду, не будет ли это неосновательным обогащением? Можно ли расторгнуть договор аренды?

По договору аренды недвижимости возмездно предоставляется право пользования помещениями. При этом, если арендатор имеет возможность пользования, но его не осуществляет, обязательства со стороны арендодателя по предоставлению помещения считаются исполненными надлежащим образом. Поэтому до тех пор, пока не введено законодательных ограничений по работе бизнес-центров, торговых центров и т.п. юридических оснований для невнесения арендной платы нет. Причитающиеся арендодателю денежные средства не будут являться неосновательным обогащением — он предоставил имущество, соответствующее требованиям договора.

Расторгнуть договор аренды в связи с тем, что изменились условия ведения бизнеса, как правило, тоже нельзя, если в договоре отсутствуют соответствующие оговорки. Когда договор не предоставляет возможности выхода из отношений, необходимо вести переговоры с арендодателем и достигать приемлемых для обеих сторон условий.

Вопрос: Как договориться арендатору с торговым центром — арендодателем о предоставлении арендных каникул?

Переговоры о снижении арендной платы априори непростые, и употреблять термин «арендные каникулы» следует с осторожностью. Для арендодателя «арендные каникулы» — это 100% потеря выручки по сравнению с предполагаемой частичной потерей выручки арендатора, например, в связи со снижением трафика покупателей. Если у арендодателя имеются альтернативы (стоит очередь арендаторов), то вряд ли он пойдет на уступки. Однако в настоящее время каждый арендодатель понимает ситуацию, в которой он оказался, поэтому переговоры вести можно и нужно. Прежде всего, необходимо зафиксировать свое предложение об изменении договора аренды письменно, для того, чтобы можно было на него ссылаться впоследствии.

Пессимизм по поводу возможности достижения договоренностей с контрагентами необоснован. Сложилась такая ситуация, что вопросы аренды надо решать в цепочке — с учетом и затрат арендатора, и затрат арендодателя, и позиции банка арендодателя (у которого помещение может находиться в залоге), и конечно с учетом ожидаемого поведения потребителей. Все это участники одной экосистемы (цепочки), и ухудшение благосостояния одних, может привести к исчезновению других. Возможно, получится договориться. Если договориться не выйдет — надо реструктуризировать бизнес и терпеть, либо начинать процедуру банкротства.

Цепочка потерь:





Вопрос: Будут ли кредитные каникулы для юридических лиц или только для физических?

Кредитных каникул в Беларуси не объявлялось — были направлены лишь предложения от Национального банка коммерческим банкам. О какой-то сложившейся практике нельзя говорить. Хотя любой банк, конечно, вправе пересмотреть условия кредитного договора с любым клиентом, если будет принято соответствующее решение. Основанием для рассмотрения вопроса о снижении кредитной нагрузки может быть ухудшение финансового положения физических лиц (Нацбанк уточняет, что должны быть представлены подтверждающие документы).

Несмотря на то, что в отношении юрлиц рекомендаций по снижению кредитной нагрузки пока не поступало, с банками можно и нужно вести переговоры. Логика аргументации будет такая же, как и с арендодателями — давайте переживем кризис вместе, вам ведь тоже нужно выжить. Ухудшение ситуации для разных бизнесов может происходить постепенно, однако они все, включая ныне процветающую сферу онлайн-развлечений находятся в зависимости от ситуации в экономике в целом и от благосостояния конечных потребителей. Сейчас ухудшение ситуации остро почувствовали компании первого круга (общественное питание и сфера обслуживания, гостиничный и туристический бизнес, пассажирские перевозки, шоу-бизнес). Следующий круг — традиционная розничная торговля, импортеры, затем — торговые-центры, бизнес-центры, банки и т.п. Если предположить, что бизнес ожидает ситуация, когда возникнет неплатежеспособность, нужно принять все меры для ее предотвращения, причем зафиксировать эти меры письменно.

Вопрос: Для физлиц Нацбанк рекомендует кредитные каникулы. А как по исполнительным делам?

Оснований для приостановлений ведущихся исполнительных производств на данный момент нет. С начала года действует единая система списания средств с банковских счетов.

Если действительно будут введены и широко применимы различные виды «каникул» — кредитные, арендные, налоговые, то можно в установленном порядке обращаться за предоставлением рассрочки/отсрочки исполнения. Однако перспектива предоставления таких отсрочек и рассрочек на данный момент, на наш взгляд, маловероятна.

Вопрос: Какие могут быть валютные оговорки в договорах? Как указывать стоимость товара в накладных при наличии валютной оговорки в договоре?

В договоре, в том числе, заключаемом между резидентами, можно предусмотреть валютную оговорку. Курс для перевода валюты в рублевый эквивалент может быть разным (например, НБРБ, НБРБ + 3%, курс ВФБ, курс продажи валюты физическим лицам в конкретном банке и пр.) По умолчанию применяется официальный курс на дату платежа. Правовое основание — п. 1 ст. 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь. При необходимости можно вводить специальные единицы для определения цены договора (у.е.) и определять курс для исчисления их рублевого эквивалента (например, исходя из стоимости валютной корзины, МЗП, потребительской корзины и т.п.).

Пример валютной оговорки в договоре.

«Стоимость Товара составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1000 (одной тысяче) евро по курсу Национального банка Республики Беларусь, увеличенного на 3%, на дату оплаты».

Согласно ч. 3 п. 2 Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной (утв. Постановлением Минфина от 30 июня 2016 № 58) в случае, если договором предусмотрено осуществление расчетов за товары белорусскими рублями в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, в накладной ТТН-1 и накладной ТН-2 стоимостные показатели по этим товарам указываются в белорусских рублях, при этом в строке «Всего стоимость с НДС» справочно указывается общая стоимость этих товаров в иностранной валюте, в которой установлена цена товара в договоре или исходя из которой определяется подлежащая оплате сумма белорусских рублей. Однако каким образом рассчитать соответствующую сумму в белорусских рублях Инструкция не устанавливает. Во избежание недоразумений рекомендуем сторонам установить в договоре порядок отражения цены товара в накладных. Формулировки с учетом требований п. 8 ст. 120 Налогового кодекса Республики Беларусь (если применяется договорной курс) могут быть следующими:

«При оформлении товарно-транспортной или товарной накладной (далее — ТТН или ТН) для целей бухгалтерского и налогового учета сторон, уплаты НДС стоимость поставляемого Товара указывается в ней в белорусских рублях следующим образом:

в части оплаченной стоимости товара на момент оформления ТТН (ТН) — исходя из договорного курса согласно условий настоящего договора на дату оплаты Товара;

в части неоплаченной стоимости товара на момент оформления ТТН (ТН) — исходя из официального курса, установленного Национальным Банком Республики Беларусь, на дату отгрузки Товара.

При этом подписание Сторонами ТТН или ТН с указанием стоимости Товара в белорусских рублях согласно приведенным выше правилам не является соглашением об изменении стоимости Товара, в связи с чем Товар подлежит оплате Покупателем исходя из положений настоящего Договора. Разница цены Товара, указанной в ТТН или ТН, и цены Товара, фактически подлежащей оплате Покупателем, учитывается Сторонами Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Вопрос: Как предусмотреть будущее и заложить в договор возможность его расторжения?

Предусматривать будущее юристы умеют только с пессимистичными прогнозами, и всегда с удовольствием закладывают в договор страховку на случай, если что-то пойдет не так.

Гражданское законодательство разграничивает расторжение договора (п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса) и односторонний отказ от договора (п. 3 ст. 420 Гражданского кодекса). Расторжение предполагает наличие согласия двух сторон на прекращение договорных отношений или вынесение судом решения по данному вопросу.

Односторонний отказ от исполнения договора представляет собой волеизъявление одной из сторон. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения второй стороной такого отказа (если в самом отказе или в договоре не указаны иные условия). Соответственно, с точки зрения быстроты и простоты прекращения договорных отношений наиболее удобным для стороны является односторонний отказ от договора, а не его расторжение.

При формулировке в договоре условия об одностороннем отказе от договора следует указать следующее:

право стороны на односторонний внесудебный отказ от договора;

фактические обстоятельства (условия), при которых допускается отказ стороны от договора, порядок их подтверждения;

порядок уведомления второй стороны об отказе от договора;

порядок урегулирования взаимоотношений сторон при досрочном прекращении договора;

момент, когда договор считается прекращенным при отказе одной из сторон от такого договора.

Пример формулировки договора об одностороннем отказе:

«В случае просрочки поставки товара более, чем на 20 дней, Покупатель вправе в отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. Договор считается расторгнутым через 5 дней с момента направления Поставщику письменного уведомления. Возврат предоплаты производится Поставщиком Покупателю не позднее 10 дней с даты расторжения договора».

Вопрос: У нас иностранные учредители. Сейчас надо провести годовое собрание. Можно ли проводить общее годовое собрание участников онлайн?

В законодательстве отсутствует прямое указание на необходимость проведения годового общего собрания участников в очной форме. Однако такое требование косвенно следует из перечня вопросов, которые, с одной стороны, должны быть решены на годовом собрании (ч. 3 ст. 36 Закона), а с другой стороны, согласно ч. 5 ст. 45 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» не могут решаться заочным голосованием (утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов), распределение прибыли и убытков).

Если все или часть из участников не могут присутствовать лично на годовом собрании, можно предложить следующие варианты решения:

Выдача доверенности: если участник не может лично присутствовать, то вместо него на очном собрании может присутствовать представитель. Не 100%-ный кворум: для проведения годового собрания достаточно кворума в 50%+1, если иное не предусмотрено уставом. Если часть участников, обладающая количеством голосов, достаточным для минимального кворума, может присутствовать лично, то проведение очного собрания все еще возможно. Кроме того, если на годовом собрании отсутствует кворум, оно должно быть проведено повторно с кворумом не менее 30% (ч. 2 ст. 43 Закона). Таким образом, в итоге для проведения годового собрания будет достаточно присутствия участников, обладающих не менее, чем 30% голосов. Проведение онлайн собрания с использованием средств видеоконференцсвязи.

Очная форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним (ч. 2 ст. 42 Закона). При этом Законом не конкретизировано, имеется ли в виду физическое присутствие в одном месте. Полагаем, что совместное обсуждение и принятие решений по вопросам повестки дня может быть обеспечено и с использованием средств связи и интернета (совместное онлайн присутствие). Но проведение онлайн собрания имеет ряд нюансов:

Порядок проведения онлайн собрания должен быть предусмотрен уставом или ЛПА, утвержденным решением общего собрания (применяемые средства связи, порядок регистрации на собрание, порядок голосования); Усложняется порядок проверки личности и полномочий участников собрания (их представителей). При регистрации участника на онлайн собрание для обеспечения идентификации личности рекомендуем применение ЭЦП. В случае, если проведение годового собрания онлайн все же будет расценено как нарушение требований к форме собрания, протокол может быть оспорен. Срок исковой давности для протоколов АО — 3 месяца, для ООО — 2 месяца со дня, когда участники узнали о вынесенном решении.

Для устранения возможных рисков, связанных с техническими моментами при проведении собрания, после его проведения можно обменятся протоколами с оригинальными подписями.

При наличии сомнений в правомерности проведения онлайн собрания участники могут воспользоваться иными вариантами решения вопроса о проведении годового собрания.

проведение годового собрания в более поздние сроки — формально будет являться нарушением норм Закона «О хозяйственных обществах», который требует, чтобы годовое собрание было проведено до 31 марта года, следующего за отчетным (ч. 4 ст. 36 Закона). Однако ответственности за нарушение сроков проведения годового собрания законодательство не предусматривает. Формально, Закон допускает возможность отмены протокола годового собрания, принятого с нарушениями, в том числе нарушением сроков. Но учитывая, что пропуск срока проведения годового собрания не причиняет убытки обществу и его участникам, суд может расценить данное нарушение как незначительное и оставить протокол и принятые собранием решения в силе.

Не проведение годового собрания не будет являться препятствием для исполнения налоговых обязательств организации, а также иных обязательств организации перед государством.

Блок 3. Взаимоотношения с государством: налоги и поддержка, ответственность

Вопрос: Государство ввело запрет на вывоз бахил. Мы являемся одними из двух производителей полиэтиленовых бахил в РБ. Мы потеряли заказы на 150 тыс рублей за рубеж. В РБ большого спроса сейчас нет. Что нам делать?

В соответствии с принятым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2020 № 149 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из Республики Беларусь» до 1 июня 2020 введено ограничение бахил особо прочных из кода ТН ВЭД ЕЭАС 3926. Код 3926 включает множество групп товаров. Полагаем, что следует уточнить характеристики бахил, относимым к особо прочным (направить запрос). Возможно, не вся ваша продукция попала под ограничения. Если вся продукция подпадает под данное определение, то временно придется реализовывать товар на внутреннем рынке.

Иностранных заказчиков следует предупредить о введении ограничений государством. Если не сделано специальных оговорок, то это не будет являться основанием для расторжения заключенных договоров, и товар можно будет поставить после снятия ограничений.

Возмещение упущенной выгоды со стороны государства при правомерном введении подобных ограничений законодательством не предусмотрено.

Вопрос: В связи с ситуацией мы собираемся организовать продажу блюд нашего кафе он-лайн. Надо ли получать специальную лицензию?

Лицензия не требуется.

Деятельность кафе по продаже своей продукции он-лайн представляет собой кейтеринговые услуги, т.е. общественное питание, осуществляемое вне объектов общественного питания по заказам (п. 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» — далее Закон о торговле, ч. 4 Разъяснения Министерства торговли Республики Беларусь от 17 июня 2014 № 02−14/155к).

В сфере общественного питания лицензированию подлежит только реализация алкоголя и табачных изделий. Но в рамках кейтеринговых услуг не может осуществляться продажа алкогольных напитков и табачных изделий, т.к. оказание услуг по доставке таких товаров физическим лицам запрещено (подп. 1.20 п. 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»). В связи с этим осуществление кейтеринговых услуг в целом не подлежит лицензированию.

Существуют разные мнения о том, является ли заказ через социальную сеть, сайт-визитку и т.п. заказом через сеть интернет (интернет-магазин). Во избежание различного толкования правовых норм имеет смысл пройти процедуру регистрации интернет-магазина. Для этого:

Необходимо иметь сайт в национальном сегменте сети Интернет, соответствующий требованиям действующего законодательства Республики Беларусь к интернет-магазинам (п. 2 Указа Президента от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», п. 8 ст. 1 Закона о торговле). За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность (от 10 до 30 БВ) — п. 2 Указа № 60, ч. 1 ст. 22.16 КоАП.

Сайт регистрируется в БЕЛГИЭ в порядке, утвержденном Постановлением Совета министров от 29 апреля 2010 № 644 «О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет».

Интернет-магазин должен быть зарегистрирован Торговом реестре Республики Беларусь (п. 3 ст. 19 Закона о торговле). Для этого необходимо обратиться с заявлением установленной формы в местный исполком (гл. 4, 5 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 № 1227). Информация о товарах, размещенная на сайте кафе, должна соответствовать требованиям законодательства о рекламе и о защите прав потребителей.

Вопрос: Может ли бизнес рассчитывать на налоговые льготы или поддержку государства в случае добровольного закрытия или если в стране введут карантин?

Пока обязательных для применения мер поддержки не введено, однако их введение активно обсуждается правительством. Говорить о содержании таких мер можно только после появления соответствующих нормативных правовых актов. В случае объявления карантина либо введения чрезвычайного положения особенности ведения бизнеса также могут быть определены соответствующими актами.

Как показывает практика иностранных государств, арсенал поддерживающих мер достаточно большой. Какие механизмы будут выбраны в Беларуси покажет время. На данный момент ряд значимых рекомендаций поступил со стороны Нацбанка, однако обязательных актов для поддержки еще не было принято.

Вопрос: Есть ли сейчас основания для получения налоговых каникул?

Нет, налоговые каникулы законодательно не вводились, хотя возможность их введения в настоящее время обсуждается.

Однако в общей части Налогового кодекса предусмотрена возможность получения отсрочки (рассрочки) по налогам либо предоставления налогового кредита (ст.ст. 49, 50 НК).

В частности, отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой предоставляются организации или индивидуальному предпринимателю на сумму задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням на срок не более одного года каждая при наличии угрозы экономической несостоятельности (банкротства) в случае единовременной выплаты задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням, а также в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Представляется, что широкое использование данных норм вряд ли возможно. Более вероятным видится принятие нормативного акта с решением вопроса о налоговых каникулах для определенных отраслей бизнеса.

Вопрос: Транспортное средство нашей компании находится на временном ввозе, в сложившейся ситуации все границы закрыты, можем ли мы на данный момент не оплачивать, отсрочить оплату ежемесячной пошлины по временному ввозу?

До тех пор, пока действует режим временного ввоза (не завершен заявлением таможенных процедур в связи с вывозом, не приостановлен помещением на таможенный склад и т.п.), производится уплата таможенных пошлин. В случае необходимости прекращения данного режима до настоящего время существует возможность вывоза товаров за пределы Беларуси.

Предоставление рассрочки и отсрочки по таможенным платежам урегулировано в ст. ст. 58, 59 Таможенного кодекса ЕАЭС. Среди оснований для предоставления отсрочки упоминается, в том числе, причинение плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Вопрос: Сейчас все ударились в кризисный маркетинг. Насколько допустим «пиар во время чумы» — использование темы карантина и коронавируса в рекламе?

Действительно, многие предприниматели используют инфоповод — ситуацию распространения коронавируса, для продвижения на рынке. Появились рекламные сообщения, заявляющие об эффективности какого-либо продукта при профилактике/защите от коронавируса, упоминающие рекомендации ВОЗ, содержащие призыв к самоизоляции, ссылки на пандемию, карантин, визуальные изображения вируса, масок.

Ситуационный маркетинг должен оставаться этичным, не нарушающим нормы действующего законодательства и общепринятые нормы морали, не спекулирующим на состоянии тревожности в условиях сохранения в мире неблагоприятной эпидемической обстановки.

Даже, казалось бы, нейтральный призыв «оставайтесь дома и делайте покупки онлайн» в условиях, когда на территории РБ карантин официально не введен, может быть оценен как некорректный по отношению к работникам, для которых удаленная работа невозможна в связи с характером их деятельности, а также по отношению к предпринимателям, бизнес которых не может быть переведен в режим онлайн (производство, общепит, туризм).

Контроль в области рекламной деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляют местные исполкомы и МАРТ, в области распространения информации через СМИ и интернет-ресурсы — Министерство информации Республики Беларусь. Квалификация того или иного случая ситуационного маркетинга в качестве нарушения норм действующего законодательства Республики Беларусь будет осуществляться данными органами и зависеть в том числе от их видения содержания указанных норм права.

Вот вариант квалификации подборки неэтичных действий по продвижению на рынке (на примере рекламных сообщений, опубликованных в белорусских и зарубежных СМИ и интернет-ресурсах).

Суть нарушения/примеры Норма права Ответственность Нарушение законода- тельства о рекламе Не допускается реклама, в которой содержится: 1. Ссылка на мнение медиков, рекомендации ВОЗ ; 2. Побуждение к действиям, способным нанести вред здоровью и безопасности (напр., заболевшему коронавирусом предлагается посетить магазин для получения скидок «заразившимся»); 3. Указание на лечебные свойства товара, если это не лекарство (напр., прополис, лаванда, алоэ, чеснок и тп); 4. Нарушения при рекламе лекарственных средств (утверждение о гарантированном лечебном эффекте, создание впечатление о том, что не нужно обращаться к врачу и т.п.) — примеры из рассмотренных дел, российский «Арбидол», украинский «Декасан»; 5. Побуждение к насилию, жестокости, опасным действиям, иным действиям, нарушающим законодательство (напр., упоминание о «китайском происхождении» вируса может стать причиной распространения расистских настроений, нарушения прав представителей этнических групп, нападений на них). Пп. 8, 9 ст. 10, стст. 15, 26 Закона «О рекламе» Ст. 12.15 КоАП 5−30 БВ, на ИП — от 10−40 БВ, а на ЮЛ — 20−50 БВ. Недобросо- вестная конкуренция 1. Введение в заблуждение относительно свойств товара, эффекта от его использования — любое действие, не только реклама или публикация в СМИ, которое может вызвать заблуждение, способное создать у потребителя или потенциального контрагента ложное впечатление о товаре и его свойствах и повлиять на выбор в пользу недобросовестного конкурента (напр., рекламные кампании с использованием масок для лица, якобы способных остановить распространение коронавируса, создают у людей ложное чувство защищенности, которое делает их менее бдительными в отношении заболевания). 2. Введение в заблуждение относительно наличия товара на рынке, о фактическом спросе (искусственное повышение спроса на отдельные группы товаров, напр.: гречка, туалетная бумага, маски, антисептики) Ст. 1029 ГК, Ст. 26 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 N 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» Ст. 1030 ГК — любое пострадавшее лицо вправе требовать опровержения и возмещения убытков Ст. 11.26 КоАП 20−100 БВ, на ИП — от 100 до 200 БВ, на ЮЛ — до 10% суммы выручки от реализации товара (работы, услуги) за предшествующий календарный год, (часть года), но не менее 400 БВ. Ст. 250 УК Распространение запрещенной информации Распространение в СМИ/интернете информации: 1. недостоверной (упоминание карантина, который официально не введен); 2. противоречащей общепринятым нормам морали, пропагандирующей насилие, жестокость (неуместными представляются шутки в отношении заболевания, унесшего тысячи жизней особенно в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации) ; 3. способной нанести вред национальным интересам (деструктивное воздействие информации на личность, напр. путем распространения паники будет считаться угрозой национальным интересам); 4. в иных случаях, когда это запрещено законом. Ст. 4, п. 1.3 ст. 38 Закон РБ от 17.07.2008 N 427-З «О средствах массовой информации»; Указ Президента РБ от 09.11.2010 N 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»; ст. 1, 23, Закон РБ от 07.01.2012 N 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Минздрава РБ от 18.07.2012 N 108 «Об ограничительных мероприятиях» П. 3−1 ст. 22.9 КоАП СМИ — на ЮЛ до 200 БВ П. 3−2 ст. 22.9 КоАП Интернет До 20 БВ, на ЮЛ до 100 БВ

Общая рекомендация: не стоит стремиться ассоциировать бренд с коронавирусом, даже если на текущий момент упоминание повлечет увеличение продаж — в последующем велик риск негативного восприятия бренда. Сроки, в течении которых ситуативный маркетинг может быть актуален, не сопоставимо коротки по сравнению со сроками, в течение которых в последующем компания может быть привлечена к ответственности за нарушения. Совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах является отягчающим обстоятельством (п. 5 ст. 7.3 КоАП).

Блок 4. Туристический бизнес, поездки и командировки

Вопрос: Что делать туристическому бизнесу? Просьба, при проведении семинара, вопросы турагентов вынести в отдельный блок.

Если попытаться сгенерировать все возможные вопросы, которые возникают у туристического бизнеса в последнее время, то потребуется проведение отдельного семинара.

Попробуем вкратце описать две группы основных проблем и возможные пути их решения.

У турагентства (исполнителя) при оказании конкретной туристической услуги возникают отношения с субисполнителями (гостиницами, авиакомпаниями и т.п.) и отношения с клиентами (заказчиками).

Всё, что касается общих положений об ответственности контрагентов, подробно рассматривалось выше при изучении других вопросов. Эти правила касаются и отношений с субисполнителями — для каждого договора необходимо определять применимое право, есть ли ответственность за неисполнение (или действует форс-мажор), прекратился ли договор в связи с неисполнением в определенное время или продолжает действовать. Вопрос о возврате выплаченных суб-исполнителям сумм будет решаться по каждому суб-исполнителю с учетом всех обстоятельств. При этом мы должны помнить, что наличие форс-мажорных обстоятельств освобождает от ответственности за просрочку исполнения, но не освобождает от самого исполнения (либо возврата предоплаты в случае прекращения отношений не по вине исполнителя).

Отношения с заказчиком могут складываться по-разному: тур, с которым возникла проблема, мог уже не состояться или его дата еще не наступила, отказ от тура мог прийти со стороны заказчика, либо отказ мог быть произведен по соглашению сторон, либо исполнитель просто уведомил заказчика, что поездка не состоится.

Основные проблемы для турагента наступают в последнем случае: согласно п. 56 Правил оказания туристических услуг, утвержденных Постановлением Совета министров от 12 ноября 2014 № 1064, если в процессе выполнения договора оказания туристических услуг его выполнение стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, стороны не вправе требовать друг от друга выполнения ими такого договора в полном объеме. Каждая из сторон вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.

Турагентство может оказаться в ситуации, когда деньги от субисполнителей возвращены не будут, но вместе с тем, предоплату заказчику нужно будет вернуть в полном объеме.

Оптимальным решением в данной ситуации будет изменение договора (перенос времени поездки), в том числе при невозможности договориться с заказчиком — в судебном порядке (п. 49 Правил).

Еще один аспект, который нужно учитывать, это ситуация, когда турагентство действует в качестве комиссионера, а фактической организацией тура занимается комитент (туроператор). В таком случае отношения с субисполнителями отсутствуют, исполнитель выполняет поручение комитента, сделка совершается за счет комитента (ст. 880 ГК). Белорусским законодательством определено, что в случае если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов (ст. 881 ГК). Однако туроператором скорее всего будет выступать нерезидент, и правовую природу складывающихся отношений, в том числе решение вопроса о том, кто несет риски возврата заказчику всего полученного по сделке, нужно решать с учетом соответствующих норм договора и законодательства.

Вопрос: Поездка не состоялась. По какому курсу осуществляется возврат денежных средств, если сумма оплачивалась в рублях по курсу туроператора на день оплаты? Будет ли учтена курсовая разница?

Если отказ от путевки был инициирован заказчиком (туристом) на основании ст. 20 Закона «О туризме», то возврат денежных средств осуществляется за вычетом понесенных исполнителем фактических расходов. Под фактически понесенными расходами понимаются расходы исполнителя по выполнению договора оказания туристических услуг, подтверждаемые документально (стоимость невозвратных билетов, оплаты проживания и т. п). Исчерпывающий перечень таких расходов законодательно не установлен, поскольку они зависят от конкретного тура.

Если сторонами расторгнут договор с условием о полной выплате полученных денежных средств, либо применена норма п. 56 Правил оказания туристических услуг, утвержденных постановлением Совета министров от 12 ноябя 2014 № 1064, осуществляется возврат фактически полученной исполнителем от заказчика суммы. Соответственно, курсовая разница не учитывается и не возмещается, если в договоре нет специальных оговорок.

Блок 5. Карантин и ЧП

Вопрос: «Када все это закончится?»

Этот вопрос по праву претендует на приз зрительских симпатий. И несмотря на то, что никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше, можно определенно сказать, что юридически «все это» до сих пор почти не начиналось.

Если посмотреть на нормативный след пандемии в правовом поле Беларуси, то пока все ограничивается специализированными нормативными актами Совмина и Минздрава, позволяющими мобилизовать ресурсы для борьбы с возможной эпидемии (подготовка медицинских учреждений, запрет на вывоз необходимых материалов и оборудования, выделение целевой поддержки, включение «инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения). Это всё — лишь подготовительные мероприятия. Можно надеяться, что если ухудшения положения не произойдет, то этим все ограничиться. Но в случае неблагоприятного сценария, может быть введен и официальный карантин (или обсервация), и чрезвычайное положение, либо просто некое особое положение, содержание которого (права и обязанности всех субъектов) будет определено специальным нормативным актом.

Вопрос: Кто и как вводит карантин? Как это работает? Какая ответственность за его несоблюдение?

Инструкция о порядке проведения ограничительных мероприятий утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 № 108.

С точки зрения действующего законодательства, карантин (как и обсервация) вводится и отменяется:

1. На территории Республики Беларусь: решением Совета министров Республики Беларусь по представлению заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача;

2. На территории областей, городов, районов, районов в городах: решением местных исполнительных и распорядительных органов по представлению главных государственных санитарных врачей областей, городов, районов, районов в городах.

Срок введения карантина — срок максимального инкубационного периода, характерного для данного заболевания, со дня регистрации последнего случая заболевания.

В ходе карантина может осуществляться целый комплекс мер, включая полную изоляцию очага заболевания, карантинизируемой территории с установлением охраны (оцепления); ограничение общения между отдельными группами населения; установление санитарно-противоэпидемического режима для населения, организаций здравоохранения, городского транспорта, торговой сети и организаций общественного питания и других объектов в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки и т .п.

Специальной ответственности за несоблюдение карантина как такового не установлено.

Однако следует учитывать, что существует обязанность выполнять предписания органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет административную ответственность по ст. 23.4 КоАП (штраф до 50 базовых величин или административный арест).

Кроме того, если кто-либо будет нарушать установленные ограничительные меры (в т.ч. карантин), уполномоченный орган может потребовать устранить допущенное нарушение. Ответственность за неисполнение такого письменного требования (предписания) предусмотрена ст. 23.1 КоАП (предупреждение или штраф до 20 базовых величин).

Вопрос: Могут ли ввести чрезвычайное положение? Что это будет значить для бизнеса?

Теоретически, да. Основанием для введения чрезвычайного положения является наличие обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существованию государства, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер.

К таким обстоятельствам относятся чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате различных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Таким образом, в случае значительного ухудшения ситуации с коронавирусом чрезвычайное положение действительно может быть введено.

Чрезвычайное положение на всей территории Беларуси или в ее отдельных местностях вводится указом президента с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики Национального собрания.

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории страны, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, — 60 суток. Срок может быть продлен с соблюдением определенных требований.

Указом о введении чрезвычайного положения может предусматриваться введение большого набора чрезвычайных мер и временных ограничений (приостановления), в том числе:

— полное или частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвычайное положение, полномочий государственных органов, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;

— установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;

— установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;

— ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

— введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий, и т.д.

При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться следующие права: право на жизнь; презумпция невиновности; свобода совести. Запрещаются пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, а также проведение без согласия медицинских или иных опытов.

Организации, имущество и ресурсы которых использовались в рамках чрезвычайного положения, имеют право на возмещение имущественного вреда в порядке и размерах, установленных правительством Беларуси.

Ответственность за нарушение законодательства о чрезвычайном положении предусмотрена ст. 23.59 КоАП: штраф в размере от 10 до 40 базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо — до 500 базовых величин.

Нормативный акт о введении чрезвычайного положения (или карантина) является доказательством невозможности исполнения определенных обязательств — для бизнеса введение чрезвычайного положения может означать полную заморозку исполнения всех встречных обязательства на срок действия чрезвычайного положения. Кроме того, в случае объявления чрезвычайного положения государство может использовать любые необходимые ресурсы, в том числе, ресурсы бизнеса, для устранения причин, повлекших введение чрезвычайного положения.

Блок 6. Банкротство

Вопрос: В кафе люди перестали ходить, туристические обеды сорваны, Банкеты массово отказываются. Бизнес небольшой, но «хлеб», который кормил мою семью. Аренда большая, коммунальные капают, налоги и пр. идти некуда. Что делать?

Хочется надеяться, что обстановка изменится, и будет оказана государственная поддержка, а также восстановится активность клиентов.

Можно дать несколько общих рекомендаций неюридического характера:

попытаться минимизировать расходы:

1.1. договориться об изменении размера арендной платы с арендодателем — арендные каникулы;

1.2. при наличии оснований подать заявление об отсрочке/рассрочке исполнения налоговых обязательств;

пытаться переориентировать бизнес на кейтеринг — доставку готовых блюд пробовать выживать за счет накопленных ресурсов

Юридический совет будет не очень оптимистичный — если задолженность перед контрагентами продолжает увеличиваться и появляются нормативные основания, необходимо будет подать заявление на банкротства для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации и минимизации рисков собственника.

Вопрос: Банкротства массовые, что будет и как спастись?

К сожалению, массовые банкротства действительно могут быть. Спастись от этого можно только с помощью правильно выбранной бизнес-модели и/или хорошей финансовой подушки безопасности. Если же ситуация не налаживается, то от банкротства не надо спасаться — к нему надо готовиться, понимая, что в конечном счете это инструмент оздоровления деловой среды и купирования определенных рисков как для должника (его менеджмента и собственников), так и для руководителей.

Поскольку конкретного вопроса не задано, приведем общую информацию о процессе банкротства, чтобы стало примерно понятно, как работает этот институт.

Вопрос № 1: Чем «выгоден» процесс банкротства для компании?

1. Приостановление удовлетворения требований кредиторов по платежным обязательствам;

2. Приостановление начисления процентов, неустоек, пеней;

3. Отмена ранее принятых мер по обеспечению требований кредиторов, снятие ранее наложенных арестов на имущество;

4. Окончание всех исполнительных производств;

5. Невозможность предъявления новых исков;

6. Возможность обращаться в суд за взысканием дебиторской задолженности без уплаты государственной пошлины;

7. Возможность оспорить сделки компании за определенный период, и, как следствие, вернуть уплаченную денежную сумму / отчужденное имущество;

8. Возможность по итогам дела о банкротстве уйти в санацию или заключить мировое соглашение, получив более выгодные условия погашения задолженности (рассрочка, отсрочка, уменьшение размера).

Вопрос № 2: Какие последствия процесса банкротства?

Это зависит от стадии дела о банкротстве.

На стадии защитного периода (предварительная стадия, которая вводится одновременно с возбуждением дела) компания будет продолжать свою обычную хозяйственную деятельность, руководитель сохранит свои полномочия (по общему правилу). При этом судом назначается временный управляющий, и все сделки и платежи компании будут проводится с его согласия. Судебные дела и исполнительные производства компании могут быть приостановлены по специальному ходатайству. В этот период нельзя будет принимать решение о ликвидации, реорганизации, выплачивать дивиденды и т.д.

По итогам защитного периода производство по делу о банкротстве будет либо прекращено (при нормализации хозяйственной деятельности), либо будет принято решение об открытии конкурсного производства.

Последствия открытия конкурсного производства куда более значительные. Так, судом назначается антикризисный управляющий, и полномочия всех органов компании перейдут к нему. Антикризисный управляющий будет осуществлять руководство компанией, а также формировать реестр требований кредиторов для погашения им долгов. При этом кредиторы смогут влиять на принятие решений антикризисным управляющим путем голосования на соответствующем собрании (количество голосов в зависимости от сумм требований), а также путем избрания и работы комитета кредиторов.

По итогам конкурсного производства выносится решение о ликвидации / санации / утверждении мирового соглашения. В связи с восстановлением платежеспособности производство по делу может быть прекращено.

Вопрос № 3: Как начать дело о банкротстве?

Дело о банкротстве возбуждается, в частности, на основании заявления должника. Такое заявление подается в экономический суд по месту нахождения компании. При этом компания освобождается от уплаты государственной пошлины.

Есть ситуации, когда есть право подать в экономический суд заявление о банкротстве, а есть ситуации, когда компания обязана это сделать.

Право на подачу заявления о банкротстве возникает, если неплатежеспособность компании приобретает устойчивый характер либо если неплатежеспособность уже имеет устойчивый характер.

Грубо говоря, устойчивая неплатежеспособность представляет собой неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса и невозможность совершения текущих платежей. Устойчивая неплатежеспособность определяется по специально установленным критериям: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности оборотными средствами, коэффициент обеспечения обязательств активами. Именно на основании этих критериев экономический суд будет решать вопрос о возбуждении дела о банкротстве.

Заявление о банкротстве подается в обязательном порядке, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами. Еще одно распространенное основание для обязательной подачи заявления: если в ходе ликвидации компании установлена недостаточность имущества / денежных средств для удовлетворения требований всех кредиторов.

Вопрос № 4: Что будет, если не подать заявление о банкротстве?

На текущий момент практика складывается таким образом, что даже в ситуациях, когда подача заявления была обязательной, какой-либо специальной ответственности за его неподачу не предусмотрено.

Субсидиарная ответственность в данном случае неприменима, поскольку неподача заявления должника является бездействием, когда к субсидиарной ответственности привлекают лишь при наличии умышленных виновных действий.

Однако здесь следует иметь в виду, что в данном случае с большой долей вероятности сделки, совершенные в период, когда должник обязан был подать заявление о банкротстве, будут оспорены. И уже на основании совершения указанных сделок может быть рассмотрен вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности.

Возможно, в рамках нового Закона о банкротстве подход к данному вопросу изменится, и в случае неподачи должником заявления о банкротстве, когда это было обязательно, его ответственных лиц будут привлекать к субсидиарной ответственности (как это было в недавнем прошлом).

Вопрос № 6: Кого привлекают к субсидиарной ответственности?

При банкротстве компании ее ответственных лиц (участников, руководителей, заместителей, главных бухгалтеров) могут привлечь к субсидиарной ответственности, то есть имущественной ответственности перед кредитором наряду с самой компанией.

Однако на сегодня к субсидиарной ответственности можно привлечь только за умышленные виновные действия указанных лиц в доведении компании до банкротства (к примеру, если имеется вступившее в законную силу решение по административному или уголовному делу).

Таким образом, если поведение менеджеров и собственником было добросовестным, а доведение компании до банкротства было обусловлено ситуацией на рынке, опасаться привлечения к субсидиарной ответственности не следует.