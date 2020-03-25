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В США тестируют метод лечения коронавируса, который использовался во время эпидемии испанки
25.03.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В надежде остановить распространение нового коронавируса сотрудники здравоохранения штата Нью-Йорк, США, планируют начать метод лечения, который использовался во время эпидемии испанки в 1918 году, а именно при помощи плазмы крови выздоровевших пациентов. Об этом
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об этом во время брифинга в понедельник. Некоторые эксперты полагают, что хотя это несколько примитивное лечение, но оно может помочь, пока не будет создана вакцина.
Лечение, основанное на переливании больным плазмы крови выздоровевших, использовалось в эпоху, предшествующую современным вакцинам и противовирусным препаратам, в частности во время
Губернатор подчеркнул, что это всего лишь испытание, которое применяется у тяжелобольных. Тесты планируется начать на этой неделе. Потенциальные доноры должны сначала пройти тесты, чтобы убедиться, что они больше не заразны, и чтобы подтвердить, что их кровь содержит антитела, необходимые для борьбы с болезнью. Лишь после этого у них возьмут плазму.
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В надежде остановить распространение нового коронавируса сотрудники здравоохранения штата Нью-Йорк, США, планируют начать метод лечения, который использовался...
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