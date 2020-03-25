В США тестируют метод лечения коронавируса, который использовался во время эпидемии испанки

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В надежде остановить распространение нового коронавируса сотрудники здравоохранения штата Нью-Йорк, США, планируют начать метод лечения, который использовался во время эпидемии испанки в 1918 году, а именно при помощи плазмы крови выздоровевших пациентов. Об этом сообщает NBC News.



Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во время пресс-конференции. Источник: NBC News

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об этом во время брифинга в понедельник. Некоторые эксперты полагают, что хотя это несколько примитивное лечение, но оно может помочь, пока не будет создана вакцина.

Лечение, основанное на переливании больным плазмы крови выздоровевших, использовалось в эпоху, предшествующую современным вакцинам и противовирусным препаратам, в частности во время эпидемии гриппа 1918 года . И не так давно китайские медики смогли вылечить коронавирусную пневмонию у десяти тяжелобольных пациентов, перелив им плазму крови людей, которые выздоровели после COVID-19. Так врачи хотят стимулировать иммунную систему человека против этого заболевания.

Губернатор подчеркнул, что это всего лишь испытание, которое применяется у тяжелобольных. Тесты планируется начать на этой неделе. Потенциальные доноры должны сначала пройти тесты, чтобы убедиться, что они больше не заразны, и чтобы подтвердить, что их кровь содержит антитела, необходимые для борьбы с болезнью. Лишь после этого у них возьмут плазму.