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День Воли дома: концерт Вольского, телепередачи и онлайн-шоппинг
25.03.2020 12:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Из-за коронавируса практически все мероприятия, посвященные 102-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, были отменены. Однако это не мешает отпраздновать День Воли в новом формате – онлайн.
Годны Дзень Волі
25 марта команда БНР100 приглашает отметить в формате онлайн-праздник «
Онлайн-трансляция начнется в 18:00 на сайте Hodna.by и во всех социальных сетях команды БНР100.
Как заявляется, в ней примут участие известные деятели культуры, общественные активисты и музыкальные группы – кто именно, не сообщается.
Покрыть затраты на организацию праздника можно через сервис
Лявон Вольский онлайн
Кроме того, 25 марта в 20:00 большой концерт онлайн на
«Споем лучшие песни, поздравим друг друга, поговорим с вами», — предлагает музыкант.
Отдельную праздничную программу предлагает и телеканал «Белсат»:
15:40 «Даты правды»: публикации Белорусской Народной Республики.
15:55 «Intermarium»: Белорусская Народная Республика: друзья и враги.
17:50 «Загадки белорусской истории»: Год 1918. Белорусская Народная Республика состоялась.
19:30 Праздничный выпуск «Студии Белсат».
21:35 Концерт со Дня Воли-2019 в Гродно.
Смотреть это все можно через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4») или
Каждый сам может отметить День Воли
Также команда БНР100 разработала план децентрализации Дня Воли, который состоит из четырех простых шагов, которые помогут каждому белорусу самостоятельно отметить 102-ю годовщину провозглашения независимости БНР.
В частности, предлагается:
разместить национальные символы Беларуси на своем балконе, в авто, окне квартире или дворе дома,
поздравить с Днем Воли друзей, родных и знакомых в соцсетях, на работе или в учебном заведении,
вечером 25 марта в 21:00 запустить праздничный фейерверк,
организовать самостоятельное ознаменование Дня Воли в семейной или дружеской компании.
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Из-за коронавируса практически все мероприятия, посвященные 102-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, были отменены. Однако...
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