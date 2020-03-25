Второй случай коронавируса в Гродно: положительный тест у дальнобойщика, который вернулся из Швеции

Источник материала: Tut.by

В Гродно лабораторно подтвержден второй случай коронавируса. Заболел 29-летний гродненец. Он вернулся в Беларусь самолетом из Швеции. В Европе мужчина работал водителем-дальнобойщиком, сообщает «Гродненская правда».



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Сданный им мазок на коронавирус показал положительный результат. Молодой человек госпитализирован в областную инфекционную больницу. Клинических симптомов коронавирусной инфекции он не имеет, сообщила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова. Сейчас устанавливается круг его контактов первого и второго уровней.

Напомним, первый случай коронавируса в Гродненской области был зафиксирован 11 марта у 62-летней женщины, которая вернулась домой из Италии, выявили коронавирус. Гродненка сама обратилась за медицинской помощью, хоть никаких симптомов у нее не было. Пациентка была изолирована.

Всего на данный момент (25 марта) в Беларуси число зараженных коронавирусом выросло до 86 . Уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов. Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.