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Минобразования считает нецелесообразным вводить карантин в вузах и ссузах

25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобразования считает нецелесообразным вводить карантин в вузах и ссузах

Министерство образования считает нецелесообразным на данном этапе вводить карантин в вузах и ссузах из-за коронавируса, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

«На сегодня введение карантина в учреждениях образования Минобразования с учетом мониторинга ситуации считает нецелесообразным», — сказал Сергей Касперович.

Вместе с тем, как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, проводится усиленный контроль за состоянием студентов. При малейших признаках вирусной инфекции их призывают оставаться дома или в общежитии и вызвать врача.

Кроме того, вузы сместили время начала занятий, чтобы не допускать в часы пик переполненного транспорта.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство образования считает нецелесообразным на данном этапе вводить карантин в вузах и ссузах из-за коронавируса, сообщил начальник главного управления...
 
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