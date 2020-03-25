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Минобразования считает нецелесообразным вводить карантин в вузах и ссузах
25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство образования считает нецелесообразным на данном этапе вводить
«На сегодня введение карантина в учреждениях образования Минобразования с учетом мониторинга ситуации считает нецелесообразным», — сказал Сергей Касперович.
Вместе с тем, как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, проводится усиленный контроль за состоянием студентов. При малейших признаках вирусной инфекции их призывают оставаться дома или в общежитии и вызвать врача.
Кроме того, вузы сместили время начала занятий, чтобы не допускать в часы пик переполненного транспорта.
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Министерство образования считает нецелесообразным на данном этапе вводить карантин в вузах и ссузах из-за коронавируса, сообщил начальник главного управления...
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