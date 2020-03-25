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Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

Коронавирус незваным гостем постучался во все континенты. Сегодня главное — четко знать, как от него защититься. И в глубинке, и в мегаполисе принципы одинаковы, утверждают медики: избегать мест массового пребывания людей и соблюдать личную гигиену. Особенно осторожно должны вести себя пожилые граждане. Именно для них и людей с ограниченными возможностями объединили свои силы Территориальный центр социального обслуживания населения и волонтеры Красного Креста.


Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым
Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

— В регионе применяют дополнительные меры по профилактике и защите от вирусных заболеваний пожилых, — поясняет председатель районной организации БОКК Валентина Нарбут. — В Вороновском ТЦСОН организована «горячая линия безопасности». По телефону 3-02-16 можно обратиться с просьбой о покупке за средства гражданина и доставке на дом продуктов питания или лекарств. Полученную заявку Центр переадресовывает нам, и волонтеры выполняют ее. Звонков поступает пока немного — работа только началась.
Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

Чтобы минимизировать риски, регулярно контролируется состояние здоровья тех, кто непосредственно работает с пожилыми. На этот раз по заявке пенсионерки из Вороново Л.М. Алдановой волонтеры первичной организации БОКК Вороновской ЦРБ Ирина Дода и Татьяна Байкова в профилактической «экипировке», предварительно отоварив продуктовый список, доставили все необходимое прямо к дверям квартиры.


Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

— Я очень благодарна девчатам — они большие молодцы. И инициатива хорошая! О такой услуге узнала из районной газеты. Я бы, конечно, и сама смогла сходить в магазин, но береженного Бог бережет. О себе мы должны в первую очередь побеспокоиться сами, — разумно рассуждает Людмила Михайловна.

Галина ШЛЕМПО.

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Коронавирус незваным гостем постучался во все континенты. Сегодня главное — четко знать, как от него защититься. И в глубинке, и в мегаполисе принципы одинаковы,...
 
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