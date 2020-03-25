Помогут по первому звонку. Волонтеры Красного Креста доставят продукты пожилым

Источник материала: Вороновская газета





Коронавирус незваным гостем постучался во все континенты. Сегодня главное — четко знать, как от него защититься. И в глубинке, и в мегаполисе принципы одинаковы, утверждают медики: избегать мест массового пребывания людей и соблюдать личную гигиену. Особенно осторожно должны вести себя пожилые граждане. Именно для них и людей с ограниченными возможностями объединили свои силы Территориальный центр социального обслуживания населения и волонтеры Красного Креста.















— В регионе применяют дополнительные меры по профилактике и защите от вирусных заболеваний пожилых, — поясняет председатель районной организации БОКК Валентина Нарбут. — В Вороновском ТЦСОН организована «горячая линия безопасности». По телефону 3-02-16 можно обратиться с просьбой о покупке за средства гражданина и доставке на дом продуктов питания или лекарств. Полученную заявку Центр переадресовывает нам, и волонтеры выполняют ее. Звонков поступает пока немного — работа только началась.















Чтобы минимизировать риски, регулярно контролируется состояние здоровья тех, кто непосредственно работает с пожилыми. На этот раз по заявке пенсионерки из Вороново Л.М. Алдановой волонтеры первичной организации БОКК Вороновской ЦРБ Ирина Дода и Татьяна Байкова в профилактической «экипировке», предварительно отоварив продуктовый список, доставили все необходимое прямо к дверям квартиры.







— Я очень благодарна девчатам — они большие молодцы. И инициатива хорошая! О такой услуге узнала из районной газеты. Я бы, конечно, и сама смогла сходить в магазин, но береженного Бог бережет. О себе мы должны в первую очередь побеспокоиться сами, — разумно рассуждает Людмила Михайловна.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.