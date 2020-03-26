«Коронавирус под рукой»: как нужно очищать телефон в период эпидемии

Источник материала: ОНТ

Мы касаемся мобильного телефона каждый день. Его дезинфекция не менее важна, чем гигиена рук. Специалисты Apple рассказали, каких правил следует придерживаться при очистке электронных устройств, пишет healthline.com .

На поверхности электронных устройств оседает множество различных бактерий. Однако не спешите протирать свой мобильный телефон обычными влажными салфетками. Они могут повредить устройство. Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют:

Протирайте поверхность телефона салфетками, пропитанными 70% изопропиловым спиртом или специальными дезинфицирующими салфетками;

обрабатывайте экран и корпус устройства влажной безворсовой тканью, например из микрофибры, предварительно смочив её в тёплой воде с мылом;

перед началом дезинфекции отключите все источники питания, не допускайте попадания влаги в отверстия;

избегайте чрезмерного втирания;

следите, чтобы аэрозольные спреи, чистящие средства распылялись вдали от устройств.

Частота очищения гаджета зависит от образа жизни. Если находитесь дома в режиме изоляции, маловероятно, что он подвергается вирусной атаке. Если вы активны, кладете телефон на разные поверхности, дезинфекцию стоит проводить как можно чаще.

Если вы находитесь рядом с человеком, который кашлял или чихал, нужно незамедлительно обработать смартфон. Специалисты подчеркивают: бдительность, социальное дистанцирование в сочетании с регулярной гигиеной сводят риск инфицирования к минимуму.

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