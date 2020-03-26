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«Коронавирус под рукой»: как нужно очищать телефон в период эпидемии

26.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Коронавирус под рукой»: как нужно очищать телефон в период эпидемии

Мы касаемся мобильного телефона каждый день. Его дезинфекция не менее важна, чем гигиена рук. Специалисты Apple рассказали, каких правил следует придерживаться при очистке электронных устройств, пишет healthline.com.

На поверхности электронных устройств оседает множество различных  бактерий. Однако не спешите протирать свой мобильный телефон обычными влажными салфетками. Они могут повредить устройство. Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют:

  • Протирайте поверхность телефона салфетками, пропитанными 70% изопропиловым спиртом или специальными дезинфицирующими салфетками;
  • обрабатывайте экран и корпус устройства влажной безворсовой тканью, например из микрофибры, предварительно смочив её в тёплой воде с мылом;
  • перед началом дезинфекции отключите все источники питания, не допускайте попадания влаги в отверстия;
  • избегайте чрезмерного втирания;
  • следите, чтобы аэрозольные спреи, чистящие средства распылялись вдали от устройств.

Частота очищения гаджета зависит от образа жизни. Если находитесь дома в режиме изоляции, маловероятно, что он подвергается вирусной атаке. Если вы активны, кладете телефон на разные поверхности, дезинфекцию стоит проводить как можно чаще. 

Если вы находитесь рядом с человеком, который кашлял или чихал, нужно незамедлительно обработать смартфон. Специалисты подчеркивают: бдительность, социальное дистанцирование в сочетании с регулярной гигиеной сводят риск инфицирования к минимуму.

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Мы касаемся мобильного телефона каждый день. Его дезинфекция не менее важна, чем гигиена рук. Специалисты Apple рассказали, каких правил следует придерживаться при...
 
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