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Россия прекращает полеты за рубеж и обратно

26.03.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Регулярные и чартерные рейсы за рубеж и в обратном направлении прекращаются с 27 марта по распоряжению российского правительства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Исключение составляют полеты для вывоза российских граждан с территории других стран в РФ.

Правительство поручило министерству транспорта и Росавиации организовать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией.

Все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилете будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

По состоянию на 25 марта в мире насчитывается более 471 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В России зафиксировано 658 случаев, в Беларуси – 86. От вируса умерли 21 308 человек, в РФ – 3.

25 марта российский президент Владимир Путин обратился к гражданам своей страны, объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты и перенес голосование по Конституции.

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

 
 
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Регулярные и чартерные рейсы за рубеж и в обратном направлении прекращаются с 27 марта по распоряжению российского правительства.
 
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