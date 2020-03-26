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Россия прекращает полеты за рубеж и обратно
26.03.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Регулярные и чартерные рейсы за рубеж и в обратном направлении прекращаются с 27 марта по распоряжению российского правительства.
Об этом
Исключение составляют полеты для вывоза российских граждан с территории других стран в РФ.
Правительство поручило министерству транспорта и Росавиации организовать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией.
Все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилете будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.
По состоянию на 25 марта в мире
25 марта российский президент Владимир Путин
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press
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Регулярные и чартерные рейсы за рубеж и в обратном направлении прекращаются с 27 марта по распоряжению российского правительства.
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