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Провал коммуникаций и нет запаса прочности. Чалый объясняет, почему экономика не готова к неизбежному
26.03.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская экономика оказалась абсолютно не готова к глобальному мировому кризису и рискует «переболеть» максимально тяжело, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.
Лидер, рынок, Перл Харбор
Тема борьбы с мировым кризисом, вызванным пандемией, обострила тему лидерства. Риторика
— Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований, —
Президент США Дональд Трамп, для которого экономика и фондовый рынок — показатели его успеха, также заявляет, что никакого вируса нет, а если и есть, то он скоро развеется волшебным образом, как только мы дождемся тепла, весны или лета.
— Два нарциссических лидера шли параллельными траками. Как и у нас — паника страшнее вируса. Еще 16 марта Трамп говорит об этом, а 17-го заявляет — я всегда говорил, что это пандемия. Штаты разворачиваются, — отмечает Сергей Чалый. — При этом европейские лидеры сравнивают ситуацию с войной — по степени вмешательства государства в экономику, возведению границ, ограничению на перемещения это реально модель полноценной войны.
Аналитик отмечает, что рынки активно реагируют на позицию Трампа. Обычная ситуация: рынки падают, доллар — растет, в какой-то момент меняется. Доллар начинает падать против всего — валютой-убежищем становится иена.
— Рынок внезапно понял, что США совершенно не подготовлены к пандемии. Если отрицать ее существование, как можно что-то координировать? После разворота лидера, ситуация на рынках вновь становится привычной. Прекрасная аналогия со Второй мировой — можно долго что-то отрицать, а потом произошел Перл Харбор и тогда, США, наконец, вступили во Вторую мировую войну.
Скорость кризиса, кризис скорости
Кризис такого масштаба ускоряет все процессы, обнажает все, подчеркивает Сергей Чалый.
— Становится понятно, насколько машина неповоротлива, как все запаздывает. У вас нефть по 20 долларов, а вы обсуждаете льготы для покупки электромобилей! На несколько лет об этой теме в мире можно забыть — при той цене бензина которая будет на основных рынках, они просто неплатежеспособны.
И вот
— Не понимаю, с чем это связано. В России было отрицание, посколько им важно было голосование 22 апреля по поправкам в Конституцию и парад Победы (голосованием уже решено пожертвовать — оно перенесено на неопределенный срок). В чем причина нашего отрицания проблемы на уровне главы государства — не понятно. Если даже Трамп развернулся, если еще год назад разговоры о прямой раздаче денег домохозяйствам в США встретили бы криками «Коммунизм, коммунизм!», а сейчас такую меру признают все. Можно развернуться даже тому, кто долго все отрицал. Я понимаю психологическое состояние человек. Хочется, как ребенку, спрятаться в домике, накрыться одеялом с головой, — говорит аналитик.
В итоге понятно, что все три полученные рекомендации — не сработают. И водка не поможет — ни внутрь, ни наружно, и баня, и, очевидно, трактор.
Только 19-го марта в стране проходит
— Коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, — заявляет Лукашенко.
На совещании также звучит, что маски белорусы нашили, но надо бы респираторы — и производство следует наладить за неделю.
«Становится очевидным, насколько недостаточно иметь адекватное правительство и министерство здравоохранения»
— А где признание масштабов проблемы, где объяснения? Вместо этого несмешные шутки,
Коммуникации решают
Чалый также обращает внимание на фактический провал коммуникаций:
— Сейчас можно рассказывать сколько угодно, что надо бороться с фейками и телеграмом, но вы сами создали ситуацию недоверия официальным цифрам.
В том числе и жесткой реакцией на альтернативную информацию, когда главе КГБ
— Можно сколько угодно говорить, что паника страшнее вируса, но задача лидера сейчас — именно напугать. Реально. Это необходимо, чтобы люди изменили свое поведение. Так что несколько недель коммуникации проиграли. И только назначение нового замминистра коммуникация
В США журналисты обсуждали необходимость не транслировать брифинги Трампа — потому что он говорит не соответствующие действительности вещи про вирус, про лекарство и т.д. И это безответственно и может быть действительно опасным, может стоить жизней.
«Можно сколько угодно говорить, что паника страшнее вируса, но задача лидера сейчас — именно напугать»
— Вот у нас хотят бороться с фейками. Но что делать тогда с заявлениями про водку, баню, трактор? Это все не помогает от вируса. Это фейк? Как будем бороться?
В итоге пандемия обострила все проблемы и болезни белорусской экономики.
— Рвется там, где тонко. Вы едва бюджет на год сложили, и то с расчетом, что вам придется привлекать деньги. А внезапно оказывается, что брать их негде. Те наши облигации, которые имели котировки 110% от номинала, сейчас — 80 от номинала. Доходность по ним — выше 9%. Вот результат: ваша текущая доходность не 6%, а 9%. Это безумно много при нулевых процентных ставках в мире. Нет этой возможности. К России идти? Но им самим Фонд национального благосостояния распечатывать придется, так как бюджет сходится при цене нефти 42 доллара за баррель, а не нынешних 25 долларов. Остается МВФ (правда, видимо, уже после выборов). Они уже
Эксперт уверен, что надо идти и пользоваться этой возможностью.
— Кстати, как тебе образ про то, что мы
— Им кажется, что это мы делаем шаг, и, ой, вступаем в кризис. А не кризис накрывает нас с головой и волна движется дальше.
— Именно! И все уже это обыграли — и про
И пугают эксперты нас очень осторожно, считает Чалый. К примеру, оценка Beroc, от минус 2% до минус 10% ВВП, — это очень оптимистично.
— Процент занятых в транспорте, сфере развлечений, общепита, туризма — думаю, порядка 15−20%. И это только потери от пандемии. Мы же еще создали рукотворную войну по нефти, — аргументирует эксперт, указывая на отсутствие логики в действиях властей, которые принимают решение не закрывать границы, при этом глава государства возмущается выезжающими и говорит «согласовывайте выезд с МИДом».
Великая депрессия 2.0
Прогнозы по мировой экономике неутешительные, напоминает Чалый.
— Прогноз JP Morgan на два квартала — минус 14% ВВП, Goldman Sachs — минус 24%! В США говорят о безработице до 30%. Для понимания масштабов. Великая депрессия — на пике безработица 26%, ВВП — минус 25%. И это был процесс, растянутый во времени. Первые данные по США уже есть — около миллиона человек работу потеряло. Количество карточных транзакций по разным штатам упало на 12−20%. 20% занятых сообщают, что они либо теряют работу, либо у них сокращаются рабочие часы. Это уже реальность.
Эксперт подчеркивает, что происходит невероятный экономический эксперимент. Сознательно развитые страны мира останавливают свою экономику.
— Если взять китайскую провинцию Хубэй, оказавшуюся в локдауне — минус 80% трафика. Всего — пассажирского, грузового. Это остановка экономики. Выпадающие доходы исчисляются триллионами. И это делается сознательно. Вот и выбор — на одной стороне тысячи людей, которые могут погибнуть, на другой — гигантские потери экономики. И лидеры выбирают снижение ВВП, потому что это дешевле, чем человеческие потери. В США стоимость человеческой жизни — 7−9 млн долларов. Поэтому они выбирают остановку экономики, понимая, что потом еще будет вторая волна кризиса — из-за снижения доходов людей и соответственно падения спроса. А В США конечный потребительский спрос — 70% экономики. И экономика США — 15% мировой.
В Беларуси жизнь оценивается гораздо дешевле. И это влияет на выбор. Но при таком падении мировой экономики, несложно представить, что будет с белорусским экспортом, даже если мы решили свою экономику не останавливать.
— При этом запаса прочности у нас не было вообще. А ситуация, как с коронавирусом. Умрешь ты или нет зависит не от того, заразился ли ты, а от состояния твоего организма в этот момент. От того, насколько он изношен, есть ли хронические заболевания. Так же и с экономикой, и с ее тестом на коронавирус. Мы едва пережили прошлый кризис, когда спасали предприятия, а не людей, в 2015-м году, и это до сих пор аукается в регионах. Второго такого мы можем не пережить. Нужны такие антикризисные меры, которые в перспективе сделают экономику более жизнеспособной, — подчеркивает Чалый.
Аналитик напоминает известную шутку: когда в США чихнули, в развивающихся странах — грипп.
«Умрешь ты или нет зависит не от того, заразился ли ты, а от состояния твоего организма в этот момент. Так же и с экономикой, и с ее тестом на коронавирус».
— Потому что иммунитет разный! И они могут себе позволить беспрецедентные меры. А нам до конца года как дожить — не говоря про то, как жить и платить долги в следующем. Нам говорили, что нам продают стабильность и безопасность. И где она? То, что сейчас происходит с экономикой — это крах пятилетних усилий Нацбанка, всей дедолларизации. На коне сейчас те, кто не верил в рубль, — уверен он.
В результате антикризисных мер нет, кроме тех, что принял Нацбанк в рамках своих полномочий.
— Это точка перегиба. То, о чем говорят герои Хемигуэя: «Как вы стали банкротом? В два этапа. Постепенно, а потом сразу», — говорит Сергей Чалый. — Спасать людей, предприятия — дорого. Ресурсов нет. Это плата за то, что мы пять лет жили в позиции: ай, не трогайте и все само рассосется. У меня аналогия со Сталиным накануне войны: приходят донесения разведки, но ты в это не веришь, так быть не может, это не вписывается в твою картину мира.
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Провал коммуникаций и нет запаса прочности. Чалый объясняет, почему экономика не готова к неизбежному
Белорусская экономика оказалась абсолютно не готова к глобальному мировому кризису и рискует «переболеть» максимально тяжело, уверен независимый аналитик...
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