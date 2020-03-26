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Защитите себя и других от коронавирусной инфекции!

26.03.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Защитите себя и других от коронавирусной инфекции! Соблюдайте эти простые правила:

  • Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком.
  • Воздерживайтесь от посещения мест большого скопления людей.
  • Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний.
  • Не прикасайтесь немытыми руками к лицу.
  • При кашле прикрывайте нос и рот салфеткой или локтем.
  • При появлении недомоганий обратитесь к врачу.
  • Если вы прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции, в течение 14 дней вы должны находиться в самоизоляции в домашних условиях.
  • Укрепляйте иммунитет и будьте здоровы.
 
 
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Защитите себя и других от коронавирусной инфекции! Соблюдайте эти простые правила: Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте антисептиком. ...
 
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