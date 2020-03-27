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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма поддержали врачей, борющихся с коронавирусом

27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма поддержали врачей, борющихся с коронавирусом

Дети герцога и герцогини Кембриджских приняли участие во флешмобе в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. В официальном Instagram-аккаунте прица Уильяма и Кейт Миддлтон появилось видео, на котором трое детей пары — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта — хлопают врачам в благодарность за их ежедневный тяжелый и опасный труд.

Напомним, у принца Чарльза обнаружен коронавирус. Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19, взятый у 71-летнего наследного принца, дал положительный результат. В настоящий момент принц самоизолировался в своем доме в Шотландии.

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Дети герцога и герцогини Кембриджских приняли участие во флешмобе в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. В официальном Instagram-аккаунте прица Уильяма...
 
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