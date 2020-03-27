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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма поддержали врачей, борющихся с коронавирусом
27.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Дети герцога и герцогини Кембриджских приняли участие во флешмобе в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. В официальном
Напомним, у принца Чарльза обнаружен коронавирус. Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19, взятый у 71-летнего наследного принца, дал положительный результат. В настоящий момент принц самоизолировался в своем доме в Шотландии.
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Дети герцога и герцогини Кембриджских приняли участие во флешмобе в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. В официальном Instagram-аккаунте прица Уильяма...
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