Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма поддержали врачей, борющихся с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Дети герцога и герцогини Кембриджских приняли участие во флешмобе в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. В официальном Instagram -аккаунте прица Уильяма и Кейт Миддлтон появилось видео, на котором трое детей пары — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта — хлопают врачам в благодарность за их ежедневный тяжелый и опасный труд.

Напомним, у принца Чарльза обнаружен коронавирус. Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19, взятый у 71-летнего наследного принца, дал положительный результат. В настоящий момент принц самоизолировался в своем доме в Шотландии.

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