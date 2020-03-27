Ставки на закрытие границы, матч БАТЭ и дерби в Минске. Антикризисный выпуск «Наших прогнозов»

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый рассуждает о вероятности закрытия Беларусью границы из-за пандемии коронавируса, а спортивные журналисты делают ставки на белорусский футбол — единственный профессиональный турнир по этому виду спорта в мире. Кирилл Клименков уверен, что минское «Динамо» наберет очки в поединке с «Минском», а Максим Гайко ставит на уверенную победу БАТЭ в Мозыре.

Клименков: Поединок «Минска» и минского «Динамо» оправдает статус «гвоздя тура»

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

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В этот раз ставит на матч 2-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Минск» — «Динамо» Минск, который пройдет 28 марта.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Чемпионат Беларуси вопреки коронавирусу набирает обороты и остается единственным профессиональным турниром в мире, — отмечает Кирилл. — Когда такое было, чтобы нашу лигу показывали по российскому каналу «Матч ТВ», украинскому «Спорт 1» и освещали во всемирно известных газетах Daily Mail, Frankfurter Allgemeine Zeitung и The New York Times? Этим моментом в белорусской федерации решили не пренебрегать и объявили, что второй тур состоится, как запланировано: в назначенное время и со зрителями.

Первые туры первенства проходят без очных встреч фаворитов, а самой громкой вывеской второй недели соревнований считается столичное противостояние «Минска» и «Динамо».

«Горожане» здорово вошли в сезон, одолев в гостях «Белшину» — 3:1. «Минск» и в прошлом году частенько радовал красивым атакующим футболом, при этом молодая команда Андрея Разина регулярно теряла очки в концовках матчей. Если удастся справиться с этой проблемой, то парням Разина будет по силам завершить сезон в первой половине турнирной таблицы.

Что касается «Динамо», то обновленный коллектив Сергея Гуренко в первых трех матчах сезона (с учетом кубковых поединков с БАТЭ ) показал в целом неплохой футбол, но результатами не радовал. Видно, что игрокам не хватает сыгранности и хладнокровия в завершающей стадии атак. Потенциал у «бело-голубых», безусловно, есть, и вряд ли он ограничивается сражением за четвертое место.