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Ставки на закрытие границы, матч БАТЭ и дерби в Минске. Антикризисный выпуск «Наших прогнозов»
27.03.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Клименков: Поединок «Минска» и минского «Динамо» оправдает статус «гвоздя тура»
Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.
Предыдущие ставки:
В этот раз ставит на матч 2-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Минск» — «Динамо» Минск, который пройдет 28 марта.
— Чемпионат Беларуси вопреки коронавирусу набирает обороты и остается единственным профессиональным турниром в мире, — отмечает Кирилл. — Когда такое было, чтобы нашу лигу показывали по российскому каналу «Матч ТВ», украинскому «Спорт 1» и освещали во всемирно известных газетах Daily Mail, Frankfurter Allgemeine Zeitung и The New York Times? Этим моментом в белорусской федерации решили не пренебрегать и объявили, что второй тур состоится, как запланировано: в назначенное время и со зрителями.
Первые туры первенства проходят без очных встреч фаворитов, а самой громкой вывеской второй недели соревнований считается столичное противостояние «Минска» и «Динамо».
«Горожане» здорово вошли в сезон, одолев в гостях «Белшину» — 3:1. «Минск» и в прошлом году частенько радовал красивым атакующим футболом, при этом молодая команда Андрея Разина регулярно теряла очки в концовках матчей. Если удастся справиться с этой проблемой, то парням Разина будет по силам завершить сезон в первой половине турнирной таблицы.
Что касается «Динамо», то обновленный коллектив Сергея Гуренко в первых трех матчах сезона (с учетом
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В предыдущих матчах динамовцы заслуживали большего, нежели три поражения подряд. Настало ли время разжиться очками? Уверен, что да. Другое дело, какое их количество сможет набрать «Динамо». Есть ощущение, что игра не будет простой, а исход встречи решит один мяч.
«Минск» не станет закрываться и выстраивать плотные редуты у своих ворот, а постарается словить соперника на контратаках. Наличие быстрых молодых футболистов на флангах и в нападении — большое подспорье для «горожан».
Динамовцы, в свою очередь, будут больше владеть мячом и сделают ставку на атакующее трио, которое в прошлой игре составили Данило, Евгений Шикавка и бывший игрок «Минска» Иван Бахар. Впрочем, далеко не факт, что именно эту тройку выберет Гуренко на субботний матч, ведь у футболистов есть конкуренты.
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