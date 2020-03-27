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Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы
27.03.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.
Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере.
На память о посещении уникального производства Президенту подарили зубра. 40-килограммовый гигант выполнен из гипсового камня.
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Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие единственное в стране...
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