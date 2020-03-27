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Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

27.03.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

На память о посещении уникального производства Президенту подарили зубра. 40-килограммовый гигант выполнен из гипсового камня.

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

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Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие единственное в стране...
 
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