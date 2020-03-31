COVID-19: новые заражения в РБ, последние новости | Доллар растёт. «Вечерний выпуск».

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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В Беларуси 152 официальных случая заражения коронавирусом.

Евросоюз выделит 140 миллионов евро странам восточного партнёрства для борьбы с COVID-19.

В последние минуты жизни, заболевшие коронавирусом хотят общаться с родными и близкими.

В Минске в 5-й гимназии у одного из учителей обнаружили коронавирус.

Белорусский рубль на сегодняшних торгах ослаб по отношению к доллару и евро.

СН 30.03.2020