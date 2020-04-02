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Еще один случай заражения коронавирусом в минской школе: заболела учитель начальных классов

02.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стало известно еще об одном случае заражения коронавирусом в учреждениях образования. Как сообщают сразу несколько читателей TUT.BY, заболела учительница начальных классов в средней школе № 159 Минска. Ей больше 50 лет. Сейчас женщина находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В редакцию TUT.BY написали сразу несколько читателей. Все они узнали о болезни учительницы от родственников, чьи дети учатся в классе преподавателя. По словам собеседников, родителей просили об этом случае «не распространяться».

— Дома учитель вроде как потеряла сознание. Родные вызвали скорую, ее забрали в больницу — и обнаружили пневмонию. Хотя никаких сипмптомов, кроме слабости, у нее не было. Температура подскочила уже в больнице, тест подтвердил коронавирус. Учительница в сознании, общается с родителями через чат в Viber, — рассказывает читатель.

По словам родителей, о том, что у учительницы обнаружили коронавирус, им сообщили утром 1 апреля. В течение двух часов со всеми семьями — а в классе учатся 28 детей — связалась эпидемиологическая служба. Специалисты расспросили, как чувствуют себя дети, есть ли у них симптомы коронавирусной инфекции.

Школа № 159 находится на улице Одинцова во Фрунзенском районе Минска. Кстати, 1 апреля мы писали о еще двух случаях заражения в этом районе — у воспитательницы детского сада на улице Тимошенко и учительницы школы № 179 на улице Лещинского.

Директор школы № 159 Инна Богдан не стала опровергать, что у ее коллеги обнаружили коронавирус. О том, что сейчас происходит в учреждении образования, она рассказала так:

— Мы делаем все, что нам предписано Министерством здравоохранения. И мы не можем прыгнуть выше головы. Все, что нам сказано, мы сделали, делаем и будем делать.

Напомним, 25 марта начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович и министр здравоохранения Владимир Караник заявили, что вводить карантин в учебных учреждениях пока нецелесообразно. 6 апреля дети должны вернуться в школу после весенних каникул. Самоизоляция учащихся разрешена в том числе президентом, ответственность за это решение возложили на родителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас женщина находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно, общается с родителям класса в вайбер-чате.
 
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