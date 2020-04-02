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Как тренируются спортсмены на карантине: «Где-то с бутылками воды пятилитровыми, кто-то с книгами»

02.04.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Дурнов: «Спорт и физкультура – это то, что тоже поможет победить пандемию»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Если отслеживая ситуацию и говоря о том, как спортсмены ведут себя в коронавирус, то я Вам хочу сказать, что сейчас очень модная пошла такая тенденция, и каждый выставляет в соцсети свою программу тренировок на дому. То есть это где-то с бутылками воды с пятилитровыми, кто-то с книгами.

Придумывают какие-то челленджи, чтобы поддерживать своё физическое состояние в карантине. Ведь спортсмены из разных стран. Я отслеживаю не только нашу Беларусь. В других странах введён карантин, и они сидят непосредственно дома. Поэтому каждый уже приспосабливается по-своему. Благо сейчас есть Интернет, и все могут общаться в соцсетях, скрашивают свой карантин.

Как по виду спорта, я думаю, что наш вид спорта – он будет развиваться. И где-то индивидуальные тренировки можно проводить. У каждого спортсмена есть своя программа. И не думаю, что как-то это коснётся сильнейших наших спортсменов в подготовке к Токио.

Как тренируются спортсмены на карантине: «Где-то с бутылками воды пятилитровыми, кто-то с книгами»

Люди в материале: Александр Богданович

 
 
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира». Дурнов: «Спорт и физкультура – это то,...
 
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Чырвоны прамень
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