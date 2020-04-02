|
Как тренируются спортсмены на карантине: «Где-то с бутылками воды пятилитровыми, кто-то с книгами»
02.04.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Как по виду спорта, я думаю, что наш вид спорта – он будет развиваться. И где-то индивидуальные тренировки можно проводить. У каждого спортсмена есть своя программа. И не думаю, что как-то это коснётся сильнейших наших спортсменов в подготовке к Токио.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира». Дурнов: «Спорт и физкультура – это то,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)