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Менеджер Хабиба: «С нами никто не связывался, но признаюсь, мы бы были не против провести бой с Фергюсоном в Беларуси»
03.04.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал
«Никто из официальных лиц Беларуси с нами не связывался по поводу возможности проведения боя Нурмагомедова с Фергюсоном в вашей стране. Александр Лукашенко предлагал? Не знаю, с кем он общался. Но с нами, представителями Хабиба, такого разговора точно не было. Хотя, признаюсь, мы были бы не против провести бой в Беларуси.
Какие средства нужны для проведения поединка UFC? Точные цифры вам не скажу, потому что всей организацией занимается UFC, но вокруг таких кампаний крутятся очень большие деньги, сотни миллионов долларов», – сказал Ризван корреспонденту Tribuna.com.
Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков
Сейчас Минск остается одним из немногих мест, где в условиях пандемии коронавируса возможно проведение спортивных мероприятий. Еще до официальной отмены боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном в UFC была подана заявка от Беларуси. Ранее глава UFC Дэйна Уайт неоднократно заверял всех, что бой будет проведен в любом случае.
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Менеджер Хабиба: «С нами никто не связывался, но признаюсь, мы бы были не против провести бой с Фергюсоном в Беларуси»
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал информацию о том, что белорусская сторона подавала заявку на проведение боя между Хабибом и...
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