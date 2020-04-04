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Нурмагомедов оскорбил Макгрегора, сравнив его со «старой проституткой»
04.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нелестно отозвался о своем давнем сопернике ирландце Коноре Макгрегоре. В интервью ESPN спортсмен сравнил коллегу со «старой проституткой».
Ранее Нурмагомедов устроил в Instagram прямой эфир, во время которого объяснял подписчикам, почему он не хочет выступать на турнире UFC 249 во время пандемии коронавируса. В какой-то момент в трансляции появился Конор Макгрегор – ирландец предложил провести совместный эфир. После этого российский боец попрощался со зрителями.
Журналист ESPN попросил Хабиба прокомментировать данную ситуацию. Нурмагомедов не выбирал выражения.
Стоит отметить, что в последнее время на Нурмагомедова обрушился шквал критики фанатов. Любители спорта упрекают Хабиба в частой смене позиции. Спортсмен
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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нелестно отозвался о своем давнем сопернике ирландце Коноре Макгрегоре. В...
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