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Нурмагомедов оскорбил Макгрегора, сравнив его со «старой проституткой»

04.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нурмагомедов оскорбил Макгрегора, сравнив его со «старой проституткой»

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нелестно отозвался о своем давнем сопернике ирландце Коноре Макгрегоре. В интервью ESPN спортсмен сравнил коллегу со «старой проституткой».

Ранее Нурмагомедов устроил в Instagram прямой эфир, во время которого объяснял подписчикам, почему он не хочет выступать на турнире UFC 249 во время пандемии коронавируса. В какой-то момент в трансляции появился Конор Макгрегор – ирландец предложил провести совместный эфир. После этого российский боец попрощался со зрителями.

Журналист ESPN попросил Хабиба прокомментировать данную ситуацию. Нурмагомедов не выбирал выражения.

Хабиб Нурмагомедов: «Знаете, что я чувствую? Он похож на старую проститутку, которая хочет внимания. Он как старая проститутка хочет внимания».

Стоит отметить, что в последнее время на Нурмагомедова обрушился шквал критики фанатов. Любители спорта упрекают Хабиба в частой смене позиции. Спортсмен сначала заявил, что не выступит на UFC 249 из-за невозможности вылета из России. Позже, когда дагестанцу указали на возможность использовать частный самолет, Нурмагомедов твердо стоял на желании обезопасить себя в условиях пандемии коронавируса. Наконец, в интервью ESPN он заверил собеседника, что уже готов лететь в США и драться с Тони Фергюсоном.

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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов нелестно отозвался о своем давнем сопернике ирландце Коноре Макгрегоре. В...
 
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