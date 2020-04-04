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В Лидском районе введены дополнительные меры профилактики коронавируса

04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе введены дополнительные меры профилактики коронавируса

В Лидском районе ситуация с коронавирусом под контролем, но учитывая эпидобстановку в мире, санитарная служба внесла на рассмотрение районной власти предложение принять дополнительные предупредительные и профилактические меры, сообщает lida.gov.by.

Утвержден районный план по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 из 46 пунктов.

Основные моменты плана, на которые необходимо обратить внимание:

  • в регионе ограничивается проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий, командирование граждан Беларуси за рубеж и прием зарубежных делегаций.
  • руководителям организаций, осуществляющих жизнеобеспечение населения, обслуживающих жилые дома, поручено организовать контроль за здоровьем работников с ежедневной термометрией (до начала и после окончания работы) и записью в журнале; не допускать к работе с населением лиц с признаками респираторных заболеваний.
  • руководителям всех организаций необходимо организовать уборку помещений с массовым пребыванием людей с использованием дезсредств; обеспечить эффективную  работу систем вентиляции в производственных помещениях; по возможности ограничить численность работающих в смену, разграничить их потоки при двухсменном режиме работы, предусмотрев перерыв не менее 20 минут; не допускать посещения посторонними лицами производственных и бытовых помещений; осуществлять допуск на предприятие персонала служб, которые выполняют ремонт и/или обслуживание оборудования, только при соблюдении масочного режима.
  • родители вправе самостоятельно решать вопрос посещения детьми дошкольного учреждения. В детском саду за ребенком сохраняется место и не взимается плата за посещение. Ограничено перемещение сотрудников в рамках одной группы.
  • в школах пребывание детей должно обеспечиваться в рамках одного класса, исключается объединение детей из разных классов.
  • в средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях исключается проведение групповых занятий в аудиториях путем организации перехода на дистанционную форму обучения, обучение по индивидуальным графикам и т. д. Запрещается общий доступ учащихся и посторонних лиц в спортивные сооружения этих учреждений.
  • персонал торговых объектов (контролеров-кассиров) должен быть обеспечен медицинскими масками, перчатками; на контроле соблюдение рекомендаций по обработке рук покупателей антисептиками; в крупных торговых центрах необходимая дистанция между покупателями обеспечивается за счет использования тележек.
  • на руководителей транспортных организаций возлагается контроль за проведением влажной уборки салонов пассажирского транспорта в течение и после окончания рабочей смены, обеспечение использования водителями масок, антисептиков для обработки рук.
  • в объектах общепита рекомендуется размещение столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
  • руководителям клубов, баров, дискотек, работающих в ночное время, до 23.00  рекомендовано ограничить (либо временно приостановить) работу; отказаться от предоставления услуг по кальянокурению.
  • кроме того, в церквях, костелах, храмах предусматривается регулярное мытье и антисептика рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание, дезинфицирующая обработка мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Предложенные меры будут действовать до изменения эпидемиологической обстановки. Приняты они в интересах безопасности жителей Лиды и Лидского района. Речь о введении карантина не идет. Для того, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы упредить распространение острых респираторных заболеваний, необходимо повысить ответственность каждого жителя района, начиная от руководителей предприятий и организаций.

 
 
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В Лидском районе ситуация с коронавирусом под контролем, но учитывая эпидобстановку в мире, санитарная служба внесла на рассмотрение районной власти предложение...
 

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