В Лидском районе введены дополнительные меры профилактики коронавируса

Источник материала: Lida.Info





В Лидском районе ситуация с коронавирусом под контролем, но учитывая эпидобстановку в мире, санитарная служба внесла на рассмотрение районной власти предложение принять дополнительные предупредительные и профилактические меры, сообщает lida.gov.by .

Утвержден районный план по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 из 46 пунктов.

Основные моменты плана, на которые необходимо обратить внимание:

в регионе ограничивается проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий, командирование граждан Беларуси за рубеж и прием зарубежных делегаций.

руководителям организаций, осуществляющих жизнеобеспечение населения, обслуживающих жилые дома, поручено организовать контроль за здоровьем работников с ежедневной термометрией (до начала и после окончания работы) и записью в журнале; не допускать к работе с населением лиц с признаками респираторных заболеваний.

руководителям всех организаций необходимо организовать уборку помещений с массовым пребыванием людей с использованием дезсредств; обеспечить эффективную работу систем вентиляции в производственных помещениях; по возможности ограничить численность работающих в смену, разграничить их потоки при двухсменном режиме работы, предусмотрев перерыв не менее 20 минут; не допускать посещения посторонними лицами производственных и бытовых помещений; осуществлять допуск на предприятие персонала служб, которые выполняют ремонт и/или обслуживание оборудования, только при соблюдении масочного режима.

родители вправе самостоятельно решать вопрос посещения детьми дошкольного учреждения. В детском саду за ребенком сохраняется место и не взимается плата за посещение. Ограничено перемещение сотрудников в рамках одной группы.

в школах пребывание детей должно обеспечиваться в рамках одного класса, исключается объединение детей из разных классов.

в средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях исключается проведение групповых занятий в аудиториях путем организации перехода на дистанционную форму обучения, обучение по индивидуальным графикам и т. д. Запрещается общий доступ учащихся и посторонних лиц в спортивные сооружения этих учреждений.

персонал торговых объектов (контролеров-кассиров) должен быть обеспечен медицинскими масками, перчатками; на контроле соблюдение рекомендаций по обработке рук покупателей антисептиками; в крупных торговых центрах необходимая дистанция между покупателями обеспечивается за счет использования тележек.

на руководителей транспортных организаций возлагается контроль за проведением влажной уборки салонов пассажирского транспорта в течение и после окончания рабочей смены, обеспечение использования водителями масок, антисептиков для обработки рук.

в объектах общепита рекомендуется размещение столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

руководителям клубов, баров, дискотек, работающих в ночное время, до 23.00 рекомендовано ограничить (либо временно приостановить) работу; отказаться от предоставления услуг по кальянокурению.

кроме того, в церквях, костелах, храмах предусматривается регулярное мытье и антисептика рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание, дезинфицирующая обработка мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Предложенные меры будут действовать до изменения эпидемиологической обстановки. Приняты они в интересах безопасности жителей Лиды и Лидского района. Речь о введении карантина не идет. Для того, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы упредить распространение острых респираторных заболеваний, необходимо повысить ответственность каждого жителя района, начиная от руководителей предприятий и организаций.