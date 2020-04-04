ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Папу будут кремировать без нас. Все на карантине». Еще один пациент с коронавирусом умер в Минске

04.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 3 апреля стало известно еще об одной смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Последние дни Сергей Георгиевич Говор провел в реанимации на ИВЛ. Его родные попрощаться с ним не смогут: вся семья — контакты первого уровня, кто-то из них в больницах, кто-то дома под подпиской. Об этом TUT.BY рассказала его дочь Анна.

«Папу будут кремировать без нас. Все на карантине». Еще один пациент с коронавирусом умер в Минске

Фото: Reuters

Умершему мужчине было 60 лет. Он не страдал хроническими заболеваниями, каждый год проходил профосмотры, не пил и не курил, старался вести здоровый образ жизни: мог выйти из метро на пару остановок раньше, чтобы пройтись пешком, рассказывает Анна.

В марте Сергей Георгиевич приболел, температура поднялась до 38, на дом вызвали врача. Доктор посоветовала пить побольше жидкости и принимать жаропонижающее. Но температура не спадала.

— 17 марта мы вызвали скорую, и папу положили в отделение пульмонологии в 3-й больнице. Ему поставили диагноз «прикорневая односторонняя пневмония». Также сделали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным, — рассказывает дочь.

Состояние отца стало ухудшаться. 23 марта мужчина стал задыхаться, ему предоставили кислородную подушку. А через несколько часов перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

— 25 марта еще один тест на коронавирус показал сомнительный результат. А 27 марта еще один сделанный тест — положительный. Врач, которая вела моего отца, тоже оказалась заражена коронавирусом — и она тоже сейчас в больнице, — продолжает Аня.

В тот день, 27 марта, ее отца перевели в инфекционную больницу — перевозили вместе с аппаратом ИВЛ. Всю семью изолировали: Аня вместе со своим молодым человеком, ее тетя, двоюродная сестра и вторая двоюродная сестра вместе с семьей — отправились по разным больницам. Дома остались только мама девушки и ее бабушка.

— Мама папы, моя бабушка, очень больна. Ей 30 марта исполнилось 93 года, у нее много хронических заболеваний, диабет, она слаба. Мама осталась, чтобы за ней ухаживать. У них взяли тест на коронавирус и оставили дома. С мамы взяли подписку, что она не будет выходить из квартиры. И у мамы, и у бабушки тесты отрицательные, — продолжает девушка.

Все это время семья была на связи по телефону: мать звонила дочери, дочь — матери, вместе — в инфекционную больницу, и постоянно созванивались с родными в разных больницах. Анна говорит, что в «инфекционке» у ее отца был потрясающий врач.

— Он так о нем заботился, все для него делал. А самое главное — разговаривал с нами, объяснял, утешал. Он рассказал, что у папы полисегментарная пневмония, осложненная коронавирусом, что, в свою очередь, дает осложнение на сердце. Позавчера даже появился лучик надежды, доктор сказал, что папа даже самостоятельно держал давление. А вчера все стало совсем плохо, — рассказывает Анна.

3 апреля о смерти отца ей сообщила мама, которой, в свою очередь, позвонили из реанимации после пяти часов вечера. Девушка сразу же начала звонить лечащему врачу.

— Он сказал: «Простите, мы не смогли его спасти», — плачет девушка.

Теперь у семьи два горя: смерть отца и то, что рядом с ним не будет никого из родных.

— Я и мой молодой человек в 4-й больнице. Мама и бабушка на изоляции дома. Моя тетя тоже в инфекционной больнице с подтвержденным коронавирусом, и она тоже в очень тяжелом состоянии. Одна ее дочь — тоже в 4-й больнице. Вторая ее дочь вместе с мужем и двумя детьми в больнице в Боровлянах, — перечисляет Аня.

Сергея Говора из инфекционной больницы увезут на вскрытие, а потом, без прощания с родными и близкими, — в крематорий. Плачущая Аня пытается решить вопрос с транспортировкой и как-то с кем-то о чем-то договориться — по телефону из больницы. Ей пообещали помочь коллеги отца, и Ане от этого чуть легче, но девушка все равно плачет: «Мы даже не сможем с ним попрощаться».

По последним данным Министерства здравоохранения, всего в Беларуси на 3 апреля зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом.

Минздрав пока официально сообщал о четверых умерших, у которых был подтвержден коронавирус.

Что нам известно об умерших пациентах с коронавирусом на данный момент:

  • 30 марта в Витебске умер 75-летний актер Виктор Дашкевич;
  • 30 марта в Витебске умерла 73-летняя пенсионерка Александра Чепик;
  • 1 апреля умерла 70-летняя учительница из Копыльского района Наталья Орлова;
  • 1 апреля умерла 67-летняя Ольга Деревянко из Минска;
  • 2 апреля в Витебске умер 70-летний военный пенсионер Владимир Сидоров.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вечером 3 апреля стало известно еще об одной смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Последние дни Сергей Георгиевич Говор провел в...
 
Новости дня
Новости
 
Нурмагомедов оскорбил Макгрегора, сравнив его со «старой проституткой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика