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Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

04.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за ситуации с коронавирусом переносить пасхальные и вербные богослужения в Беларуси не будут ни католики, ни православные. Однако католики призывают своих прихожан даже в такие святые дни остаться дома, не идти в костел — а смотреть имшу онлайн, православные же будут освящать яйца, куличи и снедь на улице, а не в церкви.

Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Католиков призывают не идти на имшу в костел, а смотреть ее онлайн

Пасхальное богослужение у православных должно состояться в ночь на Великую субботу — с 18 на 19 апреля. Из-за коронавируса священный синод церкви Греции под председательством архиепископа Афинского Иеронима принял решение перенести его на ночь с 26 на 27 мая.

Как правило, основная часть прихожан — люди старшего возраста. У них могут быть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, заболевания органов дыхания. Это значит, что в случае инфицирования коронавирусом высоки риски осложнений и летального исхода.

А будут ли православные и католики в Беларуси переносить пасхальные богослужения и службы в Вербное воскресенье на другие даты?

У католиков Пасха на неделю раньше, чем у православных, — 12 апреля, Пальмовое воскресенье — 5 апреля. Представители католической церкви просят своих прихожан остаться дома: не идти на имшу в костел и смотреть ее онлайн. Службы переноситься не будут.

Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Имша не переносится, но у нас вышли два распоряжения митрополита по поводу празднования. Мы хотим максимально сделать так, чтобы участие прихожан было онлайн. Имшу нельзя переживать, если она в записи, в этом случае ты будешь ее смотреть как фильм, но когда идет онлайн-трансляция имши, ты участвуешь, и мы здесь говорим про духовное участие, — объясняет ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси.

По словам ксендза, они понимают, что «есть большая опасность заражения коронавирусом». Поэтому, например, в костеле Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке в Минске, где служит Юрий Санько, переносят все центральные службы на улицу.

Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы должны быть сегодня ответственными за свою жизнь. Сегодня нужно остаться дома всей семьей, чтобы позже всей семьей прийти в костел, — отмечает Юрий Санько.

По его словам, уже есть онлайн-трансляции служб из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, Красного костела святого Симеона и святой Елены в Минске.

— Мы хотим, чтобы люди услышали: не вода освящает блюда на пасхальном столе, не вода освящает наши вербочки, а молитва, которую произносит священник. Даже при вашем участии в имше онлайн происходит освящение вербы и блюд на пасхальный стол, во всем этом главное — молитва, — говорит Юрий Санько.

Тем не менее, по его словам, в костелах сейчас есть растворы для антибактериальной обработки рук, раз в день происходит дезинфекция помещения, и это не только проветривание, но и мытье пола с дезинфекцией, также протирают скамейки.

Освящать яйца и куличи у православных будут на улице

Православная Пасха в этом году — 19 апреля, Вербное воскресенье за неделю до нее — 12 апреля.

Службы православной церкви переноситься не будут, но их обещают провести с соблюдением норм безопасности. Об этом TUT.BY рассказал председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, протоиерей Сергий Лепин.

Однако освящать яйца, куличи, снедь будут не в храме, а на улице.

Не решили пока, где будут освящать вербочки в Вербное воскресенье — оно у православных 12 апреля. Но если ситуация будет того требовать, то освящение тоже пройдет вне храма.

Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви, протоиерей Сергий Лепин. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Священный синод, местные службы санэпидемконтроля разработали инструкции для храмов, и мы стараемся их выполнять — это дезинфекция, стерилизация, проветривание, средства защиты для персонала: повязки и перчатки — все это есть, — объясняет Сергий Лепин. — Требования по дистанции соблюдаются по мере возможности (сейчас нужно соблюдать дистанцию между людьми не менее 1 метра друг от друга. — Прим. TUT.BY). Сейчас храмы не забиты битком, мы просим равномерно распределяться по всей территории храма, и на будничных службах площадей хватает с избытком, получается дистанция между прихожанами больше чем 1 метр. Конечно, вряд ли это будет возможно на Пасху, но мы планируем освящать яйца, куличи, снедь вне храма, на улице. Это одна из рекомендованных мер.

Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Сергия Лепина, сейчас в приходах рекомендовано воздержаться от прикладывания к иконам, целования крестов и благословляющей руки. Иконы дезинфицируют специальными растворами. Священнику рекомендуется возлагать прихожанину крест на голову, а не давать его целовать.

— Мы призываем воздерживаться от целований, но запретить мы это не можем — только в состоянии нести посильный контроль за дезинфекцией, — объясняет Сергий Лепин. — Я могу судить по своему приходу, я служу в Ракове — прихожане следуют моим рекомендациям, но я не могу говорить за всех. Понятно, что в городе не прихожан, а «захожан» больше, чем в деревне. В деревне регулярный круг посетителей и молящихся, в городе — контакт священника с паствой менее плотный.

Перенесут ли католики и православные в Беларуси богослужения на Пасху из-за коронавируса

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пресс-секретарь БПЦ отмечает, что предложений перенести священное богослужение не было и этот перенос даже не стоит на повестке.

— Переносить на конкретную дату в будущем — это тоже гадание на кофейной гуще, и далеко не факт, что в Греции к назначенному времени ситуация станет лучше. Тем не менее мы сами обеспокоены этой ситуацией (с коронавирусом. — Прим. TUT.BY) и понимаем, что и наши прихожане, и значительная часть духовенства — люди возраста риска. Но мы делаем все, что можем.

В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавируса. Из них 1 случай в Брестской области, 2 случая в Могилевской области, в Витебской области 89 случаев, в Гомельской — 13, Гродненской — 6, Минске — 190 и Минской области 50 случаев.

 
Теги: Минск
 
 
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  Из-за ситуации с коронавирусом переносить пасхальные и вербные богослужения в Беларуси не будут ни католики, ни православные. Однако католики призывают своих...
 
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