Коронавирус в Беларуси: стадия отрицания

Александр Лукашенко в сложившейся сейчас в мире сложнейшей ситуации с пандемией коронавируса демонстрирует невероятную стойкость в своем отрицании проблемы. Несмотря на официальную статистику и многочисленные слухи, президент Беларуси сохраняет пугающий оптимизм и дает неоднозначно воспринимаемые обществом советы по борьбе с хворью.

«Коронапсихоз»

По последним данным, которые собираются на ряде ресурсов, отслеживающих ситуацию с коронавирусом в режиме реального времени, всего в мире было зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19, умерло от него более 58 тысяч человек. Цифры на сайтах меняются постоянно, число заболевших растет невероятно быстро.

Больше всего заболевших сейчас в США (более 270 тысяч), на втором месте Италия и более 119 тысяч. Беларусь в рейтинге на сайте worldometers.info находится где-то в восьмой десятке - показатель скромный и внушающий оптимизм. На данный момент в Беларуси официально сообщается о 351 заболевшем и четырех умерших (таковы данные Минздрава), СМИ сообщают о шести жертвах вируса.

Несмотря на то, что быстрое распространение вируса и его опасность уже давно стали очевидными, несмотря на закрытые вокруг Беларуси границы и тотальный, общемировой карантин, белорусские власти стараются ситуацию не нагнетать, карантин не вводят, не отменяют массовых мероприятий и границы не закрывают.

Минздрав сообщает о новых случаях заражения не каждый день, а президент пандемию иначе, как «психозом» в своих выступлениях не называет. Чиновники про вирус говорят крайне аккуратно, и вся эта неестественная тишина заставляет общество бушевать в социальных сетях, порождает слухи и домыслы.

С момента обнаружения в стране первого заболевшего прошло больше месяца, число зараженных постоянно растет, появились первые жертвы, однако риторика президента не меняется.

24 марта Александр Лукашенко заявил , что населению не стоит сильно переживать из-за эпидемии, так как нервы и стрессы влекут за собой серьезные заболевания.

«Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут остальные болезни», - отметил глава государства, и после этого о психозе говорил уже в каждом своем выступлении.

Как уже отмечалось выше, первый случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован в конце февраля, а уже в первых числах марта президент призвал всех «не паниковать» и далее о вирусе говорил лишь, как о массовом психозе.

Лечить тракторами, баней, водкой и… козочками

Советы Александра Лукашенко о том, чем лучше «лечить» вирус, стали международными мемами, смешными и не очень одновременно. В частности, белорусский президент 16 марта посоветовал всем просто работать, и особо отметил при этом работников села.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит», - полагает президент.

Он также предложил нации лечиться алкоголем и сауной.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверно, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус», - отметил он, добавив, что сауна - тоже помогает: «Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает».

В конце марта Александр Лукашенко вновь продемонстрировал чудеса отрицания, общаясь с журналисткой белорусского телевидения во время хоккейного матча. Когда она поинтересовалась, может ли что-то остановить президента от выхода на лед, Лукашенко заверил ее, что хоккей - отличное лекарство от вирусов.

«Я не понимаю, здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше чем спорт, особенно лед, холодильник этот… Антивирусное лекарство самое настоящее», - сказал он.

Во время недавнего интервью телеканалу МИР Лукашенко предложил еще один альтернативный рецепт борьбы с коронавирусом.

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверно, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», - отметил Лукашенко.

Во врем визита в Смолевичский район 3 апреля президент отличился новым советом по лечению вируса.

«Позавчера зашел на ферму. У меня там козочки. И вот маленькие козочки, только приплод появился, совсем маленькия. И я открываю станок этот большой, а там как снег. Все беленькие, маленькие… белые-белые. Вот как халат. Это отдушина. А ты говоришь «коронавирус, коронавирус». Вот лечение от вируса», - уверен Александр Лукашенко.

Очевидно, что президент весьма неуклюже пытается не нагнетать обстановку, однако в условиях, когда люди ждут правдивой информации и соразмерных сложившейся ситуации мер, такие советы из уст президента вызывают лишь недовольство общества, которое обеспокоено и уже отказывается расшифровывать юмор главы государства.

Но особо циничными на фоне отсутствия карантина и в целом очень размазанных рекомендаций по изоляции общества выглядят слова президента о том, как и почему умирали люди, зараженные вирусом. Первый выпад касался умершего в Витебске актера Виктора Дашкевича.

«Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?», - возмутился президент. Позднее выяснилось, что еще один умерший имел серьезный лишний вес, также был пожилым. «Как можно жить — 135 килограммов веса, сердце почти не работает, это болит, то болит. Целый букет болезней».

Таким образом, глава государства из стадии отрицания перешел в стадию злости, когда ситуация развивается не так, как хотелось бы, а смерти людей от вируса только портят картину.

Такие смерти государству сейчас неудобны, поскольку идут вразрез с тем, как ситуацию видит для себя президент, а значит - вызывают недовольство и досаду. При этом выглядит все, как окончательное и бесповоротное обесценивание людей: выживет сильнейший, а слабые в смерти виноваты сами. Вот только такая риторика накануне президентских выборов вкупе с неизбежным финансовым кризисом, который последует за пандемией, может сыграть с властями злую шутку и возвращать социальное доверие и рухнувший рейтинг придется ценой, куда большей, чем раздача заветных «по пятьсот».

Фото: ТАСС