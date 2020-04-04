ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус в Беларуси: стадия отрицания

04.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко в сложившейся сейчас в мире сложнейшей ситуации с пандемией коронавируса демонстрирует невероятную стойкость в своем отрицании проблемы. Несмотря на официальную статистику и многочисленные слухи, президент Беларуси сохраняет пугающий оптимизм и дает неоднозначно воспринимаемые обществом советы по борьбе с хворью.

«Коронапсихоз»

По последним данным, которые собираются на ряде ресурсов, отслеживающих ситуацию с коронавирусом в режиме реального времени, всего в мире было зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19, умерло от него более 58 тысяч человек. Цифры на сайтах меняются постоянно, число заболевших растет невероятно быстро.

Больше всего заболевших сейчас в США (более 270 тысяч), на втором месте Италия и более 119 тысяч. Беларусь в рейтинге на сайте worldometers.info находится где-то в восьмой десятке - показатель скромный и внушающий оптимизм. На данный момент в Беларуси официально сообщается о 351 заболевшем и четырех умерших (таковы данные Минздрава), СМИ сообщают о шести жертвах вируса.

Несмотря на то, что быстрое распространение вируса и его опасность уже давно стали очевидными, несмотря на закрытые вокруг Беларуси границы и тотальный, общемировой карантин, белорусские власти стараются ситуацию не нагнетать, карантин не вводят, не отменяют массовых мероприятий и границы не закрывают.

Минздрав сообщает о новых случаях заражения не каждый день, а президент пандемию иначе, как «психозом» в своих выступлениях не называет. Чиновники про вирус говорят крайне аккуратно, и вся эта неестественная тишина заставляет общество бушевать в социальных сетях, порождает слухи и домыслы.

С момента обнаружения в стране первого заболевшего прошло больше месяца, число зараженных постоянно растет, появились первые жертвы, однако риторика президента не меняется.

24 марта Александр Лукашенко заявил, что населению не стоит сильно переживать из-за эпидемии, так как нервы и стрессы влекут за собой серьезные заболевания.

«Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут остальные болезни», - отметил глава государства, и после этого о психозе говорил уже в каждом своем выступлении.

Как уже отмечалось выше, первый случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован в конце февраля,  а уже в первых числах марта президент призвал всех «не паниковать» и далее о вирусе говорил лишь, как о массовом психозе.

Лечить тракторами, баней, водкой и… козочками

Советы Александра Лукашенко о том, чем лучше «лечить» вирус, стали международными мемами, смешными и не очень одновременно. В частности, белорусский президент 16 марта посоветовал всем просто работать, и особо отметил при этом работников села.

«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит», - полагает президент. 

Он также предложил нации лечиться алкоголем и сауной.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверно, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус», - отметил он, добавив, что сауна - тоже помогает: «Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает».

В конце марта Александр Лукашенко вновь продемонстрировал чудеса отрицания, общаясь с журналисткой белорусского телевидения во время хоккейного матча. Когда она поинтересовалась, может ли что-то остановить президента от выхода на лед, Лукашенко заверил ее, что хоккей - отличное лекарство от вирусов.

«Я не понимаю, здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше чем спорт, особенно лед, холодильник этот… Антивирусное лекарство самое настоящее», - сказал он.

Во время недавнего интервью телеканалу МИР Лукашенко предложил еще один альтернативный рецепт борьбы с коронавирусом.

«Вчера один очень умный россиянин, я послушал, говорит: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверно, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», - отметил Лукашенко.

Во врем визита в Смолевичский район 3 апреля президент отличился новым советом по лечению вируса.

«Позавчера зашел на ферму. У меня там козочки. И вот маленькие козочки, только приплод появился, совсем маленькия. И я открываю станок этот большой, а там как снег. Все беленькие, маленькие… белые-белые. Вот как халат. Это отдушина. А ты говоришь «коронавирус, коронавирус». Вот лечение от вируса», - уверен Александр Лукашенко.

Очевидно, что президент весьма неуклюже пытается не нагнетать обстановку, однако в условиях, когда люди ждут правдивой информации и соразмерных сложившейся ситуации мер, такие советы из уст президента вызывают лишь недовольство общества, которое обеспокоено и уже отказывается расшифровывать юмор главы государства.

Но особо циничными на фоне отсутствия карантина и в целом очень размазанных рекомендаций по изоляции общества выглядят слова президента о том, как и почему умирали люди, зараженные вирусом. Первый выпад касался умершего в Витебске актера Виктора Дашкевича.

«Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?», - возмутился президент. Позднее выяснилось, что еще один умерший имел серьезный лишний вес, также был пожилым. «Как можно жить — 135 килограммов веса, сердце почти не работает, это болит, то болит. Целый букет болезней».

Таким образом, глава государства из стадии отрицания перешел в стадию злости, когда ситуация развивается не так, как хотелось бы, а смерти людей от вируса только портят картину.

Такие смерти государству сейчас неудобны, поскольку идут вразрез с тем, как ситуацию видит для себя президент, а значит - вызывают недовольство и досаду. При этом выглядит все, как окончательное и бесповоротное обесценивание людей: выживет сильнейший, а слабые в смерти виноваты сами. Вот только такая риторика накануне президентских выборов вкупе с неизбежным финансовым кризисом, который последует за пандемией, может сыграть с властями злую шутку и возвращать социальное доверие и рухнувший рейтинг придется ценой, куда большей, чем раздача заветных «по пятьсот». 

 

Фото: ТАСС

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко в сложившейся сейчас в мире сложнейшей ситуации с пандемией коронавируса демонстрирует невероятную стойкость в своем отрицании проблемы.
 
Новости дня
Новости
 
Надо носить защитные маски? Ученые сообщили о возможности заражения коронавирусом через дыхание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика