Миссия ВОЗ прибудет в Минск 7 апреля

"Беларусь-1" "Были мобилизованы все силы, чтобы организовать эту миссию в короткие сроки. Мы получили полное понимание со стороны министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии", - заявил он в эфире телеканала





По словам Бердыклычева, со стороны Минздрава "была оказана полная поддержка, чтобы миссия прошла успешно".





По состоянию на 3 апреля в Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавируса, 4 пациента скончались.





В среду, 1 апреля, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси улучшить информированность населения в связи с COVID-19, а председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова по поручению Александра Лукашенко пригласила в страну экспертов ВОЗ, чтобы те "дали реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается".