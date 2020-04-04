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Миссия ВОЗ прибудет в Минск 7 апреля
04.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Миссия Всемирной организации здравоохранения прибудет в Беларусь 7 апреля, заявил председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.
"Были мобилизованы все силы, чтобы организовать эту миссию в короткие сроки. Мы получили полное понимание со стороны министерства здравоохранения в том, что будет необходимо миссии", - заявил он в эфире телеканала
По словам Бердыклычева, со стороны Минздрава "была оказана полная поддержка, чтобы миссия прошла успешно".
По состоянию на 3 апреля в Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавируса, 4 пациента скончались.
В среду, 1 апреля, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси улучшить информированность населения в связи с COVID-19, а председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова по поручению Александра Лукашенко пригласила в страну экспертов ВОЗ, чтобы те "дали реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается".
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Миссия Всемирной организации здравоохранения прибудет в Беларусь 7 апреля, заявил председатель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.
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