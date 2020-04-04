Два католических монаха заболели пневмонией в Докшицах, один из них — местный священник, также госпитализированы несколько прихожан костела





Приход Святой Троицы в Докшицах. Фото kapucyny.by





Katolik.life со ссылкой на смотрителя Белорусской Кустодии братьев меньших капуцинов Олега Шенду. О том, что в Докшицкую центральную районную больницу госпитализировали двух монахов-капуцинов, один из которых является священником, сообщило интернет-изданиесо ссылкой на смотрителя Белорусской Кустодии братьев меньших капуцинов Олега Шенду.





Состояние монахов не является тяжелым, поэтому им не требуется искусственная вентиляция лёгких или капельницы. У одного из них температура уже спала, а у другого сбить ее пока не удается. Тесты на коронавирус взяли у обоих, но их результаты пока не известны.





— На протяжении последнего месяца ни один из заболевших братьев капуцинов не бывал за границей, — сказал Олег Шенда.





Также заболели пневмонией несколько местных прихожан. Однако приход в Докшицах живет по обычному графику, только из-за коронавируса люди поощряются не посещать массовую литургию без особой нужды. Сейчас в приходе мессу служат два священника.