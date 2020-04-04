Источник материала: Tut.by

Макс Барских вернется в Минск с концертом на «бис». Он снова представит шоу Nezemnaya 18 декабря 2020 года в «Минск-Арене».



Фото: Mariusz Pyž

Литва и Беларусь стали первыми странами, которые увидели шоу Nezemnaya в рамках одноименного мирового тура Барских. В Минске решение о концерте на «бис» принималось прямо во время шоу 29 февраля. 13-тысячная арена принимала слова музыканта под аплодисменты и, как сообщают организаторы, не отпускала артиста со сцены даже после трех песен, исполненных на «бис». В итоге Макс Барских вернется в Минск с этой же программой. Музыкант делится:

— Это первый раз, когда мы назначали новую дату дополнительного концерта прямо во время шоу, в перерывах между сменой костюмов.

Если вы не попали на концерт из-за коронавируса или хотите снова услышать хиты «Туманы», «Берега», «Странная», «Неземная» и «Небо льет дождем» вживую, то билеты на выступление уже в продаже. Посмотреть, как прошел февральский концерт артиста в Минске, можно тут .

Когда: 18 декабря 2020 года, 20.00

Где: Минск-Арена

Сколько: от 70 рублей Купить билет