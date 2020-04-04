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Макс Барских вернется в Минск с концертом на «бис»
04.04.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литва и Беларусь стали первыми странами, которые увидели шоу Nezemnaya в рамках одноименного мирового тура Барских. В Минске решение о концерте на «бис» принималось прямо во время шоу 29 февраля. 13-тысячная арена принимала слова музыканта под аплодисменты и, как сообщают организаторы, не отпускала артиста со сцены даже после трех песен, исполненных на «бис». В итоге Макс Барских вернется в Минск с этой же программой. Музыкант делится:
— Это первый раз, когда мы назначали новую дату дополнительного концерта прямо во время шоу, в перерывах между сменой костюмов.
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Макс Барских вернется в Минск с концертом на «бис». Он снова представит шоу Nezemnaya 18 декабря 2020 года в «Минск-Арене».
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