Есть шанс: Илларионов назвал фамилию преемника Путина

издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Такое мнение он высказал в интервью основателю"ГОРДОН"





"Нынешний глава Службы внешней разведки, бывший руководитель Государственной думы, бывший руководитель администрации президента, человек, который прошел практически все основные государственные должности, знает, как работает правительство, как работают спецслужбы, парламент, администрация. Человек, не засветившийся в каких-либо крупных скандалах", – охарактеризовал Андрей Илларионов Нарышкина.





Бывший советник Владимира Путина подчеркнул, что Сергею Нарышкину также удалось сохранить хорошие отношения с коллегами "по корпорации" – Федеральной службе безопасности.





"У Нарышкина очень хорошие шансы для того, чтобы претендовать на пост следующего президента. Более того, я бы очень советовал вам взглянуть на ролик, который сделала ставшая известной благодаря усилиям [российского оппозиционера Алексея] Навального Наиля Аскер-заде, журналистка "Первого канала". Она записала с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным великолепную часовую программу под названием "Наш Джеймс Бонд". Полностью в стиле фильмов о Бонде", – сказал Илларионов.





По его мнению, в этой программе можно увидеть элементы будущей предвыборной кампании Нарышкина.









Илларионов считает, что нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который в 2008–2012 годах был президентом, а в 2012–2020 годах – премьером, претендовать на должность главы государства уже не может.





"В российской системе должностей, как оказалось в соответствии с указом президента Путина, должность заместителя председателя Совета безопасности в табели о рангах занимает 32-е место, между уполномоченным по правам человека и еще по каким-то вопросам. И понятно, что позиция заместителя председателя Совета безопасности не дает ни административного, ни финансового, ни медийного ресурса – никакого. Ни с юридической точки зрения Медведев не может теперь претендовать на позицию наследника, ни с точки зрения ресурсного обеспечения", – сказал Илларионов.





Он предположил, что решение по Дмитрию Медведеву Путин принял после консультаций с ФСБ.





"Видимо, они предложили Владимиру Владимировичу какие-то аргументы, игнорировать которые он не смог", – отметил бывший советник российского президента.





Сменивший Медведева на посту премьера Михаил Мишустин претендовать на роль наследника тоже не может, продолжил эксперт.





"В течение 12 лет – четырех президентских, восьми премьерских – все понимали и воспринимали – кто-то с радостью, кто-то с огорчением, кто-то безразлично, – что если что-то происходит, то наследником является Медведев. Сейчас внезапно там появился господин Мишустин, который пока на роль наследника не тянет. Но Медведев поста наследника лишился. И вернуться на этот пост он не может", – резюмировал Илларионов.





Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.





Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году. В РФ хотят внести изменения в конституцию об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на пост главы государства. Всероссийское голосование по утверждению поправок в конституцию было назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса референдум перенесли.



