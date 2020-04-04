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Минская "Юность" выиграла у "Шахтера" и стала чемпионом Беларуси по хоккею
04.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минский хоккейный клуб "Юность" в пятом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею выиграл у солигорского "Шахтера" — 3:2 (в овертайме).
Это четвертая победа "Юности" в серии встреч (4:1). Она принесла клубу звание чемпиона Беларуси.
Хоккеисты "Юности" первыми в истории белорусских чемпионатов завоевали чемпионский титул девять раз.
Кстати, белорусский чемпионат остался единственным хоккейным турниром в мире, который не прервала пандемия коронавируса. Однако на трибунах "Чижовка-Арены" было всего 239 зрителей
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Минский хоккейный клуб "Юность" в пятом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею выиграл у солигорского "Шахтера" — 3:2 (в овертайме).
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