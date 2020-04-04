Это четвертая победа "Юности" в серии встреч (4:1). Она принесла клубу звание чемпиона Беларуси.





Хоккеисты "Юности" первыми в истории белорусских чемпионатов завоевали чемпионский титул девять раз.





Кстати, белорусский чемпионат остался единственным хоккейным турниром в мире, который не прервала пандемия коронавируса. Однако на трибунах "Чижовка-Арены" было всего 239 зрителей