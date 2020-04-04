В Казахстане опровергли сообщения об ухудшении состояния здоровья Назарбаева

"Мы никогда не комментировали слухи. Однако в последнее время отдельными персонами предпринимаются активные попытки по дестабилизации обстановки в стране, в том числе и посредством распространения недостоверных данных относительно здоровья елбасы (лидера нации). Все это - провокация и ложь. Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо родины даже в условиях карантина", - цитирует Укибая 4 апреля агентство "Казинформ".





Он напомнил, что накануне председатель Совбеза провел ряд телефонных разговоров с руководителями регионов.





По его словам, в условиях строгого карантина допуск в рабочий кабинет Назарбаева ограничен. При этом Укибай подчеркнул, что даже вопреки таким мерам пресс-служба старается своевременно информировать казахстанцев о деятельности первого президента.





"Если кто сомневается, то можно спросить об этом у любого из акимов (глав администраций), с кем вчера беседовал елбасы. Когда все введенные ограничения будут сняты, я обещаю, что лично сделаю видеозапись с рабочей встречи или совещания с участием первого президента", - сказал пресс-секретарь.