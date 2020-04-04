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В Казахстане опровергли сообщения об ухудшении состояния здоровья Назарбаева

04.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый президент Казахстана и председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии и продолжает активно работать даже в условиях карантина, введенного в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, комментируя утверждения об ухудшении состояния здоровья политика, передает ТАСС.

"Мы никогда не комментировали слухи. Однако в последнее время отдельными персонами предпринимаются активные попытки по дестабилизации обстановки в стране, в том числе и посредством распространения недостоверных данных относительно здоровья елбасы (лидера нации). Все это - провокация и ложь. Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо родины даже в условиях карантина", - цитирует Укибая 4 апреля агентство "Казинформ".

Он напомнил, что накануне председатель Совбеза провел ряд телефонных разговоров с руководителями регионов. 

По его словам, в условиях строгого карантина допуск в рабочий кабинет Назарбаева ограничен. При этом Укибай подчеркнул, что даже вопреки таким мерам пресс-служба старается своевременно информировать казахстанцев о деятельности первого президента.

"Если кто сомневается, то можно спросить об этом у любого из акимов (глав администраций), с кем вчера беседовал елбасы. Когда все введенные ограничения будут сняты, я обещаю, что лично сделаю видеозапись с рабочей встречи или совещания с участием первого президента", - сказал пресс-секретарь. 
 
 
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Первый президент Казахстана и председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии и продолжает активно работать даже в условиях...
 
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