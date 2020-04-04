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«Продажи просто взлетели». Что скупали белорусы в марте из-за падения рубля и пандемии коронавируса

04.04.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте выросли продажи многих товаров, в первую очередь из-за падения рубля и пандемии коронавируса. На кассах в магазинах выстраивались очереди, причем не только в продуктовых, но и бытовой химии, техники и прочих. «Рост продаж есть по всем категориям товаров. Но особенным спросом пользовались санитайзеры — это антибактериальные салфетки, гели, мыло — рост 446%», рассказали в торговой сети «Остров чистоты». FINANCE.TUT.BY узнал, что еще скупали белорусы и как выросли продажи.


Фото Максима Пушкина, TUT.BY

«Продажи антисептика в марте выросли в 15 раз»

В Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) отмечают, что количество товаров, приобретенных в интернет-магазинах в марте по сравнению с февралем существенно возросло. Самые большой прирост в продажах в марте показал антисептик. По сравнению с февралем объемы его реализации выросли в 15 раз.

«По бумаге туалетной также наблюдался рост — 87%, а вот по средствам личной гигиены (влажные салфетки и платки) увеличение продаж произошло в 1,1 раза. Реализация кондитерских изделий (наборы конфет, шоколадная паста, сгущенка) подросла на 87% (данные по интернет-магазину „Е-доставка“), — отмечают в АПОТ. — При этом продажи мясных консервов выросли в 1,6 раза, овощных, как, например, фасоль-кукуруза — на 86%. Спрос на крупы в среднем увеличился на 77%, конкретно по гречке — в 1,2 раза (данные по интернет-магазину „ГиперМолл“)».

Объемы реализации одежды и обуви остались практически на прежнем уровне. Каких-то спадов или всплесков не наблюдалось (данные по интернет-магазину «Lamoda»).

«Увеличилась потребность в еде, доставляемой из объектов питания. При относительно невысоком повышении среднего чека у компании Меню. бай количество заказов возросло на 20−30%. За указанный период к данному сервису присоединилось свыше 100 объектов общественного питания», — рассказывают в ассоциации.

У интернет-магазина бытовой техники и электроники «ТехноМедиаТрейд» продажи крупногабаритной техники (холодильники, стиральные машины, духовые шкафы и т.д.), телевизоров и цифровой техники в среднем выросли в 1−2 раза.

«На портале „Онлайнер“, содержащем свыше 1,5 тыс. интернет-магазинов, заказы по велосипедам увеличились в 2,7 раза, посудомоечным машинам — 2,3 раза, варочным панелям — 2,4 раза, духовым шкафам — 2,2 раза, водонагревателям — 1,8 раза, холодильникам — в 3,2 раза, пароочистителям — на 128%, игровым приставкам — на 92%», — уточняют в АПОТ.

При этом снизились заказы на машинки для стрижки волос — на 14%, портативные зарядные устройства — на 11%, термосы, термокружки — на 29%, добавляют в ассоциации.

«Для наиболее оперативного и полного удовлетворения потребителей членом АПОТ запущен новый сервис ХИТдоставка (hitdostavka.by), ассортимент которого насчитывает около 200 самых популярных товаров по весьма низким ценам, что особенно важно для потребителя в период нестабильности на мировых валютных рынках, — рассказывают в АПОТ. — В самое ближайшее время планируется распространить его действие на все регионы страны».

В ассоциации отмечают, что для максимального изучения спроса потребителей на товары, продажа которых целесообразна через интернет-магазины, АПОТ разместила на своем сайте анкету потребителя, в которой каждый желающий может высказать свою позицию по данному вопросу. «В опросе уже приняли участие около 7 тысяч граждан республики», — рассказывают в ассоциации. Среди вопросов, есть те, которые касаются онлайн-доставки лекарств, ветеринарных средств, ювелирных изделий, алкоголя.

«По холодильникам выручка увеличилась на 74%, по стиральным машинам — на 53%, телевизорам — на 55%»

В интернет-гипермаркете 21vek.by говорят, что в марте белорусы оформили и получили 200 тысяч заказов. Это в 2 с лишним раза больше, чем в марте 2019 года.

— Если сравнивать с мартом прошлого года, то в этом выручка по отдельным категориям товаров выросла значительно. К примеру, по холодильникам прирост составил 104%, по стиральным машинам — 74%, телевизорам -147%, микроволновым печам — 115%, мобильным телефонам -100%, ноутбукам — 95%, матрасам и мягкой мебели — 105%, — перечисляют в онлайн-гипермаркете.

Если сравнивать в целом продажи в марте с февралем этого года, в денежном выражении они выросли на 30%. По категориям картина такая. По холодильникам выручка увеличилась на 74%, по стиральным машинам — на 53%, телевизорам — на 55%, микроволновым печам — на 43%, мобильным телефонам — на 17%, ноутбукам — на 10%, матрасам и мебели — на 1,5%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В магазине говорят, что, несмотря на повышенный спрос на технику и другие товары, дефицита у них нет.

— Закрытие границы для перемещения граждан никак не влияют на поставки грузов. По отдельным брендам мы сталкиваемся с временными трудностями в поставках, в первую очередь из-за объявленной недели выходных в России, — поясняют в онлайн-гипермаркете. -В то же время, у нас достаточно товаров от российских поставщиков на собственном складе, чтобы закрывать потребности клиентов в течение длительного времени. Доставка осуществляется курьерами и в пункты выдачи преимущественно «сегодня на сегодня», при условии заказа в первой половине дня.

«Туалетную бумагу и так активно покупали, но в марте продажи выросли почти на 100%»

В торговой сети «Остров чистоты» говорят, что у них в марте в сравнение с февралям сильно выросли продажи, а по некоторым позициям просто взлетели.

— Особо сильные всплески были в середине марта. В нашей новой категории товара «бакалея» самый большой интерес проявляли к мясным консервам, сахару, конфетам и печенью в больших коробках. К примеру, продажи каш, муки и хлопьев увеличились на 159%, макарон — на 87%, — рассказывают в торговой сети.

Увеличился спрос и на бытовую химию. Активно покупали средства по уходу за домом — это и для чистки ванны, кухни, пола, окон. Здесь прирост 44%. Особо можно выделить средства для чистки туалета, по ним рост составил 197%. Средств для стирки продали на 40% больше, чем в феврале.

— Туалетную бумагу и так активно покупали, но в марте продажи выросли почти на 100%. Продажи бумажных полотенец тоже выросли почти вдвое. Если брать средства по уходу за телом — маски, скрабы, глины, гели, лосьоны, тоже брали активно. Но здесь, возможно, на уровень продаж повлияли еще и акции, которые мы проводили в марте. Покупали больше мыла — на 63%, влажных салфеток — на 192%, средств по уходу за кожей рук — кремов- на 76%. Это очень и очень хорошо.

В торговой сети отмечают, что рост продаж есть по всем категориям. Но особенным спросом пользовались санитайзеры — это антибактериальные салфетки, гели, мыло — рост 446%. Если бы их было больше в наличии, то раскупили бы и те, говорят в торговой сети.

— Цены на них мы не поднимали в своей сети. У нас по какой цене были, по такой и остались. Дальнейший рост цен будет зависеть от того, по какой цене к нам будут поступать товары. У нас наценки не меняются уже лет семь. Конкуренция большая между сетями, наценки выше просто не поставишь. Поэтому цены у нас зависят от закупочных на импорт или на импортное сырье.

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Теги: Минск
 
 
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В марте выросли продажи многих товаров, в первую очередь из-за падения рубля и пандемии коронавируса. На кассах в магазинах выстраивались очереди, причем не только...
 
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