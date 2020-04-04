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Жертвы пандемии, правила самоизоляции, отдушина президента и школьные каникулы - все за вчера

04.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю. Об этом вчера рассказал президент, на днях будет принято решение. А мы пока расскажем вам, что происходило в пятницу.

ВАЖНОЕ

  • Минздрав дал статистику по регионам: всего 351 случай коронавируса, больше всего инфицированных в Минске и области, а также на Витебщине. Ну, а в Минск едут эксперты ВОЗ, чтобы оценить работу белорусских медиков. Их поручил пригласить президент страны. Вчера узнали о новых летальных исходах в Минске и Витебске, среди умерших — медработник. В Гродно же выписали первую пациентку, которая вылечилась от коронавируса. Мы прошлись по Витебску, который первым столкнулся со смертями пациентов с COVID-19, посмотрели, как в городе обстоят дела (там ввели новые правила для общепита). А врача, которая заявила, что ситуация в Витебске выходит из-под контроля, вызывали в прокуратуру. Говорят, что не будут принимать меры в отношении медика.


  • Пожалуйста, распечатайте и передайте эту памятку родственникам. Здесь вы найдете важные правила самоизоляции для пожилых людей. Кстати, Минздрав выпустил правила самоизоляции для тех, кто вернулся из-за границы и должен провести две недели на карантине. Помните о правилах гигиены, необходимости сократить контакты, чтобы не заразиться. Ну и про маски появляется все новая информация (узнали, наденут ли маски минские контролеры и кассиры в метро). Белорусы пытаются помочь врачам в борьбе с пандемией, перечисляют деньги на благотворительный счет. Сколько уже собрано и что купят медикам?
  • В жуткой ситуации оказались застрявшие в Гоа белорусы. Люди уехали туда зимовать, а вернуться домой не могут из-за карантина. Наша читательница рассказала о том, как трудно добыть продукты и еду. Людям разрешают выходить за покупками в какое-то определенное время, продуктов очень мало, к европейцам относятся не всегда хорошо. Не лучше ситуация и у белорусов на Шри-Ланке: люди ищут возможность улететь домой, но цены на билеты очень высоки. Тем временем Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза застрявших за границей, а «Белавиа» приостанавливает полеты в Вильнюс. В трудной ситуации сейчас находятся и 9 белорусских дальнобойщиков на афгано-узбекской границе. Мужчины несколько месяцев в буквальном смысле живут в своих грузовиках. Живут в антисанитарии, без лекарств и помощи уже не ждут. И вот еще одна история — про медовый месяц на Бали.


  • Из-за ситуации с коронавирусом переносить пасхальные и вербные богослужения в Беларуси не будут ни католики, ни православные. Однако католики призывают своих прихожан даже в такие святые дни остаться дома, не идти в костел — а смотреть имшу онлайн, православные же будут освящать яйца, куличи и снедь на улице, а не в церкви.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера посетил организации группы компаний «Серволюкс» в Смолевичском районе. Там он снова высказался про карантин, о праздновании 75-летия Победы, предупредил бизнесменов, что те, кто хочет при нем работать, в первую очередь должны думать о людях, рассказал о своей отдушине во времена коронавируса.
  • В условиях сложившегося кризиса выбор, что спасать: жизни людей или экономику — это ложная дилемма. Сохранение вируса под контролем — необходимое условие для сохранения средств к существованию, а страны, решившие спасать не людей, а экономику, проиграют. Так считают главы МВФ и ВОЗ. О том, что мир после пандемии станет другим, говорят все чаще. Этот кризис сравнивают с Великой депрессией и годами последней мировой войны. В разных странах целые отрасли встали на паузу. Какой мировая экономика выйдет после битвы с коронавирусом, прогнозируют экономисты. Тем временем белорусы уже ощутили на себе последствия кризиса: люди теряют работу, при этом еще и не могут получить расчет. Почитайте наш материал, внутри есть полезные комментарии юриста. Мы поинтересовались у крупных белорусских производителей, как пандемия и карантин у соседей влияют на их работу.
  • Коронавирус и падение рубля привели к росту продаж многих товаров. Узнали, что в марте скупали белорусы и как выросли продажи.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • В Европе и США эпидемия развивается стремительно, в китайском Ухане, откуда пошло распространение вируса, люди возвращаются к нормальной жизни. А прошли ли в мире пик заболеваемости? Попытались разобраться с помощью математики. 20 марта в Беларуси насчитывалось столько же случаев инфицирования в расчете на один миллион населения, сколько и в Великобритании по состоянию на 7 марта. Таким образом, у Беларуси, как представляется, есть несколько дней, чтобы подготовиться к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага. Вот какие три совета на этот счет дает Всемирный банк.
  • Мы часто слышим истории про то, как люди уезжают из Беларуси в поисках лучшей жизни. Антонио же уехал из Италии в Беларусь и открыл здесь парикмахерскую. Однажды он побывал в белорусской столице и уже не смог вычеркнуть ее из сердца. Наш герой рассказал о трудностях и радостях жизни и работы в Минске.
  • Вы видели такую милоту? Это орешниковая соня (и название зверька тоже очень милое, правда?). Это краснокнижное животное, редкое для нашей страны. А нашел соню житель деревни Иказнь Браславского район в своем огороде. Сфотографировал и отправил специалистам. Соня отогрелась в доме у мужчины и сбежала. А в Беловежскую пущу возвращаются медведи. Представляете, их там не было 200 лет.


  • Мы связались с читателями из США, ЮАР, Франции, Италии, Испании, Польши. Наши герои сидят на карантине уже не первую неделю. Они рассказали, как готовились к изоляции, как себя ведут местные жители и как они относятся к тому, что в Беларуси карантина все еще нет.
  • В Могилеве продолжается суд по убийству семьи из шести человек, в том числе двух детей. Оно произошло 15 лет назад в Белыничском районе. На скамье подсудимых в этот раз — четверо обвиняемых, которых судили за это же убийство и оправдали 13 лет назад. Еще один бывший фигурант дела теперь выступает свидетелем по состоянию здоровья. А еще стало известно, что дом, где произошло убийство, сожгли.

О СПОРТЕ

  • В Беларуси стартовал 3-й тур ЧБ по футболу. Наш чемпионат является одним из двух действующих в мире. Белорусские фанаты стали массово отказываться от посещений арен и призывают федерацию футбола остановить турнир (вот рекомендации от БАТЭ для тех, кто все-таки собирается на игру). Но первый матч прошел, второй запланировал на сегодня. Кстати, игру из Витебска перенесли в Борисов. Официальная причина — плохое состояние газона и погодные условия.
  • Главные спортивные площадки во многих странах мира превратились во время кризиса в госпитали и пункты тестирования. Выглядит это удручающе.


  • У нас для вас есть новый проект — #МыДома. Звезды из мира спорта расскажут о любимых сериалах, книгах и даже рецептах от переедания. Героиня первого выпуска — многократный призер чемпионатов Европы и мира по художественной гимнастике Мелитина Станюта. Она рассказала, чем занимается на самоизоляции.

Все новости пятницы, 3 апреля

Увы, бизнес переживает кризис в эти дни, многие заведения стали уходить на каникулы, погода тоже не порадует в выходные, но на следующей неделе… А пока мы предлагаем вам другое развлечение на выходные. Не унывайте и берегите себя и близких!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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