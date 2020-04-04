Жертвы пандемии, правила самоизоляции, отдушина президента и школьные каникулы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю. Об этом вчера рассказал президент, на днях будет принято решение. А мы пока расскажем вам, что происходило в пятницу.

ВАЖНОЕ









Из-за ситуации с коронавирусом переносить пасхальные и вербные богослужения в Беларуси не будут ни католики, ни православные. Однако католики призывают своих прихожан даже в такие святые дни остаться дома, не идти в костел — а смотреть имшу онлайн, православные же будут освящать яйца, куличи и снедь на улице, а не в церкви.

в Беларуси ни католики, ни православные. Однако католики призывают своих прихожан даже в такие святые дни остаться дома, не идти в костел — а смотреть имшу онлайн, православные же будут освящать яйца, куличи и снедь на улице, а не в церкви. Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера посетил организации группы компаний «Серволюкс» в Смолевичском районе. Там он снова высказался про карантин , о праздновании 75-летия Победы , предупредил бизнесменов , что те, кто хочет при нем работать, в первую очередь должны думать о людях, рассказал о своей отдушине во времена коронавируса.

вчера посетил организации группы компаний «Серволюкс» в Смолевичском районе. Там он снова , о , , что те, кто хочет при нем работать, в первую очередь должны думать о людях, рассказал о своей во времена коронавируса. В условиях сложившегося кризиса выбор, что спасать: жизни людей или экономику — это ложная дилемма. Сохранение вируса под контролем — необходимое условие для сохранения средств к существованию, а страны, решившие спасать не людей, а экономику, проиграют. Так считают главы МВФ и ВОЗ. О том, что мир после пандемии станет другим , говорят все чаще. Этот кризис сравнивают с Великой депрессией и годами последней мировой войны. В разных странах целые отрасли встали на паузу. Какой мировая экономика выйдет после битвы с коронавирусом, прогнозируют экономисты. Тем временем белорусы уже ощутили на себе последствия кризиса: люди теряют работу , при этом еще и не могут получить расчет. Почитайте наш материал , внутри есть полезные комментарии юриста. Мы поинтересовались у крупных белорусских производителей , как пандемия и карантин у соседей влияют на их работу .

— это ложная дилемма. Сохранение вируса под контролем — необходимое условие для сохранения средств к существованию, а страны, решившие спасать не людей, а экономику, проиграют. Так главы МВФ и ВОЗ. О том, что , говорят все чаще. Этот кризис сравнивают с Великой депрессией и годами последней мировой войны. В разных странах целые отрасли встали на паузу. Какой выйдет после битвы с коронавирусом, экономисты. Тем временем белорусы уже ощутили на себе последствия кризиса: , при этом еще и не могут получить расчет. Почитайте наш , внутри есть полезные комментарии юриста. Мы поинтересовались у , как пандемия и карантин у соседей . Коронавирус и падение рубля привели к росту продаж многих товаров. Узнали, что в марте скупали белорусы и как выросли продажи.

ИНТЕРЕСНОЕ

В Европе и США эпидемия развивается стремительно, в китайском Ухане , откуда пошло распространение вируса, люди возвращаются к нормальной жизни . А прошли ли в мире пик заболеваемости ? Попытались разобраться с помощью математики . 20 марта в Беларуси насчитывалось столько же случаев инфицирования в расчете на один миллион населения, сколько и в Великобритании по состоянию на 7 марта. Таким образом, у Беларуси, как представляется, есть несколько дней, чтобы подготовиться к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага. Вот какие три совета на этот счет дает Всемирный банк.

, откуда пошло распространение вируса, люди . А прошли ли в мире ? Попытались разобраться . 20 марта в Беларуси насчитывалось столько же случаев инфицирования в расчете на один миллион населения, сколько и в Великобритании по состоянию на 7 марта. Таким образом, у Беларуси, как представляется, есть к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага. Вот какие на этот счет дает Всемирный банк. Мы часто слышим истории про то, как люди уезжают из Беларуси в поисках лучшей жизни. Антонио же уехал из Италии в Беларусь и открыл здесь парикмахерскую. Однажды он побывал в белорусской столице и уже не смог вычеркнуть ее из сердца. Наш герой рассказал о трудностях и радостях жизни и работы в Минске.

и открыл здесь парикмахерскую. Однажды он побывал в белорусской столице и уже не смог вычеркнуть ее из сердца. Наш герой о трудностях и радостях жизни и работы в Минске. Вы видели такую милоту? Это орешниковая соня (и название зверька тоже очень милое, правда?). Это краснокнижное животное, редкое для нашей страны. А нашел соню житель деревни Иказнь Браславского район в своем огороде. Сфотографировал и отправил специалистам. Соня отогрелась в доме у мужчины и сбежала. А в Беловежскую пущу возвращаются медведи. Представляете, их там не было 200 лет .





Мы связались с читателями из США, ЮАР, Франции, Италии, Испании, Польши. Наши герои сидят на карантине уже не первую неделю . Они рассказали , как готовились к изоляции, как себя ведут местные жители и как они относятся к тому, что в Беларуси карантина все еще нет.

. Они , как готовились к изоляции, как себя ведут местные жители и как они относятся к тому, что в Беларуси карантина все еще нет. В Могилеве продолжается суд по убийству семьи из шести человек, в том числе двух детей. Оно произошло 15 лет назад в Белыничском районе. На скамье подсудимых в этот раз — четверо обвиняемых, которых судили за это же убийство и оправдали 13 лет назад. Еще один бывший фигурант дела теперь выступает свидетелем по состоянию здоровья. А еще стало известно , что дом, где произошло убийство, сожгли.

О СПОРТЕ

В Беларуси стартовал 3-й тур ЧБ по футболу . Наш чемпионат является одним из двух действующих в мире. Белорусские фанаты стали массово отказываться от посещений арен и призывают федерацию футбола остановить турнир (вот рекомендации от БАТЭ для тех, кто все-таки собирается на игру ). Но первый матч прошел , второй запланировал на сегодня. Кстати, игру из Витебска перенесли в Борисов . Официальная причина — плохое состояние газона и погодные условия.

. Наш чемпионат является одним из двух действующих в мире. Белорусские фанаты стали массово отказываться от посещений арен и призывают федерацию футбола остановить турнир (вот рекомендации от БАТЭ для тех, кто все-таки ). Но первый матч , второй запланировал на сегодня. Кстати, . Официальная — плохое состояние газона и погодные условия. Главные спортивные площадки во многих странах мира превратились во время кризиса в госпитали и пункты тестирования. Выглядит это удручающе .





У нас для вас есть новый проект — #МыДома. Звезды из мира спорта расскажут о любимых сериалах, книгах и даже рецептах от переедания. Героиня первого выпуска — многократный призер чемпионатов Европы и мира по художественной гимнастике Мелитина Станюта. Она рассказала , чем занимается на самоизоляции.

Все новости пятницы, 3 апреля

Увы, бизнес переживает кризис в эти дни, многие заведения стали уходить на каникулы , погода тоже не порадует в выходные, но на следующей неделе… А пока мы предлагаем вам другое развлечение на выходные . Не унывайте и берегите себя и близких!

Ваша редакция