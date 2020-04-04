|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 марта — 5 апреля 2020 года)
04.04.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
В динамике цен на квартиры произошёл разворот. Впервые за последние 25 недель она оказалась отрицательной, причем снижение нельзя назвать несущественным — идёт массовая коррекция цен в объявлениях.
Риэлтеры
Коронавирус
Самоизоляция — одна из эффективных мер в борьбе с коронавирусом. Компания «Яндекс» «придумала считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах». Можно
Долгострой
26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное, как «Глебовка»). Минэкономики
Строительство
Экономический кризис в Беларуси часто характеризуется оттоком рабочей силы за рубеж. В этом ключе 2020 год нестандартный — из-за пандемии коронавируса страны находятся на карантине, границы закрыты, бежать некуда. «Люди это понимают, а потому продолжают работать», - рассказал управляющий ООО «Металлстройпрофиль» Александр Щиров. О том, что происходит на рынке и снизятся ли цены на новостройки, —
Тем временем, МАПИД
Строится ЖК "Матвеевский" на пересечении ул. Р. Люксембург и ул. Фанипольской. Застройщик предлагает купить квартиры недалеко от ст.м. «Грушевка»
Быстро строят тот самый «секретный» дом на Немиге.
Большинство дольщиков ЖК «Аркадия» от скандального «Тамбаза»
Земля
На аукционе разыграли 19 лотов. Один из них — участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он
Деньги
Минчане
Зарубежная недвижимость
Ситуация в мире в связи с распространением коронавируса накаляется. Стремительный рост числа заболевших блокирует города, ключевые транспортные магистрали, ставит многие направления бизнеса на паузу и держит в страхе жителей разных стран. И рынок недвижимости, несмотря на свою инертность, довольно быстро
Регионы
Одна за другой из Витебска приходят неприятные новости, связанные с распространением в городе коронавируса. Две недели назад Realt.by писал о том, как столичные и региональные агентства недвижимости борются с COVID-19 и какое влияние оказал вирус на состояние рынка. В числе опрошенных был и заместитель директора витебского агентства недвижимости «Уют и К» Игорь Бодрицкий. Мы снова обратились к нему за комментарием и поинтересовались, что происходит в городе и
Дачи и частные дома
Молодая семья из Минска строит дом примерно в 20 километрах от столицы и ведет свою инстаграм-страничку dom_na_nive, где без рекламы и лишних прикрас рассказывает о строительстве, ценах и всех проблемах, с которыми приходится сталкиваться.
Приморье — Семково — Семков Городок — это территория с самой высокой концентрацией постсоветских замков. Одни краснокирпичные гиганты прошли реконструкцию, обросли штукатуркой и выглядят вполне респектабельно, другие не используются и постепенно ветшают, третьи так и не были достроены.
Коммерческая недвижимость
На многофункциональном комплексе «Газпром Центр» после затишья
Гомельский жировой комбинат продает имущество. На аукцион
В этом году в Минске
На открытие нового супермаркета «Санта» в Минске
Риэлтерский бизнес
В феврале 2018 года в Беларуси заговорили о внедрении на рынок недвижимости системы партнерских продаж, а уже в августе по инициативе БелАН были созданы «Правила» для такой работы. С тех пор была проделана огромная работа по внедрению в риэлтерское сообщество нового для нашей страны инструмента, и сейчас уже можно говорить о том, что именно партнерские продажи помогут многим агентствам не просто выжить в непростое время кризиса, но и приумножить прибыль. Об этом и многом другом —
Прокуратура Минска
Министерство юстиции
Жилье и инфраструктура
В 2019 году в Беларуси
Аренда
До пандемии дачи на лето пользовались у минчан довольно умеренным спросом. Отдыхать предпочитали на теплых морях. Но сейчас большинству понятно — слетать летом даже в Турцию вряд ли удастся. Значит, придется отдыхать на родине. И немало «бездачных» минчан уже задумались над арендой домика и соток. Причем те, кто может трудится удаленно, согласны рассмотреть варианты дач и в трехстах километрах от Минска — лишь бы мобильный интернет работал. Мы выбрали в базе Realt.by
ЖКХ
Белорусские потребители чаще всего жалуются на сферу ЖКХ. Мы поговорили с работниками ЖЭУ, бригадирами подразделения комплексной уборки и содержанию дворов об изнанке их профессии и узнали, что они, в свою очередь,
Белорусы, у которых в квартирах газовые плиты,
Офтоп
В Беларуси
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 марта — 5 апреля 2020 года)
Реакция рынка недвижимости на кризис, строители, которые не могут уехать, и работники ЖКХ, которые рассказали о жильцах. Все самое интересное за прошедшую неделю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)