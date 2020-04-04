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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 марта — 5 апреля 2020 года)

04.04.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

В динамике цен на квартиры произошёл разворот. Впервые за последние 25 недель она оказалась отрицательной, причем снижение нельзя назвать несущественным — идёт массовая коррекция цен в объявлениях. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,7% и составил 1467 $/м2. Последний раз темпы снижения цен были такими высокими 3 года назад. Цены на первичном рынке начали снижаться ещё с середины марта. На минувшей неделе средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,7% и составила 1325 $/м2.

Риэлтеры подтвердили эту тенденцию: по их словам, сейчас сделки проходят только по тем объектам, где продавцы пошли на скидку. А анализ объявлений в нашей базе показал - продавцы квартир массово переписывают цены в объявлениях.

Коронавирус

Самоизоляция — одна из эффективных мер в борьбе с коронавирусом. Компания «Яндекс» «придумала считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах». Можно найти данные и по Беларуси. Кстати, врачи смогут бесплатно переночевать в «Президент-отеле», гостинице «Юбилейной» и отеле Minsk. Чтобы не заражать своих домочадцев.

Долгострой

26 февраля исполнилось 10 лет долгострою, который стоит возле улицы Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное, как «Глебовка»). Минэкономики рассказало, почему реконструкция превратилась в долгострой и когда на объекте планируют возобновить работы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 марта — 5 апреля 2020 года)

Строительство

Экономический кризис в Беларуси часто характеризуется оттоком рабочей силы за рубеж. В этом ключе 2020 год нестандартный — из-за пандемии коронавируса страны находятся на карантине, границы закрыты, бежать некуда. «Люди это понимают, а потому продолжают работать», - рассказал управляющий ООО «Металлстройпрофиль» Александр Щиров. О том, что происходит на рынке и снизятся ли цены на новостройки, — в интервью Realt.by.

Тем временем, МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле и уже провел первый аукцион. Результаты здесь.

Строится ЖК "Матвеевский" на пересечении ул. Р. Люксембург и ул. Фанипольской. Застройщик предлагает купить квартиры недалеко от ст.м. «Грушевка» от $1050 за «квадрат». А вот строительство ЖК «Гастелло» временно приостановлено, но застройщик обещает сдать дом в срок.

Быстро строят тот самый «секретный» дом на Немиге. Вот как он выглядит сейчас.

Большинство дольщиков ЖК «Аркадия» от скандального «Тамбаза» уже заключили договоры с УКСом.

Посмотрите, каким будет строящийся микрорайон Лошица-7.

Земля

На аукционе разыграли 19 лотов. Один из них — участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США.

Вступил в силу указ президента «О совершенствовании земельных отношений». Там есть интересные новшества.

Деньги

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции 18 ОАО, расположенных на территории столицы.

Зарубежная недвижимость

Ситуация в мире в связи с распространением коронавируса накаляется. Стремительный рост числа заболевших блокирует города, ключевые транспортные магистрали, ставит многие направления бизнеса на паузу и держит в страхе жителей разных стран. И рынок недвижимости, несмотря на свою инертность, довольно быстро реагирует на изменение обстановки в мире.

Регионы

Одна за другой из Витебска приходят неприятные новости, связанные с распространением в городе коронавируса. Две недели назад Realt.by писал о том, как столичные и региональные агентства недвижимости борются с COVID-19 и какое влияние оказал вирус на состояние рынка. В числе опрошенных был и заместитель директора витебского агентства недвижимости «Уют и К» Игорь Бодрицкий. Мы снова обратились к нему за комментарием и поинтересовались, что происходит в городе и произошли ли за две недели изменения на региональном рынке жилья.

Дачи и частные дома

Молодая семья из Минска строит дом примерно в 20 километрах от столицы и ведет свою инстаграм-страничку dom_na_nive, где без рекламы и лишних прикрас рассказывает о строительстве, ценах и всех проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Читайте наше интервью с руководителем стройки — Надеждой, которая уже научилась торговаться со строителями, заставила серьезно к себе относиться «опытных мужей» и не привыкла сдаваться в любой ситуации.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 марта — 5 апреля 2020 года)

Приморье — Семково — Семков Городок — это территория с самой высокой концентрацией постсоветских замков. Одни краснокирпичные гиганты прошли реконструкцию, обросли штукатуркой и выглядят вполне респектабельно, другие не используются и постепенно ветшают, третьи так и не были достроены. Но рассматривать их интересно и сейчас. Мода циклична. Возможно, когда-нибудь грандиозные строения снова станут мечтой состоятельных граждан.

Коммерческая недвижимость

Подготовлен проект указа главы государства, предусматривающий возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Однако, по мнению бизнес-совета по развитию предпринимательства, этого недостаточно для того, чтобы сохранить рабочие места в отрасли. Бизнес-центры, кстати, не готовы снижать стоимость аренды, пока «правительство не сделает шаг навстречу». А власти ждут шага от арендодателей.

На многофункциональном комплексе «Газпром Центр» после затишья активизировались работы. Строители заливают бетон на стилобатах и делают колоны под будущую «стекляшку».

Гомельский жировой комбинат продает имущество. На аукцион попадут 10 зданий, в том числе и общежитие. В Пинске продается хлебозавод, в Бресте — вечерняя школа. А на месте детского профилактория под Гомелем будет многофункциональный центр с офисами и зонами отдыха. 

В этом году в Минске планируют открыть новый ТРЦ Mega Park.

На открытие нового супермаркета «Санта» в Минске почти никто не пришел.

Риэлтерский бизнес

В феврале 2018 года в Беларуси заговорили о внедрении на рынок недвижимости системы партнерских продаж, а уже в августе по инициативе БелАН были созданы «Правила» для такой работы. С тех пор была проделана огромная работа по внедрению в риэлтерское сообщество нового для нашей страны инструмента, и сейчас уже можно говорить о том, что именно партнерские продажи помогут многим агентствам не просто выжить в непростое время кризиса, но и приумножить прибыль. Об этом и многом другом — в большом интервью с директором АН «Уласны Дах» Людмилой Лепарской.

Прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении директора консалтингового агентства за риэлтерские услуги без лицензии.

Министерство юстиции приостановило действие лицензии еще одного агентства недвижимости.

Жилье и инфраструктура

В 2019 году в Беларуси жилье получили более 22 тысяч семей. Скорее всего, многие ломали голову, как переехать и ничего не потерять. Мы нашли варианты, как упаковать нажитое и перевезти его без потерь

Аренда

До пандемии дачи на лето пользовались у минчан довольно умеренным спросом. Отдыхать предпочитали на теплых морях. Но сейчас большинству понятно — слетать летом даже в Турцию вряд ли удастся. Значит, придется отдыхать на родине. И немало «бездачных» минчан уже задумались над арендой домика и соток. Причем те, кто может трудится удаленно, согласны рассмотреть варианты дач и в трехстах километрах от Минска — лишь бы мобильный интернет работал. Мы выбрали в базе Realt.by самые любопытные варианты.

ЖКХ

Белорусские потребители чаще всего жалуются на сферу ЖКХ. Мы поговорили с работниками ЖЭУ, бригадирами подразделения комплексной уборки и содержанию дворов об изнанке их профессии и узнали, что они, в свою очередь, думают о жильцах.

Белорусы, у которых в квартирах газовые плиты, получили скидку на электроэнергию.

Офтоп

В Беларуси создали гигантскую строймашину, которая весит почти 45 тонн.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Реакция рынка недвижимости на кризис, строители, которые не могут уехать, и работники ЖКХ, которые рассказали о жильцах. Все самое интересное за прошедшую неделю...
 
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