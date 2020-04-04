Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 марта — 5 апреля 2020 года)

Строительство

Экономический кризис в Беларуси часто характеризуется оттоком рабочей силы за рубеж. В этом ключе 2020 год нестандартный — из-за пандемии коронавируса страны находятся на карантине, границы закрыты, бежать некуда. «Люди это понимают, а потому продолжают работать», - рассказал управляющий ООО «Металлстройпрофиль» Александр Щиров. О том, что происходит на рынке и снизятся ли цены на новостройки, — в интервью Realt.by.

Тем временем, МАПИД предлагает еще 20 квартир в домах в английском стиле и уже провел первый аукцион. Результаты здесь .

Строится ЖК "Матвеевский" на пересечении ул. Р. Люксембург и ул. Фанипольской. Застройщик предлагает купить квартиры недалеко от ст.м. «Грушевка» от $1050 за «квадрат». А вот строительство ЖК «Гастелло» временно приостановлено, но застройщик обещает сдать дом в срок .

Быстро строят тот самый «секретный» дом на Немиге. Вот как он выглядит сейчас.

Большинство дольщиков ЖК «Аркадия» от скандального «Тамбаза» уже заключили договоры с УКСом .

Посмотрите , каким будет строящийся микрорайон Лошица-7.

Земля

На аукционе разыграли 19 лотов. Один из них — участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США.

Вступил в силу указ президента «О совершенствовании земельных отношений». Там есть интересные новшества.

Деньги

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции 18 ОАО, расположенных на территории столицы.

Зарубежная недвижимость

Ситуация в мире в связи с распространением коронавируса накаляется. Стремительный рост числа заболевших блокирует города, ключевые транспортные магистрали, ставит многие направления бизнеса на паузу и держит в страхе жителей разных стран. И рынок недвижимости, несмотря на свою инертность, довольно быстро реагирует на изменение обстановки в мире.

Регионы

Одна за другой из Витебска приходят неприятные новости, связанные с распространением в городе коронавируса. Две недели назад Realt.by писал о том, как столичные и региональные агентства недвижимости борются с COVID-19 и какое влияние оказал вирус на состояние рынка. В числе опрошенных был и заместитель директора витебского агентства недвижимости «Уют и К» Игорь Бодрицкий. Мы снова обратились к нему за комментарием и поинтересовались, что происходит в городе и произошли ли за две недели изменения на региональном рынке жилья.

Дачи и частные дома