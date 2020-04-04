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Минспорта рекомендовало до 20 апреля не проводить спортивные мероприятия для детей и подростков

04.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минспорта и туризма рекомендовало приостановить до 20 апреля проведение спортивных мероприятий для детей и подростков. В ведомстве приняли такое решение из-за рекомендаций Минздрава по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минспорта и туризма.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«При проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу совместно с собственниками спортивных объектов и федерациями предписано неукоснительно соблюдать меры эпидемиологического и санитарного характера в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения», — уточняют в Минспорта и туризма.

В ведомстве сообщают, что разработали комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. «Особое внимание обращено на объекты, на которых осуществляются режимно-ограничительные мероприятия и базы, на которых проходят учебно-тренировочные сборы и децентрализованная подготовка членов национальных и сборных команд Беларуси», — уточняют в ведомстве.

Спортсмены и спортивные делегации, которые вернулись из-за границы, находятся под меднаблюдением. «Ежедневно проводится термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств», — говорят в Минспорта.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями, — спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два центра олимпийской подготовки в Раубичах и Заславле.

Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.

 
 
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В ведомстве приняли такое решение из-за рекомендаций Минздрава по противодействию распространения коронавируса COVID-19
 
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