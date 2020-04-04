Гомель: ещё двоих инфицированных выявили в СДЮШОР-4

Что касается Гомельской области и других регионов, то подробностей в ведомстве не озвучили. Однакоиз нескольких, не зависящих друг от друга источников, известно, что в течение вчерашнего дня предварительный тест на коронавирус показал положительный результат у трёх человек. Все они имеют прямое отношение к злополучной СДЮШОР-4. Это ещё два тренера учреждения образования и один воспитанник — 10-летний мальчик. Известно также, что всем проводили повторное тестирование. Судя по тому, что позавчера было известно об 11-ти случаях в Гомельской области, а вчера — о 13-ти, двое из этих трех пациентов оказались инфицированы и это подтвердилось в результате двойного тестирования.