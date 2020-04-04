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Гомель: ещё двоих инфицированных выявили в СДЮШОР-4

04.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомельской области 13 подтверждённых случаев COVID-19. Такие данные вчера озвучены на брифинге в Минздраве. Всего в Беларуси официально подтвердили 351 случай заражения. Однако напомним, что в силу особенностей статистики Министерства здравоохранения, данные «на 3-е апреля» означают статистику по итогам дня 2 апреля.

Что касается Гомельской области и других регионов, то подробностей в ведомстве не озвучили. Однако «Сильным новостям» из нескольких, не зависящих друг от друга источников, известно, что в течение вчерашнего дня предварительный тест на коронавирус показал положительный результат у трёх человек. Все они имеют прямое отношение к злополучной СДЮШОР-4. Это ещё два тренера учреждения образования и один воспитанник — 10-летний мальчик. Известно также, что всем проводили повторное тестирование. Судя по тому, что позавчера было известно об 11-ти случаях в Гомельской области, а вчера  — о 13-ти, двое из этих трех пациентов оказались инфицированы и это подтвердилось в результате двойного тестирования.

Сегодня ситуация в области складывается таким образом, что становятся очевидными два очага распространения инфекции. Это — агропредприятие в Лельчицком районе и гомельская СДЮШОР-4. 
 
 
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В Гомельской области 13 подтверждённых случаев COVID-19. Такие данные вчера озвучены на брифинге в Минздраве. Всего в Беларуси официально подтвердили 351 случай...
 
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