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Гомель: ещё двоих инфицированных выявили в СДЮШОР-4
04.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Гомельской области 13 подтверждённых случаев COVID-19. Такие данные вчера озвучены на брифинге в Минздраве. Всего в Беларуси официально подтвердили 351 случай заражения. Однако напомним, что в силу особенностей статистики Министерства здравоохранения, данные «на 3-е апреля» означают статистику по итогам дня 2 апреля.
Что касается Гомельской области и других регионов, то подробностей в ведомстве не озвучили. Однако
Сегодня ситуация в области складывается таким образом, что становятся очевидными два очага распространения инфекции. Это — агропредприятие в Лельчицком районе и гомельская СДЮШОР-4.
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В Гомельской области 13 подтверждённых случаев COVID-19. Такие данные вчера озвучены на брифинге в Минздраве. Всего в Беларуси официально подтвердили 351 случай...
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