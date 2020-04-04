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Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах

04.04.2020 12:26 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Перевозчики, которые едут транзитом через Беларусь, должны останавливаться для отдыха и питания, а также для заправки авто только в установленных местах. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Транспортной инспекции Минтранса.

Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах

Карты с указанием специальных пунктов Транспортная инспекция раздает водителям, выполняющим транзитные автоперевозки грузов, на белорусско-российской границе. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций и не покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов.

На сегодняшний день проинформированы более 1,6 тыс. водителей. "Препятствий со стороны перевозчиков нет, все рекомендации выполняются", - отметили в пресс-службе.

Изучить перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков можно на официальном сайте Транспортной инспекции в разделе "Важно". Эти ограничения введены как мера по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

 
 
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