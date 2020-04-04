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Алексей Торбин: «Очень хотели доиграть чемпионат. Останавливать, как в России, без объявления победителя, очень обидно»

04.04.2020 12:35 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин подвел итоги сезона, в котором его команда стала чемпионом.

– Напряженный сезон. Задач было много. Слава богу, что все запланированное реализовали. Конечно, были опасения, когда Михаил Захаров перешел в сборную. Все-таки начинал сезон он, готовил команду летом он. Хорошо, что Александр Макрицкий подхватил знамя и пошли работать дальше.

– Было ли дополнительное давление из-за ухода Захарова?

– Ну как давление. Это жизнь, это работа. Нужно всегда быть готовым к тому, что в какой-то момент кого-то из игроков или тренеров не будет. В том, что стали чемпионами, заслуга и Михаила Михайловича. Он летом занимался командой, участвовал в подборе хоккеистов. Часть его в этом чемпионстве есть.

– Вы говорили, что контракты некоторых игроков «Юности» уже выкупили клубы КХЛ. Можете кого-нибудь назвать?

– Не хочу пока что это публиковать. На эту тему можно будет поговорить чуточку позже.

– Может, кто-то из структуры клуба поедет в Северную Америку?

– Жизнь покажет. Про это тоже пока что сложно что-то сказать.

– Сезон доигрывали во время пандемии коронавируса. Ваше отношение?

– Дело в том, что мы очень хотели доиграть чемпионат. Слава богу, что доиграли. Потому что останавливать, как в России, без объявления победителя, очень обидно. То, что мы доиграли, большое спасибо тем, кто разрешил продолжить турнир.

Надеюсь, что все будет нормально. Дополнительную активность мы не проявляли. Делали акцент на том, что матчи транслируют по телевидению, – сказал Торбин. 

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Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин подвел итоги сезона, в котором его команда стала чемпионом.
 
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